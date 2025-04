Lancement officiel de XPENG en Pologne : une révolution automobile électrique

XPENG est officiellement entré sur le marché automobile polonais.

Le leader chinois des véhicules électriques intelligents a dévoilé 3 modèles : le SUV phare intelligent XPENG G9, le SUV coupé ultra-intelligent XPENG G6 et l’élégant XPENG P7.

Inchcape, le leader mondial de la distribution de véhicules, assurera l’importation et la distribution des véhicules XPENG en Pologne.



VARSOVIE, Pologne, 07 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, une entreprise chinoise leader de la haute technologie et de l’automobile, est officiellement entrée sur le marché polonais lors d’un événement de lancement mémorable organisé dans l’emblématique club MOXO de Varsovie. En présence de plusieurs centaines de personnalités des secteurs de l’automobile, des affaires et des médias, XPENG a présenté trois de ses véhicules électriques de pointe : le SUV phare G9, le SUV coupé ultra-intelligent G6 et l’élégante berline P7, chacun ayant obtenu la prestigieuse note de sécurité Euro NCAP 5 étoiles. Autre moment fort de la soirée : le dévoilement du futuriste eVTOL XPENG X2, ouvrant un nouveau chapitre audacieux de la mobilité pilotée par l’IA qui s’étend des véhicules électriques intelligents aux voitures volantes.

XPENG, l’un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules électriques intelligents définis par l’IA, fait progresser les technologies de conduite autonome, les systèmes d’exploitation embarqués et les solutions de groupe motopropulseur de pointe. Cette entreprise continue de se développer rapidement sur les marchés mondiaux et la Pologne est devenue un élément majeur de sa stratégie d’expansion européenne.

« Nous sommes fiers de lancer XPENG sur le marché polonais. Nos véhicules établissent une nouvelle norme en matière de mobilité électrique en associant innovation, performance et technologie de pointe. Nous sommes convaincus que les clients polonais apprécieront notre vision de l’avenir des transports », a déclaré Deniz Mei, directeur général du service de Développement des nouveaux marchés chez XPENG.

Deniz Mei, directeur général du service de Développement de nouveaux marchés chez XPENG

Inchcape est le distributeur exclusif de XPENG en Pologne. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie automobile polonaise, Inchcape offrira un service client complet et assurera la disponibilité des véhicules XPENG dans tout le pays.

« Le lancement de XPENG en Pologne est une étape importante pour le marché de la mobilité électrique. « Nous sommes ravis qu’Inchcape Poland puisse faire partie de ce voyage, en proposant aux clients les véhicules électriques les plus avancés », a souligné Witold Wcisło, directeur général d’Inchcape Poland. « Nous avons l’intention de développer le segment des véhicules électriques, et le choix conscient de la marque qui connaît la croissance la plus rapide dans ce domaine, XPENG, nous y aidera certainement », a-t-il ajouté.

Witold Wcisło, directeur général d’Inchcape Poland

Une nouvelle norme de mobilité électrique

Le premier showroom a déjà ouvert ses portes à Varsovie et les véhicules XPENG seront disponibles dans d’autres points de vente à partir d’avril 2025. Les véhicules XPENG se distinguent par leur technologie de pointe, leur qualité de construction remarquable et leurs performances exceptionnelles, répondant ainsi à un large éventail de besoins des clients. Voici d’autres atouts de la marque :

Innovation technologique : La SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) de XPENG est un cadre de développement avancé conçu pour améliorer lʼefficacité de la fabrication, réduire les coûts dʼadaptation des logiciels et maximiser les capacités de charge des véhicules électriques grâce à une technologie de charge rapide de 800 V permettant de parcourir 120 km supplémentaires en seulement 5 minutes de charge.

La technologie CIB (Cell-Integrated-Body) de XPENG intègre la batterie directement dans la carrosserie du véhicule, ce qui améliore la rigidité du châssis, optimise lʼespace de l’habitacle et réduit le poids total du véhicule.

Une qualité supérieure : Lʼintérieur des véhicules XPENG est fini avec des matériaux de première qualité, tandis que le système intelligent est alimenté par des processeurs NVIDIA Orin X très performants.

