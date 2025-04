Bajo el liderazgo de Miguel Zaragoza Fuentes, Grupo Zeta ha desarrollado infraestructura clave en América Latina y Europa, integrando innovación, sostenibilidad y compromiso social

CIUDAD JUÁREZ, México, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miguel Zaragoza Fuentes, fundador y presidente de Grupo Zeta, ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo del sector energético en México y América Latina.

Con una visión empresarial de largo plazo, ha apoyado proyectos estratégicos para mejorar la distribución de gas licuado de petróleo (GLP), mientras contribuye a la actividad económica regional y a iniciativas ambientales.

Infraestructura energética con alcance global

Uno de los hitos clave en la carrera de Zaragoza Fuentes ha sido el desarrollo y operación de instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP en varios países. Notablemente, la planta en Escombreras, España, destaca como un proyecto aprobado por las autoridades ambientales, cumpliendo con altos estándares de seguridad, eficiencia operativa y cumplimiento ambiental.

Al mismo tiempo, Grupo Zeta ha ampliado su red de operaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador, contribuyendo a la infraestructura energética de la región. Estos esfuerzos han mejorado el acceso a energía confiable, al tiempo que apoyan la creación de empleos y el crecimiento económico local.

Sostenibilidad e innovación como ejes estratégicos

El modelo de gestión de Miguel Zaragoza Fuentes se basa en la modernización constante y el compromiso ambiental. La empresa ha incorporado tecnologías que optimizan sus operaciones, como vehículos de transporte con bajas emisiones y sistemas de almacenamiento que minimizan las fugas de gas, alineándose con las mejores prácticas internacionales en sostenibilidad energética.

Zeta Gas también ha promovido programas ambientales de alto impacto, como el proyecto "Zeta Gas, la Llama Ecológica", lanzado en Guatemala en 2014. Esta iniciativa busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando GLP como una alternativa energética limpia.

Responsabilidad social y participación comunitaria

Como parte de su enfoque más amplio, la empresa ha apoyado campañas de reforestación en comunidades locales. Estas iniciativas buscan restaurar áreas deforestadas y promover la conciencia ambiental con la participación activa de los residentes.

"Cada proyecto que emprendemos refleja una filosofía empresarial clara: crecimiento responsable, tecnología con propósito y energía al servicio del bienestar colectivo", dijo Miguel Zaragoza Fuentes.

Los proyectos desarrollados bajo su liderazgo han entregado resultados tangibles en el sector energético y han sido reconocidos por sus enfoques innovadores y contribuciones sociales. Zeta Gas ha recibido premios por la adopción de tecnologías limpias y por su compromiso con la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental.

Contacto:

Miguel Zaragoza Fuentes

info@miguelzaragozafuentes.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87695efb-2d11-49bd-9552-399595c835ba

Miguel Zaragoza Fuentes consolidates his legacy with projects that drive international energy transformation Miguel Zaragoza Fuentes consolidates his legacy with projects that drive international energy transformation

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.