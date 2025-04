inCruises ora offre Celestyal Cruises, premiata linea di crociere

GUAYNABO, Puerto Rico, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises è lieta di annunciare che un'altra compagnia di crociere partner si è aggiunta alla sua straordinaria offerta: Celestyal Cruises, compagnia leader pluripremiata per i viaggi nel Mediterraneo e nel Golfo Arabo, conosciuta per il suo servizio, l'ottimo rapporto qualità-prezzo all-inclusive e le esperienze culturali immersive, è disponibile per la prenotazione da parte dei Membri inCruises.

"Sempre più compagnie di crociera entrano a far parte della famiglia inCruises e questo significa più scelta per i nostri Membri", ha dichiarato Tatiana Wegzyn, Manager delle Partnership Commerciali di inGroup. "Le crociere Celestyal aumentano le offerte di viaggio nel Mediterraneo e nel Golfo Persico e sono perfettamente in linea con la nostra mission di offrire valore senza pari e di rendere accessibili esperienze di viaggio indimenticabili."

Celestyal è conosciuta per la sua offerta di un’esperienza di crociera più intima, con navi che accolgono da 1.200 a 1.800 ospiti, con itinerari curati da esperti che toccano destinazioni iconiche del Mediterraneo, tra cui le Isole Greche, la Turchia e il Mare Adriatico. Inoltre, la sua recente espansione ha incluso ora anche il Golfo Arabo, con porti di scalo rinomati come Dubai, Abu Dhabi e Doha.

Punti salienti dell'esperienza Celestyal:

Pacchetti All-Inclusive: una combinazione di destinazioni mozzafiato e ospitalità di prim'ordine.

una combinazione di destinazioni mozzafiato e ospitalità di prim'ordine. Immersione culturale: ogni viaggio è meticolosamente progettato per immergere i viaggiatori nei sapori, nelle tradizioni e nella bellezza di ogni paese.

ogni viaggio è meticolosamente progettato per immergere i viaggiatori nei sapori, nelle tradizioni e nella bellezza di ogni paese. Risparmio per i Membri di inCruises: i Membri possono prenotare queste incredibili crociere utilizzando i prezzi INsider o i Crediti Premio.



“Celestyal Cruises è entusiasta di collaborare con inCruises, un’azienda rinomata per la sua diffusione globale, i programmi innovativi e il suo impegno costante nel migliorare la vita delle persone attraverso esperienze di viaggio straordinarie,” ha dichiarato Brandon Townsley, Vice Presidente e Direttore Generale di Celestyal Cruises per il Nord America. “Unendo le forze, possiamo sfruttare la comprovata capacità di inCruises di connettersi con un pubblico internazionale diversificato, per offrire a un maggior numero di viaggiatori l'opportunità di esplorare le destinazioni rinomate e quelle meno conosciute, oltre alle esperienze coinvolgenti che caratterizzano le crociere Celestyal. Insieme, non vediamo l'ora di rendere possibili viaggi indimenticabili via terra e via mare e di rendere il sogno del viaggio più accessibile a persone di tutto il mondo.”

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggio in abbonamento al mondo. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha aggiunto oltre un milione di Membri e Partner provenienti da oltre 200 paesi e territori. Nel 2022 è stato introdotto inStays, offrendo ai Membri l'accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, che possono essere utilizzati per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo una differenza tangibile nella vita dei suoi Membri e offre un business di livello mondiale al suo crescente team di Partner. La base di membri del Club inCruises cresce esclusivamente tramite Partner referenti indipendenti, che possono guadagnare compensi condividendo i vantaggi esclusivi della Membership con altri.

inGroup International è fortemente impegnata a essere un'azienda responsabile a livello globale e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie. Per ulteriori informazioni, visita in.Group e inCruises.com.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

