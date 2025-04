15 000 coureurs participeront avec entrain au marathon de Jingdong Suqian édition 2025

SUQIAN, Chine, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le coup d’envoi du marathon de Jingdong Suqian 2025 a été donné le 30 mars dernier. Au total, 15 000 coureurs venus du monde entier se sont rassemblés pour courir à travers les paysages pittoresques de la ville de Suqian, sous un radieux soleil printanier.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

La ville s’est animée de l’esprit marathonien et les coureurs ont traversé des voies navigables historiques, le lac Luoma miroitant et la montagne Santai, éclatante et pittoresque. Le parcours de 42,195 km est un témoignage vivant du développement harmonieux de Suqian. Il permet aux participants d’assister à la remarquable métamorphose de cette ville.

Selon le Suqian City Marathon Organizing Committee, à cette époque de l’année, le parc forestier national de Santai Mountain arbore des couleurs printanières, avec 500 acres de poiriers en fleurs et des milliers de cressons violets chinois qui transforment le paysage en un tableau chatoyant, honorant le marathon du titre de « plus belle piste de course ». Perpétuant la tradition de l’année dernière, l’événement de cette année a élargi son concept d’« hippodrome musical » en portant à 60 le nombre d’emplacements réservés à la musique live. Les spectacles dynamiques, incluant les danses traditionnelles du dragon et du lion, la musique populaire mélodieuse et les rythmes endiablés des groupes de rock, se sont mêlés aux foulées régulières des coureurs, ajoutant une touche d’animation à l’atmosphère ambiante.

Outre son paysage captivant et sa toile de fond musicale, le marathon a présenté une mosaïque innovante mêlant technologie et art. Des chiens-robots agiles ont fait une apparition surprise aux stands de ravitaillement et dans les zones d’exposition, proposant ainsi des expériences interactives futuristes aux participants et aux spectateurs. L’événement a su également se distinguer grâce à son système de brumisation par drone. Des dizaines de drones équipés de brumisateurs ultrafins se sont élevés telles des fontaines flottantes le long de la piste de course pour apporter une touche de fraîcheur aux coureurs. Par ailleurs, à chacune des bornes situées le long du parcours de 42 kilomètres et au niveau de la ligne d’arrivée, 70 pom-pom girls pleines d’énergie et vêtues du Hanfu traditionnel ont encouragé les coureurs avec fougue.

En tant qu’étape majeure de la série des marathons du Grand Canal, le marathon de Jingdong Suqian 2025 a également permis de redéfinir les contours des courses à pied traditionnelles. À la ligne d’arrivée, les coureurs ont pu déguster le tout premier banquet gastronomique proposant une cuisine du terroir de Suqian, ce qui leur a permis de s’immerger totalement dans la chaleur et l’hospitalité de la ville tout en célébrant leurs exploits.

Source : Suqian City Marathon Organizing Committee

Interlocuteur : M. Wang, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.