Communiqué de presse

Atos avance la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 au 17 avril 2025, afin de l’aligner sur la date de publication de son rapport de liquidité

Paris, France – Le 7 avril 2025 – Atos SE annonce avancer la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 au 17 avril 2025 afin de la synchroniser avec la publication de son rapport de liquidité requis dans le cadre de ses obligations d'information récurrentes envers ses créanciers.

Initialement prévu le 25 avril 2025, le communiqué de presse sur le chiffre d'affaires du premier trimestre sera publié le 17 avril 2025 à 07h30 (CET – Paris) et inclura l’estimation de la position de liquidité du Groupe au 31 mars 2025.

Le Groupe ne prévoit pas de tenir de conférence téléphonique ce jour-là et ne donnera pas d'indications sur ses objectifs financiers pour 2025 car il présentera une mise à jour de sa stratégie et de son organisation lors d'un Capital Markets Day qui se tiendra à Bezons et sera diffusé par webcast le 14 mai 2025.

Prochaines publications

17 avril 2025 (Avant Ouverture du Marché)





Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025 14 mai 2025 Capital Markets Day





13 juin 2025





Assemblée Générale Annuelle 1er août 2025 (Avant Ouverture du Marché) Résultats du premier semestre 2025

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 78 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 68 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | investors@atos.net | Tel : +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | investors@atos.net | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.