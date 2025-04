1000 Miglia 2025, Lista Oficial de Carros Aceitos

BRESCIA, Itália, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A espera acabou: a lista de carros que participarão da 1000 Miglia 2025 foi elaborada pelo Comitê de Seleção que, ano após ano, tem a tarefa de escolher os carros que participarão do "museu itinerante mais exclusivo do mundo", como Enzo Ferrari definiu.

As mais de 400 equipes selecionadas serão de 29 países: a Itália é o país mais representado, seguida de perto pela Holanda, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Quanto aos carros, 127 modelos pré-guerra participarão da 43ª reconstituição da Red Arrow. 78, por outro lado, são aqueles que correram na histórica competição de velocidade entre 1927 e 1957.

No exclusivo parterre de carros, junto com as prestigiosas coleções de Ferrari (17), Bugatti (10) e Bentley (8), há impressionante 18 Alfa Romeo pré-guerra. Um exemplar único, como o Biondetti Ferrari-Jaguar Special, é imperdível. No assunto de modelos, um Aston Martin DB 3 e dois fascinantes Porsche 550 Spyder RS merecem uma menção especial.

Aguardando os pilotos da próxima edição da Most Beautiful Race in the World, programada de terça-feira 17 a sábado 21 de junho, está um percurso de cerca de 1900 quilômetros divididos em 5 dias de competição, ao longo de um percurso em “figura-ou-oito” inspirado nas primeiras 12 edições da corrida de velocidade 1000 Miglia. As cidades do percurso são San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima e Parma.

Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, em busca de sua quinta vitória consecutiva ao volante do esplêndido Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato de 1929, terão que ficar atentos contra equipes experientes como Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini e Erejomovich-Llnanos, só para citar algumas. Entre os rostos famosos deste ano estarão Joe Bastianich e Carlo Cracco, que para a ocasião estarão competindo longe da cozinha: um ao volante de um Porsche 356 1000 Speedster de 1954, o outro como navegador em um Bugatti T40 de 1927.

De acordo com o regulamento, cada carro participante da corrida deve ter sido previamente certificado pelo Registro 1000 Miglia para garantir sua autenticidade, bem como um padrão de excelência digno da Most Beautiful Race in the World.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a3e6668e-0d41-4a9e-8667-5c185388c348

