1000 Miglia 2025, รายชื่อรถที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ

เบรสเซีย อิตาลี, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอย เมื่อรายชื่อรถยนต์ที่เข้าร่วมในการแข่งขัน 1000 Miglia 2025 ได้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการคัดเลือกที่มีหน้าที่เลือกรถยนต์ที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันทุกปีในรายการ "พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพียงหนึ่งเดียวในโลก" ตามที่ Enzo Ferrari กล่าวไว้

ทีมงานมากกว่า 400 คนที่ได้รับเลือกจะมาจาก 29 ประเทศ โดยอิตาลีเป็นประเทศที่มีการส่งตัวแทนมากที่สุด รองลงมาคือเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีรุ่นก่อนสงครามจำนวน 127 คันที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน Red Arrow ครั้งที่ 43 ในขณะที่มีรถยนต์ 78 คันที่เคยเข้าร่วมในการแข่งขันความเร็วครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างปี 1927 ถึง 1957

ในพื้นที่แสดงรถยนต์สุดพิเศษนี้ มีคอลเลกชันรถที่มีชื่อเสียงจาก Ferrari (17 คัน), Bugatti (10 คัน) และ Bentley (8 คัน) รวมถึง Alfa Romeo รุ่นก่อนสงครามที่น่าทึ่งจำนวน 18 คัน และไม่ควรพลาดรถคันพิเศษอย่าง Biondetti Ferrari-Jaguar Special นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงรุ่นต่าง ๆ จะมี Aston Martin DB 3 และ Porsche 550 Spyder RS ที่น่าสนใจสองคันที่สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ

เส้นทางที่รอคอยเหล่านักขับในรายการ Most Beautiful Race in the World ครั้งถัดไปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน โดยเป็นเส้นทางประมาณ 1,900 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นการแข่งขัน 5 วันบนเส้นทางแบบ "เลขแปด" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการแข่งขันความเร็ว 1000 Miglia ใน 12 ครั้งแรก เมืองต่าง ๆ ที่จะอยู่ในเส้นทาง ได้แก่ ซาน ลาซซาโร ดิ ซาเวนา โรม เซอร์เวีย-มิลานโน มาริติมา และปาร์มา

Andrea Vesco และ Fabio Salvinelli ในการตามล่าหาชัยชนะครั้งที่ห้าติดต่อกันในรายการรถยนต์ Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato อันงดงามจากปี 1929 จะต้องไม่ประมาทคู่แข่งฝีมือฉกาจอย่าง Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini และ Erejomovich-Llnanos เป็นต้น ในปีนี้จะมีนักแข่งที่คุ้นหน้ากันอย่าง Joe Bastianich และ Carlo Cracco ซึ่งในโอกาสนี้จะเข้าแข่งขันนอกวงการอาหาร โดยหนึ่งคนจะขับรถ Porsche 356 1000 Speedster จากปี 1954 และอีกคนจะเป็นนักนำทางในรถ Bugatti T40 จากปี 1927

ตามกฎระเบียบแล้ว รถทุกคันที่เข้าร่วมในการแข่งขันต้องได้รับการรับรองจาก Registro 1000 Miglia ก่อน เพื่อรับประกันความเป็นของแท้และมาตรฐานความเป็นเลิศที่คู่ควรกับ Most Beautiful Race in the World

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์

+39 3316133162

ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e-0d41-4a9e-8667-5c185388c348

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.