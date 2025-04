Welcome, Future (Bienvenido, futuro). Sistema de endoscopia ELUXEO® 8000

FUJIFILM da la bienvenida a una nueva era de posibilidades para la endoscopia

RATINGEN, Alemania, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Al equipo de FUJIFILM Healthcare Europe nos complace anunciar el lanzamiento de ELUXEO 8000, nuestro nuevo sistema de endoscopia avanzado con nuevas capacidades terapéuticas, gestión del flujo de trabajo y calidad de imagen mejorada. Se trata de la primera de una serie completa de innovaciones nuevas y futuras que se lanzarán dentro de la iniciativa «WELCOME, FUTURE»

«Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de endoscopia y una serie de innovaciones para respaldar el importante trabajo que realizan los endoscopistas en toda Europa. Esperamos recibir valiosos comentarios de nuestros clientes sobre nuestro trabajo juntos para fortalecer el futuro de la tecnología endoscópica».

– Takemasa Kojima, director general de FUJIFILM Healthcare Europe

WELCOME, FUTURE.

Con nuestra ingeniería, artesanía y más de 90 años de experiencia en imágenes, estamos redefiniendo lo que es posible para la endoscopia e inaugurando una nueva era de posibilidades para EndoSolutions. El equipo de FUJIFILM Healthcare ha desarrollado una serie de nuevas tecnologías diseñadas para transformar el proceso de la endoscopia, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Las iremos dando a conocer por fases a lo largo de los próximos dos años.

NUEVAS CAPACIDADES TERAPÉUTICAS: SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

El ELUXEO® 8000 se centra en nuevas posibilidades en escenarios de tratamiento avanzado. El nuevo modo ACI (imagen en color ámbar-rojo), no solo permite detectar el origen del sangrado, sino que también puede ser beneficioso durante el tratamiento endoscópico mínimamente invasivo de tercer espacio. Los estudios con la comunidad endoscópica aún están en curso. Sin embargo, los primeros comentarios de los expertos internacionales han sugerido que el modo ACI proporciona una visibilidad mejorada de las diferentes capas durante los procedimientos y, por tanto, podría ayudar a los endoscopistas a prevenir el sangrado, según se detalla en sus comentarios que figuran a continuación:

«Creo que el uso (de la ACI) para identificar el plano muscular frente al submucoso le mantiene en el plano correcto en todo momento y hace que la disección submucosa endoscópica (DSE) sea más segura y rápida. Esto reducirá la curva de aprendizaje de los principiantes y hará que la DSE esté más disponible». – Profesor Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, profesor de gastroenterología, Portsmouth Hospitals University NHS Trust

«La ACI constituye un avance significativo en las funciones que ofrecen los endoscopios de FUJIFILM. Resulta muy útil no solo para el tercer espacio, sino en general para procedimientos terapéuticos avanzados... Y la ACI es aún más importante en esta situación, porque destaca los detalles y el contraste entre la mucosa, la submucosa y el músculo, además de permitir una muy buena mejora de los vasos... gracias a esta característica de la ACI, es muy relevante desde el punto de vista clínico, del resultado y de la seguridad». - Profesor Alessandro Repici, director del Departamento de Endoscopia Digestiva del Hospital Humanitas Research, Milán, Italia



«Creo que la incorporación de la ACI es clave para las terapias, porque permite a las personas, incluso a aquellas con experiencia en, por ejemplo, resección de tejidos, DSE, realizar el procedimiento, diría yo, más rápidamente con un perfil de seguridad similar debido a las características ópticas de poder reconocer mejor el plano y tratar profilácticamente el sangrado». – Dr. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, endoscopista intervencionista y gastroenterólogo, Hospital Universitario de Gante, Bélgica

GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO: SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Con un enfoque en la eficiencia del flujo de trabajo, ELUXEO® 8000 se ha diseñado para ayudar a los médicos con un flujo de trabajo clínico diario más simple y productivo. Las herramientas de gestión del flujo de trabajo que incluye la nueva solución tienen como objetivo ofrecer una mejor usabilidad con sistemas conectados e integración de datos. Por ejemplo, durante los procedimientos, podría suponer evitar la doble insuflación accidental de aire y CO 2 ** o permitir la irrigación con agua con solo tocar un botón.