Les clients aspirent à une conduite électrique sereine. Les véhicules XPENG bénéficient dʼune garantie de 7 ans, de mises à jour gratuites par voie hertzienne (OTA) et dʼune autonomie électrique remarquable : les véhicules XPENG P7 peuvent parcourir 576 km, les véhicules XPENG G9 570 km en une seule charge et les véhicules G6 570 km, selon le cycle WLTP.

La variante de la berline P7 AWD délivre 473 ch, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Le modèle G9 Performance AWD délivre 551 ch, atteignant 100 km/h en seulement 3,9 secondes, tandis que le modèle G6 SUV Coupé intelligent déploie un maximum de 476 ch, atteignant 100 km/h en 4,0 secondes.



Le XPENG G9, le SUV phare intelligent

Le XPENG G9 est le SUV phare ultra-intelligent qui allie luxe, technologie de pointe et performances impressionnantes. Sa silhouette audacieuse, ses détails aérodynamiques, son habitacle spacieux doté de sièges confortables, son système Dynaudio de 2 150 W avec 22 haut-parleurs haute fidélité offrant une expérience sonore surround 5D immersive, et son toit panoramique garantissent une expérience de voyage haut de gamme. Avec une structure de 800 V et une recharge ultra-rapide, ce véhicule peut retrouver 200 km d’autonomie en seulement 5 minutes, et se recharger jusqu’à 80 % en moins de 20 minutes. Offrant jusqu’à 570 km d’autonomie en cycle WLTP et 551 ch, le G9 accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Le système de conduite intelligent XPILOT 4.0 assure une assistance avancée. Le prix de départ de 252 900 PLN évoluera en fonction de la configuration.

Le XPENG G6, le SUV coupé ultra-intelligent

Le XPENG G6 est un SUV coupé intelligent et moderne qui allie élégance sportive et technologie de pointe. Son design audacieux est rehaussé de jantes de 20 pouces et d’un toit panoramique. Avec une recharge allant jusqu’à 280 kW, il peut passer de 10 à 80 % de batterie en moins de 20 minutes et offre jusqu’à 570 km d’autonomie en cycle WLTP. La version AWD délivre une puissance de 476 ch et atteint 100 km/h en 4 secondes. Son habitacle spacieux et de haute qualité est doté du système Xmart OS, d’une climatisation à pompe à chaleur, d’une fonction V2L et d’un système audio de 960 W pour améliorer le confort au quotidien. Le prix de départ de 203 900 PLN évoluera en fonction de la configuration.

Le XPENG P7, une berline électrique sportive et élégante

Le XPENG P7 est une berline électrique raffinée qui allie design futuriste et efficacité aérodynamique. Ses lignes fluides, ses poignées de portière dissimulées et son éclairage LED sur toute la largeur lui confèrent un look moderne et dynamique. La version AWD Performance délivre 473 ch et atteint 100 km/h en 4,1 secondes, tandis que la version RWD offre 276 ch et jusqu’à 576 km d’autonomie en cycle WLTP. L’habitacle impressionne par son luxe et sa technologie, notamment le système Xmart OS, les écrans 10,25" et 14,96" et le système d’aide à la conduite XPILOT 3.0. La batterie de 400 V peut être rechargée de 10 à 80 % en 29 minutes environ. Le prix de départ de 216 900 PLN évoluera en fonction de la configuration.

Tous les modèles sont couverts par le programme de subvention NaszEauto, une garantie de sept ans et un forfait d’entretien complet.

Les XPENG X2 eVTOL : l’avenir de la mobilité aérienne

L’événement de lancement de XPENG en Pologne a également été marqué par la présentation officielle du XPENG X2 dans le pays. Cet eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) entièrement électrique est le prédécesseur du porte-avions terrestre XPENG AEROHT, lancé au CES de Las Vegas il y a quelques mois. Cette voiture volante rend le vol personnel accessible en simplifiant les processus opérationnels et en améliorant l’expérience de l’utilisateur. Avec plus de 3 000 commandes d’intention déjà reçues, cette innovation révolutionnaire, le Land Craft Carrier, est sur le point de devenir la première voiture volante modulaire produite en série au monde, avec des livraisons prévues pour 2026.

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ADAS), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (EEA). Basée à Guangzhou, en Chine, XPENG dispose également de bureaux stratégiques à Pékin, Shanghai, Silicon Valley et Amsterdam. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses installations de Zhaoqing et Guangzhou, dans la province du Guangdong.

XPENG est coté à la Bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.xpeng.com/ .

