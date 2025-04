Los resultados financieros de 2024 de ZenaTech y la carta del director ejecutivo a los accionistas muestran un aumento en los ingresos y los activos

VANCOUVER, Columbia Británica, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de tecnología especializada en drones con IA (inteligencia artificial), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, anuncia los resultados financieros y presenta una carta del presidente del directorio y director ejecutivo a los accionistas, Shaun Passley, Ph.D.

Resultados Financieros de 2024

Al 31 de diciembre de 2024, y de acuerdo con su reciente presentación en el formulario 6K, los ingresos anuales de ZenaTech para 2024 aumentaron un 7% a $ 1.96 millones en comparación con $ 1.82 millones para todo el año 2023 (todas las cifras en dólares canadienses)

La pérdida completa para el período fue de ($ 4.04 millones) frente a ($.251 millones) el año pasado debido al aumento de los costos únicos de cotización en Nasdaq Capital Market de abogados, contadores, auditores, asesores financieros (banqueros de inversión) y otros gastos por empezar a cotizar en bolsa.

Los activos aumentaron más del 110% a $ 34.6 millones al final del año 2024, frente a $ 16.4 millones al final del año 2023. Esto se debe a la adquisición por parte de la empresa de tres patentes y un total de cuatro empresas de software. Además, la empresa ha firmado varias cartas de intención (LOIs) como parte de una estrategia de adquisición que aumentará enormemente los ingresos futuros

Los pasivos continúan siendo bajos, habiendo aumentado $ 3.7 millones a $ 12.8 millones al cierre del año 2024, de $ 9.1 millones al cierre del año 2023

La proporción de deuda de la empresa con respecto a la capitalización total es del 31%, lo que está dentro del estándar aceptado de menos del 50%

El efectivo y los fondos existentes de ZenaTech disponibles a través de líneas de crédito serán suficientes para financiar los próximos 12 meses de operaciones de la empresa. Anticipamos que el efectivo generado internamente y las líneas de crédito serán suficientes para financiar nuestro desarrollo y adquisiciones de drones

Información adicional está disponible en el formulario 6K de ZenaTech en el sitio web de SEC EDGAR. La empresa presentará su formulario 20F antes de la fecha de vencimiento, que es el 30 de abril de 2024, para Emisores Extranjeros Privados



Carta a los accionistas

Estimados accionistas de ZenaTech:

Quiero comenzar agradeciéndoles por su apoyo continuo mientras continuamos haciendo crecer nuestro negocio y centrándonos en generar un valor sostenible para los accionistas a largo plazo.

Desde nuestra cotización directa en Nasdaq en octubre de 2024, hemos aprovechado nuestra experiencia en desarrollo de software y ampliado nuestras capacidades de diseño y fabricación de drones con inteligencia artificial (IA) a través de nuestra subsidiaria ZenaDrone para innovar y mejorar los procesos de inspecciones, monitoreo, encuestas, seguridad y protección para los mercados comerciales y de defensa. Hemos continuado sirviendo a nuestros clientes empresariales de SaaS a través de nuestras empresas subsidiarias de software y soluciones para los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gobierno, comercial e industrial que impulsan la eficacia operativa y economía de costos. Anunciamos nuestro segmento de Drones como un Servicio o DaaS e hicimos un buen progreso en nuestra estrategia de adquisiciones para aumentar los ingresos. Ahora operamos a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, los Emiratos Árabes Unidos y, recientemente, Taiwán.

Hoy en día, somos reconocidos como una marca global emergente, posicionada para ofrecer soluciones innovadoras de drones que incorporan nuestro ZenaDrone 1000, un dron autónomo de tamaño mediano para aplicaciones comerciales y de defensa, y la serie IQ de drones para interiores y exteriores. Lanzamos el IQ Nano, un dron de interior autónomo único, actualmente utilizado para la gestión de inventario mediante lectura y procesamiento de códigos de barras en almacenes; anunciamos una prueba paga de esta solución actualmente en curso con un fabricante multinacional de autopartes. Hemos avanzado en el desarrollo del IQ Square, una versión más grande que el dron Nano que se utilizará para levantamientos topográficos y otras inspecciones de línea de sitio exteriores. Ahora estamos integrados verticalmente mediante la creación de nuestra empresa Spider Vision Sensors en Taiwán, que fabricará componentes militares para nuestros drones.

Continuamos agregando a nuestro portafolio de patentes. El año pasado adquirimos patentes de una empresa relacionada para un diseño mejorado de segunda generación para el ZenaDrone 1000 que permite tiempos de vuelo más largos y mayor capacidad de carga útil y patentes de utilidad para una plataforma de recarga autónoma y un panel de sujeción de múltiples accesorios. Estamos construyendo nuestra reputación como pioneros en proyectos de investigación y desarrollo (I + D) que utilizan enjambres de drones con IA o múltiples drones, incorporando el uso de la computación cuántica con el lanzamiento de nuestro proyecto Sky Traffic para gestión del tráfico, pronóstico de condiciones climáticas, gestión de incendios forestales y otras aplicaciones.

