BTCC取引所はレッド・イーグル財団と「Kent Construction Golf Cup」を開催し、英国の恵まれない子どもたちのために3万ポンド寄付しました

ビルニュス、リトアニア, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2025年3月27日にロンドンゴルフクラブの名門コースで開催された「Kent Construction Golf Cup」において、再び「レッド・イーグル財団」と協業し、大成功を収めました。

ヘッドラインスポンサーとして参加したBTCCは、イベントを通して経費を差し引いた純益3万ポンド(約500万円)を調達し、英国国内の障がいを持つ子どもたちや恵まれない環境の子どもたち、末期疾患の子どもたちを支援する活動に寄付します。

今回で2度目の協業となるレッド・イーグル財団とのパートナーシップを通じて、BTCCは社会貢献を続けています。「Kent Construction Golf Cup」には業界から28チームが参加し、競技と募金を兼ね、盛り上がりのある一日となりました。

当該イベントのハイライトとして、コメディアンのアーロン・ジェームズによる軽妙なエンターテインメント、スポーツテレビ解説者のスコット・ミントとプレミアリーグのレジェンドである Matthew Le Tissier 氏による質疑応答セッション、そして元ヨーロピアンツアー選手スティーブン・タイリーを迎えたエキサイティングな競技が含まれていました。優勝はAIMISが獲得し、クリーンスレート・デモリッションが2位に輝きました。

BTCCのブランディング責任者アーリン・リンは、 Matthew Le Tissier 氏(マット・ル・ティシエ) の参加に対する感謝の意を表明しました。「レッド・イーグル財団との協業は、弊社が社会に還元するための一つの手段となります。 Matthew Le Tissier さんのサポートは素晴らしいものでした。彼らの存在が会場の盛り上がりと寄付をさらに後押ししてくれました」と語りました。

BTCCはレッド・イーグル財団との継続的なパートナーシップを維持し、恵まれない子どもたちを支援するためのさらなる慈善事業を計画中です。

また、コミュニティへの感謝の印として、BTCCは Matthew Le Tissier 氏(マット・ル・ティシエ) のサイン入りシャツをプレゼントするキャンペーンを開催予定です。詳細は取引所のX(旧Twitter)で随時発表されるため、ファンやサポーターの皆さんはぜひチェックしてください。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや 公式LINEアカウント 等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC公式SNS】

公式LINE: https://page.line.me/?accountId=097zvqar

Twitter: https://twitter.com/btcc_japan

Instagram: https://www.instagram.com/btcc_jp/

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL: https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、press@btcc.com までご連絡ください。

