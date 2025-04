Axi lanza la campaña ‘Cuatro Años’ con las estrellas del Manchester City

Las estrellas del Manchester City reflexionan sobre sus cuatro años de colaboración con el bróker

SYDNEY, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El principal bróker de FX y CFD en línea, Axi, ha desvelado su nueva campaña, Cuatro Años. Con las estrellas del Manchester City, Ruben Dias, Bernardo Silva y John Stones, la campaña celebra cuatro años de asociación y éxito compartido.

Desde 2020, Axi, el Socio Oficial de Comercio en Línea del Manchester City, ha aprovechado su acceso a los jugadores del club para crear contenido atractivo y mostrar sus ofertas únicas. Este año, la campaña celebra cuatro años extraordinarios de colaboración, reflexionando sobre los logros compartidos y, en última instancia, alcanzando nuevas alturas juntos, incluidos los récords establecidos con los cuatro títulos consecutivos de la Premier League.

Hannah Hill, Directora de Marca y Patrocinios de Axi, expresó su entusiasmo por la nueva campaña, diciendo: "Trabajar con los jugadores del City ha sido una experiencia muy emocionante, año tras año. Cuando comenzamos nuestra colaboración con el club en 2020, no podíamos anticipar lo extraordinarios que serían estos cuatro años. Nuestra última campaña, Cuatro Años, celebra todo. Los desafíos que superamos, la ambición compartida y la búsqueda de la excelencia, y el éxito sin precedentes que hemos logrado juntos. La campaña también es un testimonio para nuestros clientes y socios: son los detalles los que te dan ventaja, y es nuestro compromiso seguir proporcionando la ventaja que necesitan para maximizar su potencial completo de trading."

Además de la colaboración del bróker con el Manchester City, Axi también es el Socio Oficial de Comercio en Línea de LaLiga, del club Girona FC, el Socio Oficial de Comercio en Línea del club brasileño Esporte Clube Bahia, y nombró al internacional inglés John Stones como su Embajador de Marca en 2023. Cuatro Años sigue una serie de logros y premios notables para Axi; recientemente, el bróker fue reconocido como 'Innovador del Año' en la Expo Forex de Dubái 2024 y fue nombrado 'La Firma de Trading Propietaria Más Innovadora' por Finance Feeds, premios* que destacan el compromiso de vanguardia del bróker para dar forma al futuro de la industria del trading.

Ver video : https://youtu.be/AWTcHN18JBg

*Concedido al Grupo de Empresas Axi.

Acerca de Axi

Axi es una compañía global de trading en línea de FX y CFD, con miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFDs para varias clases de activos, incluyendo Forex, Acciones, Oro, Petróleo, Café, y más.

Para más información o comentarios adicionales de Axi, por favor contacte a: mediaenquiries@axi.com

Acerca del Manchester City Football Club:

El Manchester City FC fue fundado inicialmente en 1880 como St Mark’s West Gorton y se convirtió oficialmente en Manchester City FC en 1894. Situado en el amplio Etihad Campus, la huella del club incluye el Etihad Stadium, con capacidad para 53,500 personas, el Joie Stadium con capacidad para 7,000 y el City Football Academy, una instalación de vanguardia para el rendimiento, entrenamiento y desarrollo juvenil, hogar de los equipos masculinos, femeninos y de la academia del club.

Clasificado como la Marca de Club de Fútbol Más Valiosa de la Premier League por Brand Finance, el Manchester City FC está desarrollando actualmente una experiencia para los aficionados de primer nivel y un destino de entretenimiento y ocio durante todo el año en el Etihad Campus. El club está comprometido a operar de manera sostenible y socialmente responsable y asegura que la igualdad, la diversidad y la inclusión estén integradas en sus procesos de toma de decisiones, cultura y prácticas.

