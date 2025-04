Envu expandirá o portfólio para cereais armazenados com a aquisição de produtos Actellic à Syngenta

Os produtos complementam o portfólio existente, oferecendo aos produtores e comerciantes de cereais uma solução integrada para controlo completo das pragas dos cereais armazenados

Com a aquisição deste produto, forneceremos aos clientes uma solução integrada para controlar pragas prejudiciais que ameaçam os seus meios de subsistência e as nossas fontes de alimentos mundiais” — Tiffany Fremder, diretora de marketing da Envu

NC, UNITED STATES, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- A Envu, uma empresa global de ciências ambientais que fornece inovações de vanguarda que protegem e melhoram a saúde dos ambientes em todo o mundo, anunciou que assinou um acordo com a Syngenta, líder global em inovação agrícola, para adquirir vários produtos Actellicpara utilização global no segmento de cereais armazenados. Os produtos complementam o portfólio existente da Envu, oferecendo aos produtores uma solução totalmente integrada para uma cobertura mais ampla contra as pragas dos cereais armazenados.Os inseticidas Actellic são uma ferramenta conhecida para a proteção de armazenamentos de alimentos, oferecendo um controlo de amplo espectro dentro e ao redor de silos de armazenamento de cereais. A aquisição inclui diversos produtos, que atualmente estão disponíveis em diferentes regiões do mundo, nomeadamente:– Inseticidas Actellic50EC e ActellicPro500EC: estas formulações líquidas estão disponíveis na América Latina e EMEA. Ambos os produtos proporcionam um controlo duradouro e definitivo contra uma série de pragas de insetos em cereais armazenados.– ActellicSmoke Generator No. 20: esta formulação está disponível na EMEA através de um parceiro. Proporciona um controlo duradouro e definitivo contra a invasão de uma série de pragas de insetos em ambientes de cereais armazenados.– ActellicGold Dusting Power: esta formulação em pó está disponível em África. Oferece um controlo de amplo espectro das pragas dos cereais armazenados através do efeito sinérgico de dois ingredientes ativos.“Com a aquisição deste produto, forneceremos aos clientes uma solução integrada para controlar pragas prejudiciais que ameaçam os seus meios de subsistência e as nossas fontes de alimentos mundiais”, disse Tiffany Fremder, diretora de marketing da Envu. “Também esperamos expandir as nossas ofertas para cereais armazenados a mais países na América Latina e em África através deste acordo”.“A Envu está entusiasmada por continuar o seu percurso de crescimento com esta aquisição estratégica de produtos”, disse o CEO da Envu, Gilles Galliou. “Ajudar a prevenir a perda e o desperdício de alimentos não é apenas um compromisso fundamental com a sustentabilidade, mas também uma das muitas maneiras pelas quais promovemos o nosso propósito na Envu, ao mesmo tempo que ajudamos os nossos clientes a promover a segurança alimentar”.Importância da segurança alimentarCerca de 14% dos alimentos do mundo são perdidos após a colheita, resultando em perdas estimadas em 400 mil milhões de dólares por ano. Em 2023, os produtos Envu ajudaram a proteger 63 milhões de toneladas de cereais em todo o mundo. O armazenamento de cereais bem-sucedido requer uma combinação de medidas, incluindo saneamento adequado, proteção química correta, ventilação adequada e outros controlos ambientais, além de monitorização cuidadosa.“Entendemos a natureza sensível das aplicações relacionadas com alimentos e estamos comprometidos com práticas sustentáveis”, acrescentou Galliou. “Fazemos parcerias estreitas com os nossos clientes para sermos bons administradores das nossas soluções e garantir o uso adequado destas ferramentas essenciais. Esta aquisição de produtos irá permitir-nos oferecer uma solução holística aos produtores e comerciantes de cereais para empregar uma estratégia rotacional e gerir eficazmente a resistência a pragas para apoiar a sua importante missão.”A aquisição envolve apenas ativos de produtos; nenhum ativo de funcionários ou instalações está incluído. O acordo com a Syngenta deverá ser concluído durante o segundo semestre de 2025, sujeito a aprovações regulamentares e outras aprovações habituais. Leia mais informações sobre a Envu, incluindo o seu compromisso com a segurança alimentar, visitando envu.com.###Sobre a EnvuA Envu, fundada em 2022, é uma empresa construída com anos de experiência em ciência ambiental, com o único propósito de promover ambientes saudáveis para todos, em toda a parte. A Envu oferece serviços dedicados em: Gestão Profissional de Pragas, Silvicultura, Plantas Ornamentais, Golfe, Controlo de Vegetação Industrial, Relvado e Paisagem, Gestão de Mosquitos e Pastos. A Envu colabora com os clientes para conceber soluções inovadoras que satisfaçam os seus requisitos atuais e futuros. O portfólio da Envu é composto por mais de 180 marcas de confiança e bem conhecidas. A empresa emprega mais de 900 pessoas, opera em 100 países e dispõe de quatro centros de inovação globais. Para obter informações adicionais, visite www.envu.com . Siga-nos no LinkedIn www.linkedin.com/company/envu Contacto para questões da comunicação social:Jennifer Poore, EnvuE-mail: jennifer.poore@envu.comLiz Dorland, HLKE-mail: ldorland@hlkagency.comDeclarações prospetivasEste comunicado pode conter declarações prospetivas baseadas em suposições atuais e previsões feitas pela administração da Envu. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados futuros reais, situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da empresa e as estimativas aqui fornecidas. A empresa não assume qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospetivas ou por adaptá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros.

