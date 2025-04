רשימת המכוניות המורשות להשתתפות ב-1000 Miglia 2025 פורסמה באופן רשמי

ברשיה, איטליה, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

ההמתנה הסתיימה: רשימת המכוניות שישתתפו ב-1000 Miglia 2025 גובשה בידי ועדת הבחירה ששנה אחר שנה צריכה לבחור את המכוניות שישתתפו ב-"מוזיאון בתנועה הייחודי ביותר בעולם" , כפי שהגדיר זאת אנצו פרארי.

יותר מ-400 צוותים נבחרו, והם יגיעו מ-29 מדינות: איטליה היא המדינה שזוכה לייצוג הגדול ביותר, ואחריה במרחק לא רב נמצאות הולנד, בריטניה וארצות הברית. באשר למכוניות, 127 דגמים שיוצרו לפני המלחמה ישתתפו בשחזור ה-43 של החץ האדום. ולעומת זאת, 78 מכוניות הן כאלו שהשתתפו בתחרות המהירות ההיסטורית בין 1927 ל-1957.

ברשימת המכוניות האקסקלוסיבית, יחד עם הקולקציות היוקרתיות Ferrari (17), Bugatti (10) ו-Bentley (8) יש 18 מכוניות Alfa Romeo מרשימות מלפני המלחמה. בנוסף, אסור לפספס דוגמאות ייחודית כמו ה-Biondetti Ferrari-Jaguar Special. בהיבט של הדגמים, Aston Martin DB 3 ושתי Porsche 550 Spyder RS מרתקות ראויות לציון מיוחד.

המסלול שמחכה לנהגים במהדורה הבאה של 'המרוץ הכי היפה בעולם', שייערך לפי התכנון מיום שלישי ה-17 עד שבת ה-21 ביוני, מציע כ-1,900 קילומטרים המחולקים ל-5 ימי תחרות, לאורך מסלול "דמות של שמונה" בהשראת 12 המהדורות הראשונות של המרוץ המהיר 1000 Miglia. הערים על המסלול הן סאן לזרוס די סבנה, רומא, צ'רוויה אל מילאנו מאריטימה ופארמה.

אנדראה וסקו ופאביו סלווינלי, במרדף אחר ניצחונם החמישי ברציפות כשהם על ההגה של Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato המפואר מודל 1929, יצטרכו להישמר מפני צוותים מקצוענים כמו פונטנלה-קובלי, אליברטי-פוליני, טורלי, טונקונוגי-רופיני ואריומוביץ'-וללנאנוס, אם להזכיר כמה. בין הפרצופים המפורסמים השנה יהיו ג'ו בסטיאניץ' וקרלו קראקו, שלכבוד המאורע יתחרו הרחק מהמטבח: האחד על ההגה של Porsche 356 1000 Speedster מודל 1954, השני כנווט ב-Bugatti T40 מודל 1927.

בהתאם לתקנון, כל מכונית המשתתפת במרוץ הייתה חייבת קודם כל לקבל אישור מטעם Registro 1000 Miglia על מנת להבטיח את האותנטיות שלה, כמו גם שהיא עומדת בתקן המצוינות הראוי למרוץ היפה ביותר בעולם.