Hemos estado ampliando estratégicamente nuestras ofertas para la innovación del sector de drones mediante el establecimiento de un modelo de negocio DaaS. Al mismo tiempo, hemos estado expandiendo nuestra presencia en otros mercados verticales, penetrando a nuevos mercados geográficamente, así como dentro de los sectores para nuestros drones y productos de software. Me gustaría destacar nuestros logros hasta la fecha, y nuestra estrategia, planes y visión futura en las siguientes áreas:

Servicios/Soluciones/Tecnología - DaaS

Creemos que somos la primera empresa de drones en lanzar un modelo de negocio DaaS con la visión de tener una presencia nacional en Estados Unidos y en todo el mundo. DaaS funciona de manera similar al Software-as a- Service (SaaS), pero en lugar de ofrecer software a través de Internet, ofrece soluciones y servicios de tecnología de drones basado en suscripción o pago por uso. Las empresas y los clientes gubernamentales pueden acceder cómodamente a drones para tareas como levantamientos topográficos, inspecciones, seguridad y aplicación de la ley, o soluciones de agricultura de precisión o sin tener que comprar, operar o mantener los drones por sí mismos. Creemos que esta estrategia para integrar nuestro hardware, software y experiencia en drones con IA para innovar y mejorar las operaciones de muchos mercados verticales de negocios tradicionales agrega el potencial de ingresos significativos en EE. UU. y en todo el mundo. El primer paso de esta estrategia es la adquisición de empresas de ingeniería de levantamiento topográfico, dándonos una base en varias regiones de EE. UU. y la oportunidad de ampliar nuestra variedad de servicios de drones ofrecidos.

Estrategia de adquisición y expansión

Si bien nos centramos en el crecimiento orgánico, una estrategia de adquisición con visión futura y que aumente los ingresos ayudará a nuestro progreso y velocidad en los nuevos mercados de drones y software. Buscamos adquirir empresas establecidas con soluciones de software generadoras de ingresos o negocios heredados como servicios de levantamiento topográfico, y una base de clientes existente con un historial de renovación de licencias o clientes recurrentes. Creemos que esto proporciona ingresos estables y un flujo de caja positivo, al mismo tiempo que reduce el riesgo.

Actualmente estamos trabajando en las negociaciones de un portafolio de más de 20 adquisiciones, principalmente en el sector de levantamiento topográfico, donde ya hemos anunciado ocho LOIs y cerrado dos de estas adquisiciones hasta la fecha. Esto es parte de una estrategia más amplia de adquisición y desarrollo para revolucionar el negocio de levantamiento topográfico acelerando la innovación y maximizando la velocidad y precisión mediante el uso de drones con IA. Consideramos que nuestra estrategia es análoga a la forma en que Uber afectó al sector de taxis. Una vez que tengamos los pies en la tierra en varias regiones que ofrecen levantamientos topográficos basados en drones a una clientela existente, vemos esto como el primer paso hacia el establecimiento y la expansión de nuestro modelo de negocio DaaS.

Nuestro modelo DaaS permite que los gobiernos, agricultores, empresas de gas y petróleo, firmas medioambientales, etc., utilicen una solución completa de drones para una aplicación específica, es decir, aplicaciones de levantamiento topográfico, gestión de cultivos, inspección, seguridad o cumplimiento, y comprarla sobre una base de pago por uso en lugar de tener que comprar toda la solución de hardware y software de drones. Este modelo de negocio ofrece acceso rentable a los beneficios de productividad mejorados y las capacidades de IA que ofrece la tecnología de drones para optimizar el tiempo, mejorar la precisión y eliminar procesos obsoletos o manuales.

Hasta la fecha, ZenaTech ha anunciado tres adquisiciones completadas, agregando cinco empresas y marcas de software adicionales a nuestra colección de soluciones SaaS empresariales. Adquirimos ZooOffice Inc., la sociedad holding para las empresas de software Jadian y DeskFlex, de la anterior empresa matriz de ZenaTech. Estas dos empresas de software proporcionarán un importante software de cumplimiento e inspección, así como un software de programación y mapeo que se incorporará a las soluciones de drones ZenaDrone AI. También adquirimos Ecker Capital, una empresa relacionada y sociedad holding para Interactive Systems e InterlinkONE, dos empresas que ofrecen gestión de software de almacenamiento que ZenaDrone planea integrar a sus soluciones de drones de gestión de inventario IQ Nano. Estas adquisiciones amplían aún más el portafolio de soluciones de software y drones de ZenaTech, así como su clientela, y se espera que aumenten los ingresos recurrentes.

Recientemente, finalizamos la adquisición de una empresa de software de programación y planificación del lugar de trabajo en el Reino Unido, Othership. Vemos la oportunidad de crear aplicaciones futuras para aumentar la productividad de las empresas multinacionales con fuerzas laborales grandes y complejas y desafíos de programación en el lugar de trabajo cuando se combinan con nuestro proyecto de computación cuántica.

