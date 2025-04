Ársreikningur Íslandshótela hf. fyrir árið 2024

Stjórn Íslandshótela hf. staðfesti á fundi í dag, föstudaginn 4. apríl 2025, ársreikning félagsins fyrir árið 2024. Ársreikningur félagsins hefur nú verið birtur.

Helstu lykiltölur ársins 2024 samanborið við 2023:

Rekstrartekjur námu 16.669 m.kr. (2023: 16.784 m.kr.)

EBITDA nam 4.415,8 m.kr. (2023: 4.956,4 m.kr.)

Hagnaður eftir skatta nam 104,8 m.kr. (2023: 498,0 m.kr.)

Heildareignir í árslok 65.430,3 m.kr. (2023: 62.839,2 m.kr.)

Bókfært eigið fé í árslok 25.746,0 m.kr. (2023: 22.782,4 m.kr.)

Eiginfjárhlutfall í árslok 39,3% (2023: 36,3%)

Á árinu 2024 störfuðu að jafnaði 647 manns hjá félaginu miðað við heilsársstörf.

Bókfært virði eigna Íslandshótela hækkaði um 3.573,5 m.kr. eftir að virðismat á fasteignum félagsins var endurmetið, samkvæmt mati óháðs sérfræðings.

Félagið er sem fyrr í fararbroddi í ferða- og gistiþjónustu hér á landi og heldur áfram að leita vaxtartækifæra í greininni. Íslandshótel hafa sett sjálfbærni í forgang, og öll hótel félagsins hafa nú hlotið Green Key vottun. Félagið skrifaði einnig undir Glasgow-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um loftslagsaðgerðir í ferðaþjónustu og fékk Umhverfisverðlaun Terra 2024 fyrir aðgerðir í endurvinnslu og úrgangsmálum. Um mitt síðasta ár tilkynnti stjórn félagsins að ákveðið hefði verið að falla frá fyrirhuguðu útboði hlutafjár í félaginu. Engar ákvarðanir hafa verið teknar um hvort félagið stefni á skráningu síðar.

Stjórn leggur til að ekki verði greiddur arður vegna ársins 2024 og að afkoma ársins verði færð yfir til næsta árs.

„Áskoranir í ytra umhverfi settu sitt mark á rekstur Íslandshótela á síðasta ári en heilt yfir gekk reksturinn vel. Rekstrargrundvöllur félagsins var styrktur, fjárfest var í sjálfbærni og vaxtartækifæri nýtt, enda stefna Íslandshótela vel mótuð og framtíðarsýnin skýr. Íslandshótel eru í sterkri stöðu til að halda uppbyggingu sinni áfram, mæta áframhaldandi eftirspurn og áskorunum og styðja við vöxt ferðaþjónustunnar á komandi árum,“ segir Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela.

Ársreikningur félagsins er meðfylgjandi og er hann einnig að finna á heimasíðu félagsins, www.islandshotel.is/fjarfestar

Félagið er með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgir þeim reglum sem gilda um félög með skráða fjármálagerninga á skipulegum markaði. Meðfylgjandi er staðfestingarbréf frá Deloitte vegna skuldabréfaflokks IH140647.

