Mohawk Industries, Inc. 诚邀您参加第一季度财报电话会议

乔治亚州卡尔洪, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.(纽约证券交易所代码:MHK)将于 2025 年 5 月 1 日(星期四)发布 2025 年第一季度财报,并诚邀您收听公司于 2025 年 5 月 2 日(星期五)美国东部时间上午 11:00 实时直播的财报电话会议。

内容: Mohawk Industries 第一季度财报电话会议 时间: 2025 年 5 月 2 日 美国东部时间上午 11:00 网址: www.mohawkind.com 选择“投资者”标签 方式: 网上实况直播——只需通过上述网址登录,或 访问以下链接注册参加电话会议:https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a 直播电话会议: 拨打 1-833-630-1962(美国/加拿大) 拨打 1-412-317-1843(国际)

若无法在指定时间收听,可于 2025 年 6 月 2 日前拨打 1-877-344-7529(美国/加拿大)或 1-412-317-0088(国际),并输入重播访问代码 7877006,收听会议重播。 电话会议将存档,并可通过 mohawkind.com 网站“投资者”标签页访问重播,重播内容保留一年。

关于 MOHAWK

Mohawk Industries 是领先的全球地板制造商,打造卓越产品,为世界各地的住宅和商业空间添砖加瓦。 Mohawk 采用垂直整合的生产和分销流程,为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新所带来的产品和技术,使我们的品牌在市场上脱颖而出,并满足了所有改造和新建设项目的需求。 我们的品牌在业内享有盛誉,包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。 在过去的二十年里,Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司,业务遍及北美、欧洲、南美、大洋洲和亚洲。

联系人:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk,首席财务官

706-624-2239