Además, estamos expandiendo estratégicamente nuestra presencia en EE. UU. creando una base sólida en Arizona, que es estratégica para nuestras operaciones en EE. UU. como la base de nuestra subsidiaria ZenaDrone, donde se ubicará nuestra segunda instalación de fabricación y producción de drones y donde tenemos la intención de construir nuestras soluciones de drones destinadas al ejército de EE. UU.

Certificaciones UAS, requisitos regulatorios y de defensa de EE. UU.

Como empresa de drones, las certificaciones de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en múltiples jurisdicciones donde operamos, y las aprobaciones de la FAA (Autoridad Federal de Aviación) son requisitos esenciales para hacer negocios. El año pasado recibimos una excepción de la FAA para demostrar, exhibir y probar nuestros drones en los EE. UU. sujetos a ciertos requisitos. También solicitamos la certificación de la Parte 137 de la FAA para que podamos usar nuestros drones para aplicaciones de fumigación para agricultura de precisión y para aplicaciones de manejo de incendios forestales en el futuro.

Nuestra filial ZenaDrone ha iniciado procesos y controles internos de ciberseguridad para que solicitemos la certificación Green UAS (Sistema Aéreo No Tripulado) para el dron IQ Square para aplicaciones que incluyen levantamientos topográficos, inspecciones de puentes y otras inspecciones de infraestructura para uso de las agencias de Defensa de EE. UU. Este es el paso importante para calificar para la certificación Blue UAS para vender directamente a las ramas de defensa de EE. UU.

Nuestras subsidiarias ZenaDrone y Spider Vision Sensors también están colaborando con el fabricante y socio de electrónica certificado con sede en Taiwán, Suntek Global, para solicitar el primer sensor de drones IQ Nano certificado Blue UAS de la empresa para permitir su uso futuro por parte de los clientes de Defensa de EE. UU.

Integración vertical y cumplimiento para los mercados del gobierno de EE. UU.

Establecimos Spider Vision Sensors en Taiwán para garantizar que los productos de ZenaDrone cumplan con la Ley de Autorización de Defensa Nacional de EE. UU. (NDAA), un requisito importante para que la empresa gane negocios con el Ejército de EE. UU. y un número creciente de gobiernos policiales y estatales/municipales también. Esta división fabricará y ensamblará sensores de drones, electrónica y componentes como LiDAR (Light Detection and Ranging), sensores térmicos, infrarrojos, multiespectrales e hiperespectrales, cámaras y PBC (Printed Circuit Board), todos ellos internos. El establecimiento de un fabricante de sensores y componentes de drones en Taiwán ayudará a llevar nuestros productos al mercado más rápido y eliminará las dependencias de cualquier producto electrónico fabricado en China que esté siendo prohibido en Estados Unidos.

Actualmente, Spider Vision Sensors también está ampliando sus asociaciones con Asia Oriental para vender a los clientes en los mercados de drones comerciales y de defensa del gobierno de rápido crecimiento en Taiwán, Corea del Sur y Japón.

Expansión de personal para satisfacer la demanda

Hasta la fecha, hemos ampliado nuestro equipo de ingenieros, técnicos e ingenieros de investigación y desarrollo (I + D) de drones al agregar 35 nuevas contrataciones para cumplir con los requisitos de línea de producción y capacidad para la fabricación de nuestros drones ZenaDrone. Estos profesionales aportarán una gran cantidad de habilidades diferenciadas y relevantes para contribuir a nuestro éxito futuro.

Además, agregamos y promovimos a varios miembros clave del equipo en las áreas de desarrollo comercial, soporte al cliente, desarrollo corporativo y administración de ZenaTech y nuestras compañías subsidiarias. Creo que los miembros de nuestro equipo de larga data continuarán siendo colaboradores activos y productivos en sus nuevos roles, ayudándonos a aprovechar las oportunidades de crecimiento en los mercados de drones de IA y software SaaS, y a desarrollar nuestro negocio en los próximos meses y años.

Cotización de acciones ordinarias en mercados de valores extranjeros

Creemos que existe una oportunidad significativa tanto para la empresa como para los inversores potenciales de expandirse más allá de nuestra cotización en Nasdaq, aumentando la exposición, liquidez y comercio al atraer inversores extranjeros. Por esa razón, hemos listado nuestras acciones en mercados de valores adicionales estratégicos para nuestro negocio y clientes en otras partes del mundo, incluida la Bolsa de Frankfurt (FSE) bajo el símbolo "49Q" a partir del 31 de octubre de 2024, y la BMV: Bolsa Mexicana de Valores, vigente a partir del 23 de enero de 2025,

Una vez más, me complace proporcionarle esta actualización y le agradezco su inversión continua en ZenaTech. Todo nuestro equipo está optimista sobre el potencial futuro de la empresa. Le agradecemos su apoyo continuo y esperamos actualizarlo al final del primer trimestre de 2025.

Cordialmente,

Shaun Passley, Ph.D.

Presidente y director ejecutivo

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y levantamiento topográfico para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gobierno e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de siete oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando un modelo de negocio DaaS y una red de socios.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos futuros o el desempeño futuro de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.

