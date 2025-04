Le secteur de la construction au Manitoba devrait connaître une croissance saine de l’activité résidentielle et non résidentielle d’ici 2034

OTTAWA, Ontario, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’activité de construction a enregistré une légère hausse au Manitoba en 2024, la croissance du secteur non résidentiel de la province ayant contrebalancé un léger ralentissement du secteur résidentiel.

Au cours des dernières années, l’activité de construction a été soutenue par un nombre important de projets dans le secteur des services publics ainsi que dans le cadre de projets majeurs de routes, d’autoroutes et de ponts, ainsi que des travaux dans le secteur commercial, la santé et l’éducation. Par ailleurs, l’investissement dans le secteur résidentiel a ralenti pour la troisième année de suite, les pressions relatives aux taux d’intérêt ayant atténué la demande de nouveaux logements.

ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2025-2034 pour le Manitoba. Les perspectives prévoient une augmentation importante de l’investissement dans les deux secteurs tout au long de la période de prévision.

Dans le secteur résidentiel, la baisse des taux d’intérêt devrait contribuer à stimuler une hausse importante de l’investissement dans les logements neufs d’ici 2028. La croissance des rénovations résidentielles devrait ensuite stimuler l’investissement. Entretemps, l’activité dans le secteur non résidentiel devrait augmenter grâce à des projets de services publics et les travaux sur les routes, les autoroutes et les ponts et à la croissance de tous les types de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels.

Par conséquent, l’emploi devrait augmenter au cours de la période de prévision. D’ici 2034, l’emploi dans le secteur résidentiel devrait augmenter de 9 % par rapport aux niveaux de 2024, tandis que l’emploi dans le secteur de la construction non résidentielle devrait terminer la décennie à près de 26 % de plus qu’en 2024.

Il est important de souligner que les tendances en matière d’investissement et les projections d’emploi présentées dans le présent scénario ont été rédigées avec l’aide de parties prenantes du secteur avant l’apparition de tensions commerciales potentielles entre le Canada et les États-Unis. Ces prévisions ne tiennent donc pas compte de l’application éventuelle de droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et sur les importations en provenance des États-Unis ni des changements qui en résulteraient quant aux tendances des échanges entre le Canada et ses autres principaux partenaires commerciaux.

« ConstruForce Canada suit une longue liste de projets non résidentiels au Manitoba qui feront augmenter les niveaux d’investissement jusqu’en 2034, a déclaré Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le défi pour le secteur sera de suivre le rythme de la demande en matière d’emploi que génère cette activité. Un grand nombre de métiers et de professions ont connu des conditions difficiles en ce qui a trait à la main-d’œuvre au début de la période de prévision. Le départ à la retraite prévu de près de 1 000 travailleurs par an au cours de la décennie pourrait accroître ces pressions ».

Selon la demande actuelle, le secteur de la construction du Manitoba pourrait avoir besoin de recruter jusqu’à 19 400 personnes au cours de la période de prévision. Cela devrait permettre de suivre le rythme de la hausse de la demande et de remplacer jusqu’à 9 800 travailleurs (21 % de la main-d’œuvre actuelle) qui devraient prendre leur retraite d’ici 2034.

Contrairement à la plupart des autres provinces, la population du Manitoba est plus jeune que la moyenne nationale, ce qui devrait aider le secteur de la construction à recruter des travailleurs de moins de 30 ans au cours de la période de prévision. Près de 11 500 travailleurs de ce groupe devraient se joindre au secteur d’ici 2034, laissant un manque à combler d’environ 7 900 travailleurs qui devront être recrutés à l’extérieur de la main-d’œuvre locale du secteur de la construction.

« Pour combler tout déficit d’embauche potentiel, de nouvelles approches en matière de recrutement et de rétention des travailleurs seront nécessaires, déclare M. Ferreira. S’assurer que le secteur continue à élaborer des programmes qui font la promotion des carrières dans le secteur de la construction auprès des jeunes sera un facteur clé de succès. Le maintien des efforts pour continuer à offrir des environnements confortables et accueillants pour l’ensemble des travailleurs en sera un autre. »

En 2023, les nouvelles inscriptions dans les programmes des 17 principaux métiers de la construction au Manitoba ont augmenté de 18 % pour atteindre un sommet record. La croissance est principalement due à des augmentations dans les métiers de mécanicien frigoriste et de climatiseurs, de charpentier et de plombier. Bien que le nombre d’achèvements de programme d’apprentissage reste inférieur à la moyenne des dix dernières années, la récente hausse de nouvelles inscriptions pourrait modifier cette tendance dans un avenir proche.

« L’augmentation du nombre d’apprentis est un outil important pour reconstruire une main-d’œuvre solide et saine dans le secteur de la construction. C’est également le cas de la diversification, déclare M. Ferreira. Les femmes, les Autochtones et les nouveaux arrivants au Canada sont traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la construction. En concentrant ses efforts sur le recrutement de davantage de personnes issues de ces groupes, le secteur de la construction peut créer une main-d’œuvre forte et dynamique qui reflète la diversité du Canada. »

En 2024, le secteur de la construction du Manitoba comptait 5 960 femmes. Parmi ces travailleuses, 49 % travaillaient directement sur les chantiers. Au total, en 2024, les femmes représentaient 7 % de la main-d’œuvre employée sur le terrain des 45 200 personnes de métier du secteur de la construction au Manitoba, un taux supérieur à la moyenne nationale.

La population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et elle représente donc des occasions de recrutement. En 2023, les Autochtones représentaient 17,7 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction du Manitoba, ce qui correspond à la proportion la plus élevée parmi toutes les provinces ainsi que la proportion la plus élevée dans l’histoire de la province. Alors que la population autochtone continue de croître, le secteur doit continuer de collaborer avec les communautés autochtones afin de promouvoir les possibilités d’emploi auprès des jeunes et d’investir dans des initiatives favorisant le maintien en poste à long terme et un milieu de travail accueillant où il est possible d’obtenir une carrière épanouissante.

Le secteur de la construction s’est d’ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada. Selon les tendances historiques en matière d’établissement et les objectifs fédéraux ajustés, le Manitoba devrait accueillir 231 300 nouveaux immigrants de 2025 à 2034, qui, si recrutés, représenteront une partie déterminante et croissante de la future main-d’œuvre du secteur.

L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction du Manitoba à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d’œuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@buildforce.ca ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Ramona Coey

Directrice générale

Mechanical Contractors Association of Manitoba

204 774-2404

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada (PCA)

403 620-3781

Darryl Harrison

Directeur, Relations avec les intervenants

Winnipeg Construction Association

204 775-8664, poste 2249

Tanya Palson

Directrice générale

Manitoba Building Trades

204 956-7425

