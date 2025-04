BitMEX presenta una utilidad de tokens BMEX mejorada con recompensas más altas por stacking y tarifas más bajas por transacción

Ahora los operadores podrán disfrutar de un aumento del 50 % en las recompensas por stacking de BMEX, descuentos de hasta el 70 % en las tarifas de las operaciones, airdrops generadores de rendimiento y mucho más

MAHÉ, Seychelles, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, bolsa de criptoderivados OG, anunció hoy mejoras considerables en su ecosistema de tokens BMEX, al introducir mayores recompensas por stacking, reducir las tarifas de las operaciones y ampliar la utilidad de los tokens. Estas mejoras se diseñaron para ofrecer más valor y flexibilidad a los operadores de la plataforma.



Las últimas actualizaciones de BMEX incluyen:

Aumento en las recompensas de stacking : los usuarios ahora podrán obtener hasta un 7,5 % de rendimiento por stacking de BMEX, lo que supone un aumento del 50 % respecto a las tasas anteriores.

: los usuarios ahora podrán obtener hasta un 7,5 % de rendimiento por stacking de BMEX, lo que supone un aumento del 50 % respecto a las tasas anteriores. Comisiones más bajas para operar : quienes tengan BMEX pueden beneficiarse de descuentos de hasta un 70 % en las tarifas de las operaciones.

: quienes tengan BMEX pueden beneficiarse de descuentos de hasta un 70 % en las tarifas de las operaciones. Acceso más fácil a tarifas competitivas: a partir de ahora, más operadores podrán beneficiarse de tarifas reducidas y mayores ventajas.



"El token BMEX es una piedra angular de nuestro ecosistema y expandir la utilidad de BMEX refleja nuestro compromiso continuo de recompensar a nuestros usuarios", afirmó Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX. "Al aumentar las recompensas por stacking, reducir el acceso a niveles de tarifas competitivas e introducir nuevos incentivos de tokens, estamos ofreciendo a los operadores más oportunidades de optimizar su experiencia al operar en nuestra plataforma".

BMEX, la utilidad nativa de la bolsa BitMEX, está diseñada para impulsar el crecimiento financiero de los operadores mediante recompensas de stacking, descuentos en las tarifas de operaciones, reembolsos de tarifas de retiro y privilegios exclusivos. Las ventajas del token son aún mayores con el programa de quema de fichas mensual de BitMEX, que impulsa la demanda a largo plazo y el crecimiento del ecosistema.

Para más detalles sobre la renovada estructura de BMEX, visite aquí. Además, los operadores nuevos y los que regresen a BitMEX pueden disfrutar de hasta 5.000 dólares en airdrops de BMEX en sus primeros 30 días. Puede registrarse aquí.

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Y con la seguridad de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y síganos en Telegram, Twitter (X), Discord, y sus comunidades en línea. Para hacer consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

