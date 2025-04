Envu élargit son portefeuille de protection des céréales stockées avec l'acquisition des produits Actellic de Syngenta

Ces produits complètent le portefeuille existant, offrant aux producteurs et aux négociants en céréales une solution intégrée pour un contrôle complet des ravageurs des céréales stockées

Grâce à cette acquisition, nous fournirons à nos clients une solution intégrée pour lutter contre les ravageurs qui menacent leurs moyens de subsistance et notre approvisionnement alimentaire mondial” — Tiffany Fremder, directrice du marketing d'Envu

NC, UNITED STATES, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, société internationale spécialisée dans les sciences de l'environnement, qui propose solutions novatrices visant à protéger et à améliorer la santé de l'environnement dans le monde entier, a annoncé la signature d'un accord avec Syngenta, leader mondial dans l'innovation agricole, portant sur l'acquisition de plusieurs produits Actellicdestinés à être utilisés à l'échelle mondiale dans le segment des céréales stockées. Les produits complètent le portefeuille Envu existant, offrant ainsi aux producteurs une solution entièrement intégrée pour une couverture plus large contre les ravageurs des céréales stockées.Les insecticides Actellic sont un outil populaire pour protéger les stocks alimentaires, offrant un contrôle à large spectre à l’intérieur et autour des silos de stockage de céréales. L'acquisition comprend plusieurs produits, qui sont actuellement disponibles dans différentes régions du monde, à savoir :– Insecticides Actellic50EC et ActellicPro500EC : ces formulations liquides sont disponibles en Amérique latine et dans la région EMEA. Les deux produits offrent une efficacité et un contrôle durable contre une gamme d’insectes nuisibles dans les céréales stockées.– ActellicSmoke Generator No. 20 : cette formulation est disponible dans la zone EMEA via un partenaire tiers. Elle permet de neutraliser et de contrôler durablement l’invasion d’une gamme d’insectes nuisibles dans les environnements de stockage des céréales.– ActellicGold Dusting Power : cette formulation en poudre est disponible en Afrique. Elle offre un contrôle à large spectre des ravageurs des céréales stockées grâce à l'effet synergique de deux ingrédients actifs.« Grâce à cette acquisition, nous fournirons à nos clients une solution intégrée pour lutter contre les ravageurs qui menacent leurs moyens de subsistance et notre approvisionnement alimentaire mondial », a déclaré Tiffany Fremder, directrice du marketing d'Envu. « Nous nous réjouissons également d'étendre notre offre de céréales stockées à d'autres pays d'Amérique latine et d'Afrique grâce à cet accord. »« Envu est ravi de poursuivre sa croissance avec cette acquisition de produit stratégique », a déclaré Gilles Galliou, PDG d'Envu. « Aider à prévenir les pertes et les gaspillages alimentaires n'est pas seulement un engagement clé en matière de développement durable, c'est aussi l'une des nombreuses façons dont nous poursuivons notre objectif chez Envu tout en aidant nos clients à améliorer la sécurité alimentaire. »Importance de la sécurité alimentaireEnviron 14 % des denrées alimentaires mondiales sont perdues après la récolte, ce qui entraîne des pertes estimées à 400 milliards de dollars par an. En 2023, les produits Envu ont contribué à protéger 63 millions de tonnes de céréales à travers le monde. Pour réussir le stockage des céréales, il faut combiner plusieurs mesures, notamment une bonne hygiène, le bon produit chimique de protection, une bonne aération et d'autres contrôles environnementaux, ainsi qu'une surveillance attentive.« Nous comprenons la nature sensible des applications liées à l’alimentation et nous nous engageons à adopter des pratiques durables », a ajouté G. Galliou. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour être de bons gestionnaires de nos solutions et garantir la bonne utilisation de ces outils essentiels. Cette acquisition de produit nous permettra d'offrir une solution holistique aux producteurs et aux négociants en céréales pour employer une stratégie de rotation et gérer efficacement la résistance aux ravageurs afin de soutenir leur importante mission.L'acquisition ne concerne que les actifs liés aux produits ; aucun actif lié au personnel ou aux installations n'est inclus. L'accord avec Syngenta devrait être conclu au cours du second semestre 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et autres autorisations habituelles. Pour en savoir plus sur Envu, notamment sur son engagement en matière de sécurité alimentaire, visitez envu.com.###À propos d’EnvuEnvu a été fondée en 2022, en tant qu’entreprise reposant sur des années d’expérience en sciences environnementales, dans l’unique but de développer un environnement sain partout et pour tous. Envu propose des services dédiés dans : la lutte professionnelle contre les ravageurs, la sylviculture, les plantes ornementales, le golf, la gestion de la végétation industrielle, l’entretien des pelouses et le paysagisme, la lutte contre les moustiques, et les parcours et pâturages. Envu collabore avec ses clients pour concevoir des solutions innovantes qui répondent aux exigences d’aujourd’hui comme à celles de l’avenir lointain. Le portefeuille Envu comprend plus de 180 marques connues et fiables. L'entreprise emploie plus de 900 personnes, est présente dans 100 pays et dispose de quatre centres d'innovation mondiaux. Pour plus d'informations, visitez www.envu.com . Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/envu Contact pour les demandes des médias :Jennifer Poore, EnvuCourriel : jennifer.poore@envu.comLiz Dorland, HLKCourriel : ldorland@hlkagency.comDéclarations prévisionnellesCette publication peut comporter des déclarations prévisionnelles basées sur les suppositions et prévisions actuelles de la direction d’Envu. Divers risques connus et inconnus, incertitudes ainsi que d’autres facteurs pourraient entraîner des différences matérielles entre la réalité des résultats, de la situation financière, du développement ou des performances de l’entreprise à venir et les estimations données ici. L’entreprise décline toute responsabilité quant à l’actualisation de ces déclarations prévisionnelles ou leur mise en conformité avec les événements ou développements futurs.

