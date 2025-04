Przejmując produkty Actellic od firmy Syngenta, firma Envu rozszerza portfolio środków ochrony przechowywanych zbóż

Wzbogacające obecne portfolio Envu produkty to dla plantatorów i podmiotów handlujących zbożami możliwość skorzystania ze zintegrowanego rozwiązania umożliwiającego całkowitą ochronę przed szkodnikami przechowywanych zbóż

Dzięki temu przejęciu produktów będziemy mogli zaoferować klientom zintegrowane rozwiązanie do zwalczania szkodników, które zagrażają ich źródłom utrzymania i naszym dostawom żywności na całym świecie” — Tiffany Fremder, dyrektor ds. marketingu w firmie Envu oświadczyła

NC, UNITED STATES, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, globalna firma zajmująca się nauką o środowisku, dostarczająca nowatorskie rozwiązania chroniące i poprawiające zdrowie środowiska naturalnego na całym świecie, ogłosiła podpisanie umowy z firmą Syngenta, światowym liderem innowacyjności w rolnictwie, w celu przejęcia kilku produktów Actellicdo globalnego stosowania w segmencie przechowywania zbóż. Produkty te uzupełniają istniejącą ofertę Envu, dzięki czemu producenci otrzymują w pełni zintegrowaną, większą ochronę przed szkodnikami przechowywanych zbóż.Środki owadobójcze marki Actellic są popularnym narzędziem w ochronie magazynów żywności, dając szerokie możliwości kontroli zarówno wewnątrz silosów ze zbożami, jak i wokół nich. Przejęcie obejmuje kilka produktów, które są obecnie dostępne w różnych regionach świata, a mianowicie:– Płynne środki owadobójcze Actellic50EC i ActellicPro500EC: są dostępne w regionie Ameryki Łacińskiej i EMEA. Oba produkty skutecznie zwalczają szereg szkodników owadzich w przechowywanych zbożach i zapewniają jego długotrwałą ochronę.– Generator dymu ActellicNo. 20: ten środek jest dostępny w regionie EMEA za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed inwazją szeregu szkodników owadzich w magazynach zbożowych.– ActellicGold Dusting Power: ten środek w proszku jest dostępny w Afryce. Zwalcza wiele gatunków i rodzajów szkodników przechowywanych zbóż dzięki uzupełniającemu się współdziałaniu dwóch aktywnych składników.Tiffany Fremder, dyrektor ds. marketingu w firmie Envu oświadczyła: „Dzięki temu przejęciu produktów będziemy mogli zaoferować klientom zintegrowane rozwiązanie do zwalczania szkodników, które zagrażają ich źródłom utrzymania i naszym dostawom żywności na całym świecie”. „Spodziewamy się, że dzięki tej umowie rozszerzymy naszą ofertę przechowywania zbóż na więcej krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki”.„Firma Envu jest podekscytowana możliwością dalszego rozwoju swojej działalności dzięki temu przejęciu strategicznych produktów”, — powiedział Dyrektor Generalny Envu, Gilles Galliou. „Pomoc w zapobieganiu stratom i marnotrawieniu żywności to nie tylko kluczowe zobowiązanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ale także jeden z wielu sposobów, w jaki realizujemy cel Envu, pomagając jednocześnie naszym klientom w zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego”.Znaczenie bezpieczeństwa żywnościowegoPo zbiorach świat traci około 14% żywności, a straty są szacowane na 400 miliardów dolarów rocznie. W 2023 roku produkty Envu pomogły ochronić 63 miliony ton zbóż na całym świecie. Udane przechowywanie zbóż wymaga zastosowania szeregu środków, w tym właściwej higieny, właściwych środków ochrony chemicznej, właściwego napowietrzania i innych mechanizmów kontroli środowiska, a także starannego monitorowania przechowywanych produktów.Dyrektor Generalny, Gilles Galliou, dodał: „Rozumiemy, jak wrażliwa jest natura zastosowań związanych z żywnością i dbamy o zrównoważone działania”. „Ściśle współpracujemy z klientami dążąc do dobrego gospodarowania naszymi rozwiązaniami i zapewnienia właściwego wykorzystywanie tych niezbędnych narzędzi. Dzięki nabyciu tych produktów będziemy mogli wspierać ważną misję plantatorów i podmiotów handlujących zbożami oferując im kompleksowe rozwiązanie, które umożliwi zastosowanie strategii rotacyjnej i skuteczne zarządzanie odpornością na szkodniki”.Nabycie obejmuje wyłącznie produkty i nie dotyczy pracowników ani obiektów. Spodziewamy się, że umowa z firmą Syngenta zostanie sfinalizowana w drugiej połowie 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych i zrealizowania innych, zwykle wymaganych procedur. Więcej informacji o firmie Envu, w tym o jej zaangażowaniu w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, można znaleźć na stronie envu.com.###Informacje o firmie EnvuEnvu założono w 2022 roku jako nową firmę zbudowaną na bazie wieloletniego doświadczenia w dziedzinie nauk o środowisku, stawiającą sobie za cel rozwijanie zdrowego środowiska wszędzie i dla każdego. Firma oferuje dedykowane usługi w dziedzinie profesjonalnej ochrony przed szkodnikami, w zakresie leśnictwa, roślin ozdobnych, pól golfowych, ochrony roślin przemysłowych, trawników i krajobrazu, ochrony przed komarami oraz wybiegów i pastwisk. Envu współpracuje z klientami przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, które spełniają ich obecne i wybiegające w przyszłość wymagania. Portfolio Envu obejmuje ponad 180 zaufanych i znanych marek. Firma zatrudnia prawie 900 osób i prowadzi działalność w ponad 100 krajach, mając do swojej dyspozycji cztery globalne centra innowacji.Dodatkowe informacje podano na stronie www.envu.com . Obserwuj nas na LinkedIn na stronie www.linkedin.com/company/envu Kontakt w sprawie zapytań mediów:Jennifer Poore, EnvuAdres e-mail: jennifer.poore@envu.comLiz Dorland, HLKAdres e-mail: ldorland@hlkagency.comOświadczenia dotyczące przyszłościNiniejszy komunikat dla mediów może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na obecnych założeniach i prognozach przedstawianych przez kierownictwo Envu. Różne znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki mogą doprowadzić do istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami firmy a szacunkami podanymi w niniejszym dokumencie. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację tych oświadczeń dotyczących przyszłości ani za dostosowywanie ich do przyszłych zdarzeń lub rozwoju sytuacji.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.