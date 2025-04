Welcome, Future (Bem-vindo, futuro). Sistema de endoscopia ELUXEO® 8000

A FUJIFILM acolhe uma nova era de possibilidades para a endoscopia

RATINGEN, Alemanha, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A equipa da FUJIFILM Healthcare Europe tem o prazer de anunciar o lançamento na Europa do ELUXEO® 8000*, o novo sistema de endoscopia avançada com novas capacidades terapêuticas, gestão do fluxo de trabalho e qualidade de imagem melhorada. Esta é a primeira de toda uma série de novas e próximas inovações sob a iniciativa "WELCOME, FUTURE".

"É com enorme prazer que anunciamos o lançamento da nossa nova plataforma de endoscopia e uma série de inovações para apoiar o importante trabalho dos especialistas em endoscopia em toda a Europa. Aguardamos com expectativa a receção do precioso feedback dos nossos clientes enquanto trabalhamos para reforçar o futuro da tecnologia de endoscopia."

– Takemasa Kojima, Diretor Executivo, FUJIFILM Healthcare Europe

WELCOME, FUTURE.

Com a nossa engenharia, maestria e mais de 90 anos de história em imagiologia, estamos a redefinir o que é possível para a endoscopia e acolher uma nova era de possibilidades para a EndoSolutions. A equipa da FUJIFILM Healthcare desenvolveu uma série de novas tecnologias concebidas para transformar a viagem da endoscopia, do rastreio ao tratamento. Iremos revelá-las faseadamente durante os próximos 2 anos.

→ Subscreva a lista " Welcome, Future" para ficar a par dos novos lançamentos: https://www.healthcare-eu.fujifilm.com/welcome-future/?utm_source=Press_Release_EWF1&utm_medium=CTA_Button&utm_campaign=ELUXEO%C2%AE+8000+Endoscopy+System

NOVAS CAPACIDADES TERAPÊUTICAS - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

O ELUXEO® 8000 foca-se nas novas possibilidades em cenários de tratamento avançados. O novo modo ACI, não só suporta a deteção de fontes de hemorragia, como também pode ser benéfico durante o tratamento por endoscopia do terceiro espaço minimamente invasivo. Os estudos ainda estão em curso junto da comunidade de endoscopia. No entanto, o feedback inicial dos especialistas internacionais sugere que o modo ACI proporciona uma visibilidade melhorada de diferentes camadas durante os procedimentos e pode, por conseguinte, ajudar os técnicos de endoscopia a evitar hemorragias, de acordo com os detalhes nos seus comentários abaixo:

"Penso que utilizar (o modo ACI) para identificar o músculo em oposição ao plano submucoso mantem-nos no plano certo durante todo o procedimento e faz com que a ESD seja mais segura e mais rápida. Reduz assim a curva de aprendizagem dos principiantes e torna a ESD mais amplamente disponível." – Professor Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, Professor de Gastroenterologia, Hospitais Universitários de Portsmouth, NHS Trust

"O modo ACI é um passo em frente significativo nas funcionalidades fornecidas pelos endoscópios Fujifilm. É muito útil não só para o terceiro espaço, como - em geral - para procedimentos terapêuticos avançados... E o modo ACI é ainda mais importante nesta situação porque realça os detalhes e o contraste entre a mucosa, a submucosa, o músculos e também permite uma melhoria muito considerável dos vasos... graças a esta funcionalidade do ACI, é muito relevante do ponto de vista clínico, do resultado e da segurança." - Professor Alessandro Repici, Diretor do Departamento de Endoscopia Digestiva no Humanitas Research Hospital, Milão, Itália



"Considero que a adição do modo ACI é fundamental para a terapêutica porque permite que os técnicos, mesmo os que tenham experiência, por exemplo, em resseção tecidular, ESD, realizem o procedimento de uma forma mais rápida com um perfil de segurança semelhante devido às características óticas de ser possível reconhecer melhor o plano e tratar profilaticamente a hemorragia." – Dr. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, Endoscopista intervencional e gastroenterologista, Hospital Universitário de Ghent, Bélgica

GESTÃO DO FLUXO DE TRABALHO - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Com um foco na eficiência do fluxo de trabalho, o ELUXEO® 8000 foi concebido para apoiar os médicos com um fluxo de trabalho clínico diário mais simples e mais produtivo. As ferramentas de gestão de trabalho incluídas na nova solução visam oferecer uma capacidade de utilização melhorada com sistemas conectados e integração de dados. Por exemplo, durante os procedimentos, isto pode evitar a dupla insuflação de ar acidental e CO 2 ** ou permitir a irrigação de água com o toque de um botão.

FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE UM TABLET COM ECRÃ TÁTIL - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Uma nova adição surpreendente neste lançamento é um tablet com ecrã tátil de 15 polegadas adicional com uma interface fácil de utilizar, concebido para permitir uma forma mais intuitiva de utilizar o processador. Através da utilização desta solução, os médicos podem gravar imagens e vídeos compatíveis com DICOM para fins de documentação. O desenvolvimento continuado deste produto foi planeado pela FUJIFILM para continuar a melhorar a conectividade e a capacidade de reunir informação inteligente.

COMBINAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO EM IMAGIOLOGIA DE RAIOS X E ECOGRAFIA - SISTEMA DE ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000

Na FUJIFILM, acreditamos em utilizar os nossos conhecimentos e especialização transversal para melhorarmos continuamente as soluções para cuidados de saúde. Como especialistas em imagiologia, inspiramo-nos em áreas da imagiologia alternativas no nosso portefólio para transformarmos as nossas soluções de endoscopia do futuro. Ao combinarmos os conhecimentos especializados em raios X e ecografia, elevamos a qualidade de imagem do ELUXEO® 8000 a um novo patamar. Ao utilizarmos a nossa tecnologia avançada de redução do ruído tridimensional (3NR) a partir de especialidades de imagiologia combinadas com uma gama dinâmica alargada, melhorámos a nitidez e a otimização da luminosidade aumentada a curta e a longa distância.

Juntamente com o nosso mais recente sensor CMOS e imagem 4K, a combinação do ELUXEO® 8000 com os nossos endoscópios da série 800, recentemente lançados, consegue a imagem endoscópica mais nítida e brilhante de sempre.

"A série Eluxeo 8000 inclui um tremendo novo processador que não só produz uma imagiologia melhor, feita à medida para um diagnóstico melhorado, incluindo imagiologia a cores e imagiologia a azul claro associadas, testadas e comprovadas na deteção e caracterização, como também funciona bastante bem em imagiologia 4K de muito alta definição, utilizando processadores CMOS e o mais impressionante modo ACI concebido para a endoscopia do terceiro espaço."

– Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), Endoscopista intervencional consultor e gastroenterologista, The Royal Free London e The Wellington Hospital

* Nome do produto processador ELUXEO® 8000: EP-8000

** Esta funcionalidade requer o nosso Insuflador GW-100 CO 2 com certificação MDR.

VISITE A FUJIFILM EM BARCELONA DURANTE OS ESGE DAYS 2025,

de 3 a 5 de abril, Stand n.º 04.

Junte-se à equipa da FUJIFILM Healthcare Europe em Barcelona para os ESGE Days 2025 e experimente o futuro da endoscopia!

Participe no nosso Simpósio do setor para saber mais sobre a ciência por trás das nossas inovações e conheça as experiências dos nossos oradores internacionais de classe mundial.

MARQUE NA SUA AGENDA: Visitar a ESGE Days | Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal para ver a lista completa de eventos e adicione os eventos à sua agenda.

SAIBA MAIS

Mantenha-se atualizado com newsletters, eventos e notificações de lançamentos de produtos da iniciativa "WELCOME, FUTURE" da FUJIFILM Healthcare Europe: https://www.healthcare-eu.fujifilm.com/welcome-future/?utm_source=Press_Release_EWF1&utm_medium=CTA_Button&utm_campaign=ELUXEO%C2%AE+8000+Endoscopy+System

CONTACTE-NOS

Gostaria de saber mais ou tem questões a colocar à nossa equipa?

Contacte-nos através dos dados abaixo.

Stefan Bachmeier, Gestor de Marketing de Sistemas de Endoscopia, FUJIFILM Healthcare Europe

stefan.bachmeier@fujifilm.com

Fujifilm, orgulhosamente ao seu lado

Na qualidade de inovadora há mais de 90 anos nas áreas dos cuidados de saúde e imagiologia, as inovadoras soluções de endoscopia da Fujifilm são concebidas para aumentar a acessibilidade dos doentes a serviços de cuidados de saúde, com o diagnóstico precoce e tratamentos médicos que proporcionam um impacto positivo contínuo na nossa sociedade. Com os nossos conhecimentos, paixão e inspiração, capacitamos os profissionais de endoscopia para marcarem a diferença no seu trabalho diário, melhorando a qualidade de vida dos doentes e contribuindo para uma sociedade mais saudável.

Juntos, enriquecemos vidas e colocamos mais sorrisos no mundo!

Orgulhosamente ao seu lado, a

equipa da FUJIFILM Healthcare Europe

A fotografia que acompanha o presente anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b151161d-8ba2-4d4b-b014-4490effc3dcc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.