Mohawk Industries, Inc. ti invita a partecipare alla conference call sui risultati del primo trimestre

CALHOUN, Georgia, April 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della presentazione degli utili del primo trimestre 2025, che avrà luogo giovedì 1 maggio 2025, Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) invita ad ascoltare la conference call che sarà trasmessa in diretta venerdì 2 maggio alle ore 11:00 ET.

Cosa: Conference call sui risultati del primo trimestre di Mohawk Industries Quando: 2 maggio 2025 11:00 ET Dove: www.mohawkind.com Selezionare scheda “Investors” Come: In diretta su Internet – Collegandosi sul web all'indirizzo sopra riportato, oppure Iscriversi alla videoconferenza all’indirizzo: https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a Conference call in diretta: Chiamare il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) Chiamare il numero 1-412-317-1843 (resto del mondo)

Per coloro che non possono partecipare all’orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 2 giugno 2025 componendo il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo il codice di accesso della replica n. 7877006. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

INFORMAZIONI SU MOHAWK

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi vent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia.

Contatto di riferimento:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239

