Bandar Global Percuma: Visi Baharu untuk Mengubah Krisis Migrasi agar Menjadi Suatu Peluang

Sebuah buku baharu yang inovatif yang diterbitkan hari ini membentangkan penyelesaian transformatif kepada krisis migrasi global: hab kemakmuran bandar yang ditadbir sendiri di mana pendatang dan pelarian boleh membina semula kehidupan mereka dan menyumbang kepada masyarakat

ZURICH, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Memandangkan pendekatan konvensional gagal, Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance mencadangkan alternatif yang berani — bandar autonomi yang direka untuk memupuk peluang ekonomi, pendidikan dan inovasi. Diedit oleh Dr. Christian H. Kälin, Pengerusi pertubuhan kemanusiaan bukan untung Switzerland Yayasan Andan, buku tersebut menghimpunkan pelbagai pemimpin pemikiran global yang terkenal untuk menerokai cara bandar autonomi yang berdikari boleh menawarkan peluang kepada penduduk yang terpaksa berpindah untuk membina kehidupan baharu.

Diterbitkan oleh Bloomsbury, buku ini mencabar pemimpin dan rakyat global untuk memikirkan semula bagaimana perpindahan orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, penganiayaan serta perubahan iklim boleh bertukar menjadi peluang, menggabungkan idea yang berfikiran ke hadapan dengan dasar yang boleh diambil tindakan dan pelaburan yang menguntungkan.

"Melalui bab-bab tersebut, kami menerokai penyelesaian pragmatik untuk menangani krisis pelarian dan penghijrahan global, iaitu penciptaan entiti sub-nasional yang memerintah sendiri di mana individu yang berpindah boleh tinggal, bekerja dan memulakan perniagaan, akhirnya menjadi penyumbang aktif kepada ekonomi tempatan. Dengan mengubah migrasi daripada menjadi masalah kepada enjin peluang, bandar global yang bebas ini mewujudkan peluang untuk pelarian membina semula kehidupan mereka sambil memacu pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial," kata Kälin.

Visi untuk Komuniti Mandiri

Buku ini menampilkan sumbangan daripada 35 pakar antarabangsa terkemuka, termasuk Michael Møller, bekas Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu; Dr. Titus Gebel, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Tipolis; Profesor Dr. Dr. h.c. Paul Robert Vogt, Pengasas dan Presiden EurAsia Heart; Mohamed Nasheed, bekas Presiden Maldives dan Setiausaha Agung Forum Rentan Iklim; Dr. Parag Khanna, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif AlphaGeo; Simon Anholt, penasihat dasar bebas serta pengarang; serta Mikael Ribbenvik Cassar, Timbalan Pengarah Eksekutif Agensi EU untuk Suaka.

Bersama-sama, pakar-pakar tersebut menyediakan peta jalan yang komprehensif untuk masa depan tadbir urus migrasi, yang menggambarkan cara Bandar Global Percuma boleh memacu kemakmuran, kestabilan dan pembangunan.

Kälin menjelaskan, "Selain daripada menganggap pelarian sebagai penerima kebajikan atau beban kepada komuniti tuan rumah, ia mengiktiraf mereka sebagai agen perubahan yang mampu menyumbang kemahiran, bakat dan perspektif mereka jika diberi peluang di rumah baharu. Dengan memupuk persekitaran yang inklusif dan inovatif, Bandar Global Percuma berusaha untuk mengembangkan potensi tersembunyi di kalangan individu yang terpaksa berpindah, membantu mereka membebaskan diri daripada keadaan yang membelenggu serta membina masa depan mereka sendiri sebagai pencipta perubahan."

Salah seorang penyumbang, Michael Møller, bekas Timbalan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkata, "Konsep Bandar Global Percuma sebagai penyelesaian yang inovatif dan pantas terhadap cabaran kewujudan yang saling berkait amatlah wajar kerana ia memerlukan pemikiran semula secara mendalam dan logik tentang konsep bandar itu sendiri serta potensinya untuk menawarkan jalan penyelesaian yang menyeluruh."

Prof. Kishore Mahbubani, Felo Terhormat di Institut Penyelidikan Asia Universiti Nasional Singapura dan bekas Presiden Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menegaskan dalam ulasannya bahawa "tanpa kerjasama menyeluruh di kalangan umat manusia untuk mencari penyelesaian kreatif dan inovatif, banyak masyarakat akan berdepan perpecahan akibat tekanan yang berpunca daripada lonjakan migrasi yang tidak terkawal. (...) Nasib baik, terdapat penyelesaian inovatif untuk menangani isu migrasi global yang mampu meningkatkan peluang ahli politik untuk dipilih semula selepas melaksanakannya. Di sini, penyelesaian inovatif ini dikenali sebagai Bandar Global Percuma."

Masa Depan yang Baik untuk Semua

Apabila bilangan migrasi terus berkembang, kerajaan dan organisasi antarabangsa menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk membangunkan penyelesaian yang bukan sahaja berkesan tetapi juga boleh dilaksanakan dari segi politik. Model Bandar Global Percuma bertindak balas terhadap peningkatan migrasi yang dijangkakan. Bandar-bandar ini boleh diskalakan dan dilaksanakan untuk memberi peluang kepada individu yang terpaksa berpindah bagi membina masa depan baharu. Pada masa yang sama, ia juga membawa manfaat jangka panjang kepada negara yang menjadi tuan rumah kepada mereka.

Mohamed Nasheed, bekas Presiden Maldives dan Setiausaha Agung Forum Negara Terdedah Iklim, berkata dalam sumbangannya bahawa, "Dengan mengutamakan dasar inklusif dan strategi pengurusan sempadan yang berkesan, negara—dan sememangnya masa depan Bandar Global Bebas—boleh mempertingkatkan daya tahan mereka terhadap cabaran global, menggalakkan pembangunan mampan, serta mengurangkan kesan negatif migrasi paksa."

Dalam babnya, Dr. Parag Khanna, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif AlphaGeo, menegaskan bahawa gelombang migrasi yang sedang berlaku hari ini bukan sekadar tentang perpindahan manusia. "Mereka adalah sebahagian daripada kisah yang jauh lebih besar—suatu perubahan mendalam dalam cara peradaban global diatur. Kita sedang memasuki fasa peluang yang mungkin terakhir—satu kesempatan penting untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup spesies kita berada pada tahap maksimum. Untuk berjaya, kita perlu melakukan lebih daripada sekadar mengubah suai dasar imigresen. Sebaliknya, kita memerlukan strategi global untuk merangka semula susun atur peradaban manusia, mengarahkannya ke habitat bandar yang lestari di lokasi yang tahan terhadap perubahan iklim."

