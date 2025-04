La Corporation Aurifère Opus One annonce la clôture d’un placement privé

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 07 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») a le plaisir d'annoncer la première clôture d'un placement privé sans intermédiaire d'actions accréditives (« actions accréditives »), lesquelles sont admissibles à titre d'« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (la « LIQ »), pour un produit brut total de 967 750,05 $ (le « Placement »). Au total, la Société a émis 14 870 770 actions accréditives au prix unitaire de 0,065 $.

La Société utilisera le produit brut de la vente des actions accréditives pour engager les dépenses décrites à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » (« FEC ») du paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt et à l'alinéa c) de la définition de FEC de l'article 395 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le produit brut sera renoncé (au prorata) en faveur de l'acquéreur concerné aux fins de l'impôt fédéral et de l'impôt du Québec au plus tard le 31 décembre 2025, conformément aux modalités de la convention de souscription conclue entre la Société et chaque acquéreur d'actions accréditives. Ces dépenses seront également admissibles à titre de « dépenses minières déterminées » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt aux fins du crédit d'impôt fédéral décrit à l'alinéa a.2) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt.

Pour les acquéreurs d'actions accréditives résidant dans la province de Québec, tel qu'indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 25 mars 2025 annonçant le placement, 10 % du montant des FEC seront admissibles à l'inclusion dans la « base d'exploration déductible relative à certains frais d'exploration au Québec » et 10 % du montant des FEC seront admissibles à l'inclusion dans la « base d'exploration déductible relative à certains frais d'exploration minière à ciel ouvert au Québec » (tels que ces termes sont définis aux articles 726.4.10 et 726.4.17.2 de la LIQ, respectivement, aux fins des déductions décrites aux articles 726.4.9 et 726.4.17.1 de la LIQ), donnant lieu à une déduction additionnelle de 20 % aux fins de l'impôt du Québec.

Les actions accréditives ont été offertes dans toutes les provinces canadiennes au titre de la dispense pour « investisseur qualifié » prévue au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Les actions accréditives sont soumises à une période de détention de quatre mois au Canada après la clôture du placement. Dans le cadre du placement, la Société a versé 27 887,50 $ en commissions d'intermédiation en espèces à des intermédiaires sans lien de dépendance.

La Société prévoit procéder prochainement à une deuxième clôture du placement, laquelle demeure soumise à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et aux autres conditions de clôture habituelles.

La Société souhaite commenter trois (3) publications publiées sur stockwatch.com le 3 avril 2025 concernant des placements privés antérieurs de la Société d'un montant inférieur à 0,05 $. Ces publications ne concernent aucun placement actuel de la Société, mais concernent des placements antérieurs réalisés par la Société pour lesquels la TSXV a récemment publié des bulletins d'approbation finale. Ces bulletins sont automatiquement publiés sur stockwatch.com dès leur publication par la TSXV, indépendamment de la date de clôture de ces placements.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+. Sur www.sedarplus.ca et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

