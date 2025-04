Arteris Otwiera Nowe Centrum Inżynieryjne w Polsce

Arteris rozszerza swoją globalną obecność, aby przyspieszyć rozwój innowacyjnej technologii IP dla złożonych systemów on chip i układów półprzewodnikowych

CAMPBELL, Kalifornia, oraz KRAKÓW, Polska, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arteris, Inc. (Nasdaq: AIP), wiodący dostawca systemowych komponentów IP dla struktur połączeń, przyspieszających projektowanie złożonych systemów mikroelektronicznych (System-on-Chip, SoC), ogłosił dziś otwarcie nowego centrum badawczo-rozwojowego oraz wsparcia klientów z lokalizacją w Krakowie. Prace prowadzone w nowym oddziale firmy będą wspierać rozwój technologii IP realizowanej w postaci połączeń sieciowych pomiędzy blokami funkcjonalnymi w układach scalonych oraz oprogramowania do automatyzacji integracji SoC w przemyśle półprzewodnikowym.

Arteris obsługuje ponad 200 klientów na całym świecie, korzystając z zespołów pracowników w 11 krajach. Dodanie nowego oddziału w Polsce pozwoli firmie poszerzyć globalny zasięg i stworzyć nowe możliwości zawodowe dla inżynierów projektujących sprzęt elektroniczny i oprogramowania.

“W miarę jak złożoność projektowania i rozwijania układów półprzewodnikowych nadal przyspiesza, potrzeba wysoko wykwalifikowanych inżynierów staje się kluczowa, aby wspierać naszych klientów oraz przyszłe innowacje produktowe,” powiedział Adam Morawiec, starszy dyrektor i dyrektor generalny Arteris Polska. “Kraków to jeden z najbardziej dynamicznych technologicznych ekosystemów w Europie, z doskonale wykształconymi inżynierami. Jesteśmy podekscytowani możliwością oferowania nowych perspektyw zawodowych i wkładem w lokalną społeczność technologiczną.”

Centralnym elementem tej inicjatywy jest rozwijana współpraca firmy Arteris z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, jedną z czołowych instytucji akademickich w Polsce. Ta współpraca odzwierciedla wspólne zaangażowanie w napędzanie i promowanie postępu technologicznego oraz formowanie kolejnych pokoleń inżynierów.

“Jesteśmy zachwyceni, że Arteris dołącza do Krakowa,” powiedział Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Nauki. “Ich decyzja o utworzeniu tutaj swojej siedziby świadczy o wysokim poziomie lokalnych talentów, w które jesteśmy dumni inwestować, oraz o możliwościach biznesowych, jakie oferuje nasze miasto i kraj. Współpraca firmy Arteris z Akademią Górniczo-Hutniczą umożliwi studentom i absolwentom udział w opracowywaniu ekscytujących innowacji technologicznych, które napędzają rozwój przemysłu półprzewodnikowego na całym świecei.”

Krakowskie biuro Arteris będzie się koncentrować głównie na pracach rozwojowych i innowacyjnych. Niemniej inne obszary funkcjonowania firmy również będą wspierane działaniami oddziału w Polsce. Więcej informacji o możliwościach pracy w Arteris można znaleźć na stronie arteris.com/careers.