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE TABLETA TÁCTIL: SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Una sorprendente novedad en esta versión es una tableta táctil opcional de 15 pulgadas con una interfaz fácil de usar, diseñada para permitir un funcionamiento más intuitivo del procesador. Con esta solución, los médicos pueden grabar imágenes y vídeos compatibles con DICOM con fines de documentación. FUJIFILM ha planificado el desarrollo continuo de este producto para mejorar aún más la conectividad y la capacidad de recopilar información inteligente.

COMBINANDO LA EXPERIENCIA EN IMÁGENES DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS: EL SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

En FUJIFILM, creemos en el uso de nuestros conocimientos y experiencia multidisciplinar para seguir mejorando las soluciones destinadas a la atención sanitaria. Como expertos en imágenes, nos inspiramos en áreas de imágenes alternativas dentro de nuestra cartera para transformar nuestras futuras soluciones de endoscopia. Combinando la experiencia de los rayos X y la ecografía, la calidad de imagen del ELUXEO® 8000 ha logrado un nuevo estándar. El uso de nuestra tecnología de triple reducción de ruido (3NR) de vanguardia, procedente de especialidades de imagen combinadas con un rango dinámico ampliado, ha permitido mejorar la nitidez y optimizar el brillo tanto en el campo cercano como en el lejano.

Junto con nuestro último sensor CMOS y salida 4K, la combinación de ELUXEO® 8000 con nuestros endoscopios de la serie 800 recién lanzados, logra nuestra imagen endoscópica más nítida y brillante hasta la fecha.

«La serie Eluxeo 8000 es un nuevo y extraordinario procesador que no solo ofrece mejores imágenes, hecho a medida para mejorar el diagnóstico, incluyendo imágenes en color y de luz azul de última generación, probadas y testadas tanto para la detección como para la caracterización; sino que también se presta muy bien a la obtención de imágenes 4K de muy alta definición utilizando chips CMOS y el ACI más impresionante diseñado para la endoscopia del tercer espacio».

– Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), endoscopista intervencionista y gastroenterólogo consultor, The Royal Free London y The Wellington Hospital

* Nombre del producto procesador ELUXEO® 8000: EP-8000

** Esta función requiere nuestro insuflador GW-100 CO 2 con certificación MDR.

VISITE FUJIFILM EN BARCELONA DURANTE LOS ESGE DAYS 2025

Del 3 al 5 de abril, estand n.º 04.

¡Únase al equipo de FUJIFILM Healthcare Europe en Barcelona durante los ESGE Days 2025 y experimente el futuro de la endoscopia!

Participe en nuestro simposio sectorial para aprender más sobre la ciencia que hay detrás de nuestras innovaciones y escuchar a los profesores internacionales de primer nivel hablar de sus experiencias.

AÑADIR A SU CALENDARIO: Visite ESGE Days | Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal para ver la lista completa de eventos y añadir eventos a su calendario.

MÁS INFORMACIÓN

Fujifilm, orgullosa de estar a su lado

Las innovadoras soluciones de endoscopia de Fujifilm, que acaba de cumplir 90 años como empresa innovadora mundial en el campo de la atención sanitaria y la imagen, están diseñadas para mejorar la accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios, mediante diagnósticos precoces y tratamientos médicos que tengan un impacto positivo continuado en nuestra sociedad. Con nuestros conocimientos, pasión e inspiración, ofrecemos herramientas a los profesionales de la endoscopia para que marquen al máximo la diferencia en su trabajo diario, mejorando la calidad de vida de los pacientes para contribuir a una sociedad más sana.

Juntos, ¡enriquecemos vidas y regalamos más sonrisas al mundo!

Proudly by your side,

el equipo de FUJIFILM Healthcare Europe

