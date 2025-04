指向性エネルギー兵器市場、2031年までに208.9億米ドルに達し、年平均成長率9.48%で成長

Directed Energy Weapons Market

指向性エネルギー兵器市場における主要企業には、Elbit Systems Ltd., BAE Systems Plc., Kord Technologies, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Thales Group などが含まれます。

NY, JAPAN, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の指向性エネルギー兵器市場 は2022年に92億4,000万米ドルと評価され、2023年の102億4,000万米ドルから2031年には208億9,000万米ドルに成長すると予想されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は9.48%となる見込みです。2021年には北米が市場をリードし、36.53%のシェアを占めました。指向性エネルギー兵器市場は、技術の進歩、防衛予算の増加、そして世界規模での安全保障上の懸念の高まりにより、大きな成長を遂げています。これらの兵器は、レーザーやマイクロ波などの集中エネルギーを利用して、高精度で標的を無力化または破壊します。この市場は、進行中の研究開発努力、軍事近代化プログラム、そして非殺傷性兵器システムに対する需要の高まりに支えられ、今後数年間で着実に拡大すると予想されています。現在、北米が圧倒的なシェアを占めており、他の地域もこれらの高度な防衛システムの開発と配備に投資しています。この情報は、 Fortune Business Insightsの「指向性エネルギー兵器市場、2025-2031」と題されたレポートで提供されています。➤ 無料のサンプル調査 PDF を入手:➤ レポートで言及されている主要プレーヤーのリスト:Diehl Defense GmbH & Co. KG (ドイツ)エルビットシステムズ社(イスラエル)ハネウェルインターナショナル社(米国)II-VI Inc.(米国)BAE システムズ Plc (英国)コードテクノロジーズ(米国)L3ハリステクノロジーズ社(米国)レオナルド SpA (イタリア)ロッキード・マーティン社(米国)ノースロップ・グラマン・コーポレーション(米国)ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ株式会社レイセオンテクノロジーズコーポレーション(米国)ラインメタルAG(ドイツ)タレスグループ(フランス)ボーイング社(米国)セグメンテーション:指向性エネルギー兵器市場は、技術、致死性、プラットフォーム、用途、地域に基づいてセグメント化されています。技術別に見ると、市場は高エネルギーレーザー技術、高出力マイクロ波技術、粒子ビーム兵器、プラズマ兵器、音波兵器に分類され、高エネルギーレーザー技術は世界中の軍隊による運用要件の増加により需要が高まっています。致死性に関しては、市場は致死性兵器と非致死性兵器に分かれており、2021年にはすべてのプラットフォームでの高い採用により、致死性セグメントが最大の市場シェアを占めています。プラットフォームに基づいて、市場には陸上、空中、船舶、宇宙ベースの指向性エネルギー兵器が含まれます。これらのうち、陸上DEWセグメントは2021年に最大であり、予測期間中もその優位性を維持すると予測されていますが、空中DEWはR&D投資の増加により大幅な成長を遂げています。アプリケーション別に見ると、市場は防衛と国土安全保障に分類され、防衛部門は非致死性DEWの有用性の高まりにより最大かつ最も急速に成長しているセグメントです。地域別に見ると、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカに分かれています。2021年には北米が最大の市場シェアを占め、他の地域でも先進的な指向性エネルギー兵器の開発と配備に多額の投資が行われています。➤ レポート対象範囲:このレポートは、当社の研究者による徹底的な調査によって得られた貴重な洞察を提供します。市場の推定規模を提供するために、広範な調査が実施されました。国、地域、世界レベルで複数のセグメントのシェアを予測するために使用されるデータは、多数の利害関係者との詳細なインタビューから得られました。➤ 今すぐ見積もりを取得:➤ ドライバーと拘束具:指向性エネルギー兵器の需要と採用率の高さが市場の成長を促進米国国防総省は、DEW は近隣または視界内の物理的構造物にほとんどまたはまったく損害を与えないと主張しています。市街戦、小競り合い、または強力な防空システムには、この特性が最も適しています。米国の CRS レポートは、武器に関連する米国陸軍の指向性エネルギー兵器プログラムが有望な段階にあると主張しています。➤ 地域別洞察:大規模な連邦予算の支援を受けて北米が主導権を握る2021 年、DEW 市場は北米が支配的であり、この地域は予測期間中に最も速いペースで成長すると予想されています。連邦予算のかなりの部分は、陸、海、空の防衛用途に使用できる最新の電子戦兵器のために確保されています。予測期間中、ヨーロッパは DEW の 2 番目に大きな市場となることが予想されます。陸上、海上、空中において、欧州連合加盟国は最新の高エネルギー レーザー技術に投資を行ってきました。アジア太平洋地域の市場は、予測期間を通じて最大の CAGR で拡大すると予測されています。この拡大は、国際および地域の市場参加者による指向性エネルギーの技術的能力に対する R&D 支出の急増に関連しています。➤ カスタマイズを依頼する:➤ 競争環境:市場の動向に影響を与える主要企業による重要なビジネス関連の発表市場の基幹企業は、ビジネス上の動きに関する重要な発表を頻繁に行い、それが市場にプラスまたはマイナスの影響を与えます。プレーヤーは企業を買収し、新製品を発売し、パートナーシップ契約を結び、政府機関と契約を締結するなどします。➤ 主要産業の発展:● 2022年7月 – エルビット システムズ リミテッドは、アジア太平洋地域の非公開の国にIR-PAWS(赤外線式パッシブ空中警戒システム)EWシステムとC-MUSIC指向性赤外線対抗手段を提供する8,000万米ドルの契約を獲得しました。この契約は今後2年以内に履行される予定です。● 2021年11月 – ゼネラル・アトミックス・エレクトロマグネティック・システムズとボーイング社は、米国陸軍の迅速能力・重要技術局(RCCTO)から、新興および既存のUAVやその他の空中脅威に対抗する300kWの高エネルギーレーザー兵器システムの開発と実証を行う6,960万米ドルの契約を獲得しました。これらのシステムは、米国陸軍の将来の運用要件に対応するために、固定式または半固定式の軍事資産に搭載されます。➤ 関連する洞察を読む: 統合海洋自動化システム市場 、2032年 航空機ラインメンテナンス市場規模 、シェア、2032年

