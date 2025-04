BTCC 交易所與 Red Eagle Foundation 藉由 Kent Construction 高爾夫杯賽為弱勢兒童籌集 30,000 英鎊，英超傳奇球星 Matt Le Tissier 等人亦有出席

點撃本連結,查閱此公告隨附的傳媒資訊。

維爾紐斯,立陶宛, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 榮幸地再次與 Red Eagle Foundation 攜手,合辦 Kent Construction 高爾夫杯賽,賽事於 2025 年 3 月 27 日假座知名的 London Golf Club 完滿舉行 。 作為主要贊助商,BTCC 協助籌集 30,000 英鎊 (經扣除成本),善款用於支援全英各地的殘疾、弱勢或身患絕症的兒童。

這次是 BTCC 與 Red Eagle Foundation 的第二度合作,務求繼續回饋社會,支持足以帶來改變的善舉。 Kent Construction 高爾夫杯賽雲集業界共 28 支隊伍,在 London Golf Club 的 Heritage 球場進行一天精彩的競賽和籌款活動。

是次活動的焦點包括喜劇演員 Aaron James 現場的精彩演出,體育電視評論員 Scott Minto 與英超傳奇球星 Matt Le Tissier 的問答環節,以及前歐洲巡迴賽選手 Steven Tiley 的刺激比賽, 最終賽事由 AIMIS 奪魁,Clean Slate Demolition 則獲得亞軍。

BTCC 品牌負責人 Aaryn Ling 表達對 Matt Le Tissier 參與此活動的感謝: 「這次是我們第二度與 Red Eagle Foundation 攜手合作,務求回饋社會。 Matt Le Tissier 的支持具有非凡意義,其大駕光臨不但注入活力,亦幫助募集更多善款。」

BTCC 將會延續與 Red Eagle Foundation 一貫的夥伴關係,並已經著手舉行更多慈善活動來支援弱勢兒童。

為感謝社群成員的忠誠支持,BTCC 亦會推出 Matt Le Tissier 簽名球衣的贈送活動。 粉絲和支持者敬請留意本交易所的 X (Twitter) 以了解更多詳情。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年,是首屈一指的加密貨幣交易所,致力使加密貨幣更可靠、更方便。 BTCC 至今累積十年的歷史,發揮其社群主導活動而提供一個安全的加密貨幣交易平台。

官方網站:https://www.btcc.com/zh-TW

X:https://x.com/BTCCtaiwan

聯絡方式:press@btcc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.