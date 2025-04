1000 밀리아 (1000 Miglia) 2025, 공식 허용 차량 리스트 공개

브레시아, 이탈리아, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기다림의 시간은 이제 끝났다. 엔초 페라리 (Enzo Ferrari: 페라리 설립자)가 규정한 “세계에서 가장 독특한 여행 박물관” (most unique travelling museum in the world) 참가 자동차를 매년 선정하는 선정 위원회가 1000 Miglia 2025에 선을 보일 자동차 리스트를 뽑아 냈다.

총 29개국 출신의 400명 이상의 크루 (각 참가 차량의 팀원)가 선발될 예정이다. 국가별로는 이탈리아가 가장 많은 팀원이 참가하게 되며 네덜란드, 영국, 미국이 그 뒤를 잇고 있다. 차량은 전쟁 전 모델 127대가 제43회 레드 애로우 재연(Red Arrow)에 참가하게 된다. 반면 78대는 1927년부터 1957년까지 역사적인 속도 경쟁에 참가했던 모델이다.

페라리(17대), 부가티(10대), 벤틀리(8대)의 명성 높은 컬렉션과 더불어 인상적인 18대의 전쟁 전 알파 로메오 (Alfa Romeos)가 자동차 전용 파르테르로 전시된다. 비온데티 페라리-재규어 스페셜 (Biondetti Ferrari-Jaguar Special)과 같은 독특한 표본도 놓칠 수 없는 볼거리이다. 모델에 관해서는 애스턴 마틴 DB 3 (Aston Martin DB 3)와 두 대의 매혹적인 포르쉐 550 스파이더 RS (Porsche 550 Spyder RS)를 특별히 언급할 만하다.

6월 17일(화)부터 21일(토)까지 5일간 진행되는 세계에서 가장 아름다운 레이스의 다음 판에 참가하는 드라이버들을 기다리고 있는 것은 1000 Miglia 스피드 레이스의 첫 12회 대회에서 영감을 받은 “8자형” (figure-or-eight) 루트를 따라 약 1900킬로미터의 코스를 5일간 경쟁하는 것이다. 경유하게 될 도시는 산 라짜로 디 사베나 (San Lazzaro di Savena), 로마, 세르비아-밀라노 마리띠마 (Cervia-Milano Marittima), 파르마 (Parma)이다.

Andrea Vesco와 Fabio Salvinelli는 1929년형 알파 로메오 6C 1750 SS 자가토 (Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato)를 타고 5연패에 도전하며 Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini, Erejomovich-Llnanos 등의 전문 크루들을 상대로 해 후방 추격을 조심해야 할 것이다. 올 해 행사에서 눈여결 볼 유명 인사에는 Joe Bastianich와 Carlo Cracco가 있는데, 한 명은 1954년형 포르쉐 356 1000 스피드스터 (1954 Porsche 356 1000 Speedster)를 운전하고 다른 한 명은 1927년형 부가티 T40 (1927 Bugatti T40)을 타고 내비게이터로 참가해 본인들의 전문 영역인 조리대와는 멀리 떨어진 곳에서 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

규정에 따라 레이스에 참가하는 각 차량은 세계에서 가장 아름다운 레이스 (Most Beautiful Race in the World )에 걸맞은 우수성뿐만 아니라 진품 여부를 보증하기 위해 레지스트로 1000 밀리아 (Registro 1000 Miglia)의 사전 인증을 받아야 한다.

