2025 年 1000 Miglia 賽事，入選車輛的官方名單

布雷西亞,意大利, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬眾期待的結果終於出爐:評選委員會已經擬定了即將參加 2025 年 1000 Miglia 賽事的入選車輛名單。該委員會每年的任務就是挑選參加這項賽事的車輛——Enzo Ferrari 稱之為「世界上最獨特的流動博物館」。

入選的 400 多個車隊來自 29 個國家:意大利是參賽人數最多的國家,緊隨其後的是荷蘭、英國和美國。 至於汽車方面,127 輛戰前車型將參加強勢回歸的第 43 屆 Red Arrow。 另一方面,78 輛在 1927 年至 1957 年期間參加過這項歷史性賽車盛事的車輛亦會登場。

在獨一無二的參賽汽車陣容中,除了Ferrari (17 輛)、Bugatti (10 輛) 和 Bentley (8 輛) 等一系列名車之外,還有令人印象深刻的 18 輛戰前 Alfa Romeo。 千萬不要錯過獨一無二的經典傑作,例如 Biondetti Ferrari-Jaguar Special。 就車型而言,Aston Martin DB 3 和兩輛迷人的 Porsche 550 Spyder RS 值得特別介紹。

這比賽被稱為「世上最美的賽車盛事」(Most Beautiful Race in the World) ,而本屆將於 6 月 17 日 (星期二) 至 6 月 21 日 (星期六) 舉行,賽道長約 1,900 公里,分為 5 天比賽,參賽車手屆時將沿著一條「8 字形」路線行駛,其靈感來自首 12 屆 1000 Miglia 速度賽。 路線涵蓋的城市包括薩韋納河畔聖拉扎羅、羅馬、切爾維亞-米蘭馬里蒂馬和帕爾馬。

Andrea Vesco 和 Fabio Salvinelli 將會駕駛矚目的 1929 年 Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato,力爭實現五連勝,他們將與 Fontanella-Covelli、Aliverti-Polini、Turelli、Tonconogy-Ruffini 和 Erejomovich-Llnanos 等專業車隊同場競技。 今年的明星包括 Joe Bastianich 和 Carlo Cracco,這次他們的比賽場合並非廚藝大賽:其中一位將會駕駛 1954 年的 Porsche 356 1000 Speedster,而另一位則駕駛 1927 年的 Bugatti T40。

根據規定,每輛參賽車輛必須事先通過 Registro 1000 Miglia 認證,以確保真實可靠,並符合與這場「世上最美的賽車盛事」相稱的卓越標準。

傳媒辦公室:

+39 3316133162

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e-0d41-4a9e-8667-5c185388c348

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.