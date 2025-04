ビットゲット (Bitget)、ビットコインサービスプロバイダー (BSP) の承認を経て、エルサルバドルのデジタル資産サービスプロバイダー (DASP) ライセンスを取得

セイシェル・ビクトリア発, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、エルサルバドルの国家デジタル資産委員会 (CNAD) からデジタル資産サービスプロバイダー (DASP) ライセンスを取得し、同国内での規制枠組みを拡大した。 この展開は、2024年のビットコインサービスプロバイダー (BSP) ライセンスの取得を踏まえたものである。 エルサルバドルは、ビットコインやデジタル資産を自国の金融エコシステムに統合し、国の公式通貨とすることを支持する包括的な法案を可決した先駆的な法域の一つである。 エルサルバドルは、グローバル暗号通貨ビジネスの中心地として頭角を表し始めている。

ビットゲットは、DASPとBSPの両方のライセンスを取得したことで、エルサルバドル国内で幅広いデジタル資産サービスを提供できるようになっている。 DASPライセンスは、スポット取引やデリバティブ取引、ステーキング、その他の利回りベースの金融商品などの運営とともに、暗号通貨による貯蓄や投資ソリューションへのアクセスを容易にするインフラを対象としている。 この地域における規制の明確化により、適切に定義された法的構造の下でのグローバルなプラットフォームの拡大が可能となり、ユーザーにはより高いレベルの運用透明性と機関投資家グレードの保護が提供される。

ビットゲットの最高法務責任者であるホン・ン (Hon Ng) は、次のように述べている。「ビットゲットでは、暗号通貨に関する規制枠組みを持つ国々への参入に重点を置き、グローバルな規制戦略に基づいて拡大しながら、最高のサービスを提供することを目指しています。 このライセンスを通じて、さまざまな商品を提供できることを嬉しく思います。また、エルサルバドルの国家デジタル資産委員会から信頼を寄せていただけたことを光栄に思います。 エルサルバドルは、ビットコインやデジタル資産の規制に対する進歩的で透明性の高いアプローチで他国に先んじており、より大規模に責任ある運営を目指す良質なWeb3企業にとって魅力的な法域となっています。 ビットゲットは、明確な枠組みを提供し、安全で効率的な暗号通貨経済の発展を支援する管轄区域を引き続きサポートしていきます。」

エルサルバドルの規制環境は、グローバル暗号通貨企業の注目の的となっている。 人気の暗号通貨事業体はすでに、同国に戦略的業務を移転している。 ビットゲットのライセンス取得戦略は、この新しいシフトと合致しており、同社のプラットフォームが中断することなくサービスを提供することを可能にしている。 この構造により、同社のプラットフォームは、個人投資家と機関投資家の両市場における需要に、法的な面と業務面でより迅速に対応することが可能になっている。

この動きは、デジタル資産の革新を誘致しようとする国家間の競争がさらに加速していることを示している。 エルサルバドルのCNADは、サービスプロバイダーの評価と承認をますます積極的に行うようになり、この地域における規制の成熟化が進んでいることを示している。 企業が変化するグローバル標準に対応する中で、ビットゲットのライセンスは、国境を越えた成長の架け橋となると同時に、法令に準拠した金融商品を世界中のユーザーに提供する能力を提供する。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

