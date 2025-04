Les Avocats du Mexique réunissent six chefs canadiens pour célébrer la cuisine multiculturelle

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

MONTRÉAL, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Avocats du Mexique s’associent à six chefs canadiens talentueux, chacun d’entre eux apportant son patrimoine culinaire unique autour de la table. Cette collaboration illustre à quel point l’avocat — un fruit dont l’histoire remonte à environ 10 000 ans — transcende les frontières, réunissant des saveurs d’origines diverses en une seule et même expérience délicieuse.

Des saveurs afro-caribéennes aux saveurs autochtones ou encore méditerranéennes, ces chefs ont élaboré six recettes inédites, mettant en lumière les possibilités qu’offre ce joyau vert de première qualité pour sublimer la cuisine du monde à travers le Canada. Qu’il s’agisse d’un Bannock frit à l’avocat inspiré des traditions gwich'in, d’un Paneer Tikka à l’avocat célébrant les épices indiennes ou d’un Tiramisu à l’avocat revisitant le classique italien, chaque recette raconte une histoire d’héritage, de créativité et d’amour pour la bonne nourriture.

Les saveurs du monde ici même, au Canada

La collaboration fructueuse entre les Avocats du Mexique et ces six chefs reflète la riche diversité culturelle du Canada. Leur passion pour la gastronomie est profondément ancrée dans les traditions familiales, façonnée par une vision commune du multiculturalisme et du respect. Grâce à cette initiative, ils démontrent qu’un seul ingrédient — l’avocat — peut rehausser les plats de toutes les cuisines, des hors-d’œuvre aux desserts.

Découvrez les chefs et leurs créations

Les Avocats du Mexique, le secret du fruit de l’excellence

Cultivés dans le Michoacán, la seule région au monde où les avocats fleurissent toute l’année, les Avocats du Mexique s’épanouissent dans un sol volcanique et un climat tempéré, ce qui en fait le fruit de l’excellence.

Cultivés avec soin de génération en génération, ils sont le fruit d’un précieux patrimoine agricole transmis au fil des siècles, garantissant une qualité supérieure et constante. Riches en nutriments et en « bons gras », ils sont également reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé cardiaque. Avec leur texture onctueuse et leur subtile saveur de noisette, les Avocats du Mexique sont l’ingrédient rêvé des chefs en herbe ou expérimentés, qu’ils soient crus ou cuits, dans des plats sucrés ou salés.

Une célébration de la culture et des saveurs

Grâce à cette collaboration, les Avocats du Mexique confirment leur place au cœur de la cuisine canadienne, prouvant que les meilleurs avocats du monde n’ont pas de frontières. D’un océan à l’autre, ces six chefs ont concocté des plats qui font honneur à leurs racines tout en mettant en valeur la polyvalence de ce fruit bien-aimé. En associant divers patrimoines culinaires à cet ingrédient de renommée mondiale, ils démontrent que l’avocat est bien plus qu’un simple fruit. Il représente un pont entre les cultures en tant qu’aliment incontournable dans les cuisines du monde entier. Alors, que vous soyez un chef professionnel ou un cuisinier amateur, il est temps de vous inspirer, car là où les cultures se rencontrent naissent de grandes saveurs.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Découvrez tous les trucs, astuces et recettes des Avocats du Mexique : https://avocadosfrommexico.ca/fr/ | FB | IG | TIKTOK

