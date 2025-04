1000 Miglia 2025, Daftar Resmi Mobil yang Diterima

BRESCIA, Italia, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Penantian sudah berakhir: daftar mobil yang akan berpartisipasi dalam 1000 Miglia 2025 telah disusun oleh Komite Seleksi yang, dari tahun ke tahun, memiliki tugas menyeleksi mobil yang akan ikut serta dalam "museum berjalan paling unik di dunia", begitulah Enzo Ferrari mendefinisikannya.

Lebih dari 400 kru yang diseleksi akan berasal dari 29 negara: Italia merupakan negara dengan perwakilan terbesar, disusul oleh Belanda, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Sementara itu untuk mobilnya, 127 model era pra-perang akan ikut serta dalam reka ulang Red Arrow yang ke-43. Di sisi lain, 78 mobil merupakan mobil yang mengikuti kompetisi balapan bersejarah antara tahun 1927 hingga 1957.

Di antara jajaran mobil eksklusif itu, bersama koleksi bergengsi Ferrari (17), Bugatti (10), dan Bentley (8), terdapat 18 Alfa Romeo era pra-perang yang mengesankan. Jangan lewatkan juga kehadiran mobil unik seperti Biondetti Ferrari-Jaguar Special. Terkait beberapa model tertentu, satu Aston Martin DB 3 dan dua Porsche 550 Spyder RS luar biasa layak mendapatkan pujian khusus.

Para pembalap dalam edisi Balapan Terindah Sedunia berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung mulai hari Selasa, tanggal 17 hingga hari Sabtu, 21 Juni, akan melewati rute sepanjang 1900 kilometer yang dibagi menjadi 5 hari kompetisi, serta rute “berbentuk angka delapan” yang terinspirasi dari 12 edisi pertama balap cepat 1000 Miglia. Kota-kota yang dilewati rute ini adalah San Lazzaro di Savena, Roma, Cervia-Milano Marittima, dan Parma.

Andrea Vesco dan Fabio Salvinelli, yang mengincar kemenangan kelima berturut-turut dengan mengendarai Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato dari tahun 1929 yang menawan, akan harus bersaing dengan kru ahli seperti Fontanella-Covelli, Aliverti-Polini, Turelli, Tonconogy-Ruffini, dan Erejomovich-Llnanos, serta masih banyak lagi. Di antara wajah-wajah terkenal yang ikut serta tahun ini adalah Joe Bastianich dan Carlo Cracco, yang kali ini tidak akan berkompetisi di dapur seperti biasanya, dengan satu orang berperan sebagai pembalap yang mengendarai Porsche 356 1000 Speedster tahun 1954, satunya sebagai navigator di Bugatti T40 tahun 1927.

Sesuai dengan peraturan, setiap mobil yang berpartisipasi dalam balapan ini harus mendapatkan sertifikasi sebelumnya dari Registro 1000 Miglia untuk dapat menjamin keasliannya, serta standar keunggulan yang layak dalam Balapan Terindah Sedunia ini.

