inCruises ahora ofrece los galardonados cruceros de Celestyal Cruises

GUAYNABO, Puerto Rico, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises se complace en anunciar que otra línea de cruceros se ha unido a su impresionante oferta: Celestyal Cruises, un líder galardonado en viajes por el Mediterráneo y el Golfo Arábigo, reconocido por su servicio, su valor todo incluido y sus experiencias culturales inmersivas. Ahora, los Miembros de inCruises pueden reservar sus cruceros con Celestyal Cruises.

"Cada vez más líneas de cruceros se suman a la familia de inCruises, lo que significa más opciones para nuestros Miembros", afirmó Tatiana Wegzyn, Gerente de Alianzas Comerciales en inGroup. “Celestyal amplía las oportunidades de viaje por el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, alineándose perfectamente con nuestra misión de ofrecer un valor inigualable y hacer que las experiencias de viaje inolvidables sean más accesibles que nunca".

Celestyal se distingue por ofrecer una experiencia de crucero más íntima, con barcos que alojan entre 1,200 y 1,800 huéspedes y con itinerarios cuidadosamente diseñados que recorren destinos icónicos del Mediterráneo, como las Islas Griegas, Turquía y el Mar Adriático. Además, su reciente expansión ahora incluye el Golfo Arábigo, con escalas en puertos populares como Dubái, Abu Dabi y Doha.

Lo mejor de la experiencia Celestyal:

Paquetes todo incluido: Combinan destinos impresionantes con una hospitalidad de clase mundial.

Combinan destinos impresionantes con una hospitalidad de clase mundial. Inmersión cultural: Cada viaje está diseñado para sumergir a los viajeros en los sabores, tradiciones y belleza de cada región.

Cada viaje está diseñado para sumergir a los viajeros en los sabores, tradiciones y belleza de cada región. Ahorros para los Miembros de inCruises: Los Miembros pueden reservar estos increíbles viajes utilizando INsider Pricing o Puntos de Recompensa.



“En Celestyal Cruises estamos encantados de asociarnos con inCruises, una empresa reconocida por su alcance global, sus programas innovadores y su compromiso inquebrantable con enriquecer vidas a través de experiencias de viaje extraordinarias", comentó Brandon Townsley, Vicepresidente y Director General de Celestyal Cruises en Norteamérica. "Al unir fuerzas, podemos aprovechar la capacidad comprobada de inCruises para conectar con una audiencia internacional diversa, creando oportunidades para que más viajeros exploren los destinos icónicos y las joyas ocultas que definen a Celestyal Cruises. Juntos, esperamos inspirar viajes imperdibles en tierra y mar, y hacer que el sueño de viajar sea más accesible para personas de todo el mundo"”

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado a más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. En 2022, se incorporó inStays, brindando acceso a casi 200,000 ofertas en cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros del Club inCruises pueden ganar Puntos de Recompensa para reservar cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inGroup está marcando una diferencia significativa en la vida de sus Miembros y ofrece una oportunidad de negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La Membresía del Club inCruises crece exclusivamente a través de Socios independientes que pueden obtener compensación al compartir sus beneficios exclusivos con otros.

inGroup International está profundamente comprometido con ser un ciudadano corporativo responsable a nivel global y apoya activamente a Mercy Ships y otras iniciativas de ayuda humanitaria. Para más información, visita in.Group e inCruises.com.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.