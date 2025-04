Envu ampliará su cartera para granos almacenados con la adquisición de productos Actellic de Syngenta

Los productos complementan la cartera existente de la empresa, ofreciendo a los productores y comerciantes de granos una solución integrada para tener el control completo de los insectos de los granos almacenados.

Con esta adquisición de productos, proporcionaremos a los clientes una solución integrada para controlar las plagas dañinas que amenazan su medio de vida y nuestro suministro global de alimentos” — Tiffany Fremder, directora de marketing de Envu

NC, UNITED STATES, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, una empresa global de ciencias ambientales que ofrece innovaciones con visión de futuro para proteger y mejorar la salud de nuestro entorno en todo el mundo, ha anunciado la firma de un acuerdo con Syngenta, líder mundial en innovación agrícola, para adquirir varios productos Actellicpara uso global en el segmento de los granos almacenados. Los productos complementan la cartera existente de Envu, proporcionando a los productores una solución totalmente integrada para que dispongan de una cobertura más amplia contra los insectos de los granos almacenados.Los insecticidas Actellic son una herramienta habitual para proteger los almacenes de alimentos y ofrecen un control de amplio espectro tanto en el interior como alrededor de los silos de almacenamiento de granos. La adquisición incluye varios productos, que actualmente están disponibles en diferentes partes del mundo, principalmente las siguientes:– Insecticidas Actellic50EC y ActellicPro500EC: estas formulaciones líquidas están disponibles en las regiones de LatAm y EMEA. Ambos productos proporcionan un control duradero y efectivo contra una variedad de plagas de insectos de los granos almacenados.– Generador de humo Actellicn.º 20: esta formulación está disponible en la región EMEA a través de un socio externo. Proporciona un control duradero y efectivo contra la invasión de una variedad de plagas de insectos en entornos de granos almacenados.– ActellicGold Dusting Power: esta formulación en polvo está disponible en África. Facilita el control de una amplia gama de insectos de los granos almacenados gracias al efecto sinérgico de dos principios activos.«Con esta adquisición de productos, proporcionaremos a los clientes una solución integrada para controlar las plagas dañinas que amenazan su medio de vida y nuestro suministro global de alimentos», afirmó Tiffany Fremder, directora de marketing de Envu. «También esperamos ampliar nuestra oferta de granos almacenados a más países de América Latina y África a través de este acuerdo».«En Envu nos entusiasma continuar nuestro viaje de crecimiento con esta adquisición estratégica de productos», afirmó el director ejecutivo de Envu, Gilles Galliou. «Prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos no solo es un compromiso clave de sostenibilidad, sino también una de las muchas maneras en que impulsamos nuestro propósito en Envu y, al mismo tiempo, ayudamos a nuestros clientes a mejorar la seguridad alimentaria».Importancia de la seguridad alimentariaAlrededor del 14 % de los alimentos del mundo se pierde después de la cosecha, lo que genera pérdidas estimadas en 400 000 millones de dólares al año. En 2023, los productos de Envu ayudaron a proteger 63 millones de toneladas de grano en todo el mundo. El éxito en el almacenamiento del grano requiere de una combinación de medidas, entre otras, un saneamiento adecuado, el protector químico correcto, una aireación apropiada y otros controles ambientales, así como una supervisión cuidadosa.«Entendemos la naturaleza sensible de las aplicaciones relacionadas con los alimentos y estamos comprometidos con las prácticas sostenibles», agregó Galliou. «Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para que administren bien nuestras soluciones y para garantizar el uso adecuado de estas herramientas esenciales. Esta adquisición de productos nos permitirá ofrecer una solución integral a los productores y comerciantes de granos para emplear una estrategia de rotación y gestionar eficazmente la resistencia a las plagas para apoyar su importante misión».La adquisición atañe únicamente a los activos de productos; no incluye activos de empleados ni de instalaciones. Se espera que el acuerdo con Syngenta se cierre en algún momento de la segunda mitad de 2025, con sujeción a las aprobaciones reguladoras y otras aprobaciones habituales. Para obtener más información sobre Envu, incluido su compromiso con la seguridad alimentaria, visite envu.com ###Acerca de EnvuEnvu se fundó en 2022 como una empresa basada en una larga experiencia en ciencias ambientales con el único propósito de promover entornos saludables para todos, en todas partes. Envu ofrece servicios específicos para el control profesional de plagas, silvicultura, espacios ornamentales, golf, gestión de vegetación industrial, jardines y paisajismo, control de mosquitos y praderas y pastos. Envu colabora con los clientes en el diseño de soluciones innovadoras que puedan satisfacer sus requisitos actuales y futuros. La cartera de productos de Envu incluye más de 180 marcas reconocidas y de confianza. Contamos con más de 900 empleados y operamos en más de 100 países, con cuatro centros globales de innovación. Para obtener información adicional, visite www.envu.com . Síganos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Personas de contacto para consultas de medios de comunicación:Jennifer Poore, EnvuCorreo electrónico: jennifer.poore@envu.comLiz Dorland, HLKCorreo electrónico: ldorland@hlkagency.comDeclaraciones prospectivasEste comunicado puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones actuales y previsiones realizadas por la dirección de Envu. Los distintos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos podrían dar lugar a diferencias materiales entre los resultados futuros reales, la situación económica, el desarrollo o el funcionamiento de la empresa y las estimaciones que se aquí se muestran. La empresa no asume ninguna responsabilidad en absoluto de actualizar estas declaraciones prospectivas o ajustarlas en función de acontecimientos o desarrollos futuros.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.