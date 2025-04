Le point sur le transport des céréales en mars par le CN

MONTRÉAL, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait transporté plus de 2,85 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien et 2,98 millions de tonnes métriques à l’échelle nationale, établissant de nouveaux records mensuels. Ce rendement est directement attribuable à l’étroite collaboration avec les clients pour se remettre des conditions de froid extrême qui ont sévi dans l’Ouest canadien en janvier et février, et qui ont nécessité d’imposer des restrictions relatives à la longueur des trains pour des raisons de sécurité.

« Notre équipe reste déterminée à répondre aux besoins des agriculteurs canadiens et de nos clients du secteur céréalier. L’acheminement d’un volume record de céréales n’est possible que si toutes les parties de la chaîne d’approvisionnement collaborent étroitement. »

Rémi G. Lalonde, vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales au CN



À propos de l’exploitation hivernale et de la longueur des trains

Des restrictions relatives à la longueur des trains sont nécessaires pendant les périodes de froid extrême pour assurer la sécurité de l’exploitation et le respect de la réglementation de Transports Canada. Lorsque la température descend sous -25 °C, il faut réduire la longueur des trains. Par contre, lorsqu’on raccourcit les trains, on doit mobiliser plus de personnes et de matériel pour transporter le même volume de marchandises.

Des restrictions relatives à la longueur des trains ont été appliquées pendant un nombre record de jours consécutifs pendant la majeure partie du mois de janvier et les trois premières semaines de février, alors que l’Ouest du Canada enregistrait des températures extrêmement froides.

À mesure que les conditions météorologiques se sont améliorées, les volumes de trafic du CN sont revenus à la normale et la Compagnie continue de travailler jour et nuit pour répondre aux besoins des clients.

Dans des conditions optimales, la chaîne d’approvisionnement des céréales peut prendre en charge jusqu’à 7 800 wagons par semaine (744 000 tonnes métriques) en dehors de l’hiver et jusqu’à 6 250 wagons par semaine (595 000 tonnes métriques) en hiver. Être en mesure d’atteindre ces niveaux de capacité repose sur plusieurs facteurs déterminants, notamment l’équilibre du flux des corridors, la continuité des activités dans les terminaux céréaliers et d’exportation, et l’absence de perturbations majeures telles que les conditions météorologiques extrêmes, les problèmes de main-d’œuvre ou l’instabilité commerciale.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources: Médias Investisseurs Ashley Michnowski Stacy Alderson Directrice principale Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 596-4329

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca

