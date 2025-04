Welcome, Future (Welkom, toekomst). ELUXEO® 8000 Endoscopy-systeem

FUJIFILM verwelkomt een nieuw tijdperk van mogelijkheden voor endoscopie

RATINGEN, Duitsland, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het FUJIFILM Healthcare Europe-team kondigt met trots de Europese lancering aan van ELUXEO® 8000*, ons nieuwe geavanceerde endoscopiesysteem met nieuwe therapeutische mogelijkheden, workflowmanagement en verbeterde beeldkwaliteit. Dit is de eerste in een hele reeks nieuwe en aankomende innovaties die worden uitgebracht onder het initiatief ‘WELCOME, FUTURE’.

“We zijn verheugd de lancering van ons nieuwe endoscopieplatform en een reeks innovaties aan te kondigen ter ondersteuning van het belangrijke werk van endoscopisten in heel Europa. Wij kijken ernaar uit om waardevolle feedback van onze klanten te ontvangen terwijl we samenwerken om de toekomst van endoscopische technologie te versterken.”

– Takemasa Kojima, algemeen directeur, FUJIFILM Healthcare Europe

WELCOME, FUTURE.

Met onze techniek, vakmanschap en meer dan 90 jaar aan ervaring op het vlak van beeldvorming, herdefiniëren we wat mogelijk is voor endoscopie en verwelkomen we een nieuw tijdperk van mogelijkheden voor EndoSolutions. Het FUJIFILM Healthcare Team heeft een reeks nieuwe technologieën ontwikkeld die het endoscopietraject transformeren, van screening tot behandeling. We zullen deze de komende 2 jaar gefaseerd bekendmaken.

NIEUWE BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN - ELUXEO® 8000 ENDOSCOPISCH SYSTEEM

De ELUXEO® 8000 richt zich op nieuwe mogelijkheden in geavanceerde behandelingsscenario's. De nieuwe ACI-modus (Amber-Red Color Imaging) ondersteunt niet alleen de detectie van de bloedingsfocus, maar kan ook nuttig zijn tijdens minimaal invasieve derde-ruimte-endoscopische behandelingen. Er vinden nog steeds onderzoeken plaats binnen de endoscopische gemeenschap. Uit eerste feedback van internationale experts is echter gebleken dat de ACI-modus voor een beter zicht zorgt op de verschillende lagen tijdens procedures en endoscopisten daardoor kan helpen bloedingen te voorkomen, zoals hieronder in hun opmerkingen wordt beschreven:

“Ik ben van mening dat het gebruik van (ACI) om het spier- versus submucosale vlak te identificeren, ervoor zorgt dat je altijd op het juiste vlak blijft en je ESD veiliger en sneller maakt. Dit zal de leercurve voor beginners verkorten en ESD op grotere schaal beschikbaar maken.” - Professor Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, hoogleraar gastro-enterologie, Portsmouth Hospitals University NHS Trust

“ACI is een belangrijke stap vooruit wat betreft de functies die Fujifilm-endoscopen bieden. Het is niet alleen erg nuttig voor de derde ruimte, maar ook voor geavanceerde therapeutische procedures in het algemeen... En ACI is in deze situatie nog belangrijker omdat het de details en het contrast tussen mucosa, submucosa en spieren benadrukt, en ook een verbeterde zichtbaarheid van de vaten mogelijk maakt... dankzij deze eigenschap van ACI is het zeer relevant vanuit een klinisch standpunt, vanuit het resultaat en vanuit het oogpunt van veiligheid.” - Professor Alessandro Repici, directeur van de afdeling Spijsverteringsendoscopie van het Humanitas Research Hospital in Milaan, Italië



“De toevoeging van ACI is volgens mij cruciaal voor de therapie, omdat het mensen, zelfs degenen die ervaring hebben met bijvoorbeeld weefselresectie en ESD, in staat stelt de procedure, naar mijn mening, sneller uit te voeren met een vergelijkbaar veiligheidsprofiel vanwege de optische eigenschappen, zoals het beter kunnen herkennen van het vlak en het preventief behandelen van bloedingen.” - Dr. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, interventioneel endoscopist en gastro-enteroloog, Universitair Ziekenhuis Gent, België

WORKFLOW MANAGEMENT - ELUXEO® 8000 ENDOSCOPISCH SYSTEEM

De ELUXEO® 8000 is ontworpen om artsen te ondersteunen met een eenvoudigere, productievere, dagelijkse klinische workflow, met de nadruk op workflow-efficiëntie. De tools voor workflowbeheer die in de nieuwe oplossing zijn opgenomen, zijn gericht op een verbeterde bruikbaarheid van verbonden systemen en gegevensintegratie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens procedures betekenen dat er niet per ongeluk zowel lucht als CO 2 ** wordt ingeblazen, of dat er met één druk op de knop water kan worden geïrrigeerd.

BEDIENING VIA TOUCHSCREEN TABLET - ELUXEO® 8000 ENDOSCOPIE SYSTEEM

Een opvallende nieuwe toevoeging in deze release is een optionele 15-inch touchscreen tablet met een gebruiksvriendelijke interface die is ontworpen om een ​​meer intuïtieve manier van bedienen van de processor mogelijk te maken. Met deze oplossing kunnen artsen DICOM-compatibele beelden en video's vastleggen voor documentatiedoeleinden. FUJIFILM is van plan om dit product verder te ontwikkelen om de connectiviteit en de mogelijkheid om intelligente informatie te verzamelen verder te verbeteren.

COMBINATIE VAN RÖNTGEN- EN ECHOGRAFIETECHNIEK - ELUXEO® 8000-ENDOSCOPIESYSTEEM

Bij FUJIFILM geloven we erin dat we onze kennis en cross-functionele expertise moeten gebruiken om oplossingen voor de gezondheidszorg voortdurend te verbeteren. Als experts op het gebied van beeldvorming hebben we inspiratie gehaald uit alternatieve beeldvormingsgebieden binnen ons portfolio om onze toekomstige endoscopische oplossingen te transformeren. Door de expertise van röntgen en echografie te combineren, hebben we de beeldkwaliteit van de ELUXEO® 8000 naar een nieuwe standaard getild. Door gebruik te maken van onze hypermoderne technologie voor drievoudige ruisonderdrukking (3NR) uit gecombineerde beeldspecialismen met een groter dynamisch bereik, is de scherpte verbeterd en is de helderheid geoptimaliseerd, zowel dichtbij als veraf.

In combinatie met onze nieuwste CMOS-sensor en 4K-output zorgt de combinatie van ELUXEO® 8000 met onze onlangs uitgebrachte 800-serie endoscopen voor de mooiste en helderste endoscopische beeldvorming tot nu toe.

“De Eluxeo 8000-serie is een geweldige nieuwe processor die niet alleen betere beeldvorming biedt, op maat gemaakt voor verbeterde diagnostiek, inclusief hypermoderne gekoppelde kleurenbeeldvorming en blauwlichtbeeldvorming, beproefd en getest voor zowel detectie als karakterisering; maar die zich ook uitstekend leent voor zeer hoge definitie 4K-beeldvorming met behulp van CMOS-chips en de meest indrukwekkende ACI, ontworpen voor endoscopie in de derde ruimte.”

- Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), consultant interventioneel endoscopist en gastro-enteroloog, The Royal Free London en The Wellington Hospital

* Productnaam ELUXEO® 8000-processor: EP-8000

** Voor deze functie is onze MDR-gecertificeerde GW-100 CO 2 -Insufflator vereist.

BEZOEK FUJIFILM TIJDENS de ESGE DAYS in Barcelona ESGE DAYS 2025

tussen 3 en 5 april, stand nr. 04.

Bezoek het FUJIFILM Healthcare Europe-team in Barcelona tijdens de ESGE Days 2025 en ervaar de toekomst van endoscopie!

Neem deel aan ons Industry Symposium en leer meer over de wetenschap achter onze innovaties. Onze internationale topfaculteiten vertellen je graag over hun ervaringen.

MEER INFORMATIE

Stefan Bachmeier, Marketingmanager Endoscopiesystemen, FUJIFILM Healthcare Europe

stefan.bachmeier@fujifilm.com

