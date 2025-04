Telenors datterselskap KNL signerer rammeavtale med det finske og svenske forsvaret

(Stockholm, 2. april 2025) Telenor forsterker sin posisjon i forsvarsindustrien: Datterselskapet KNL sikrer seg en tiårig kontrakt med det finske og svenske forsvaret gjennom NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) innen banebrytende militær kommunikasjonsteknologi

I en tid der cybertrusler og geopolitiske spenninger preger verdensbildet, har Telenor utvidet sin tilstedeværelse i forsvarsindustrien. Gjennom det finske teknologiselskapet KNL har Telenor sikret seg en teknologi som kan vise seg å bli avgjørende i moderne krigføring.

- For fem år siden kjøpte Telenor opp KNL Networks som på det tidspunktet utviklet løsninger for både sivile og militære markeder. Siden den tid har KNL fokusert utelukkende på forsvarsindustrien og har nå utviklet helt unik og innovativ teknologi som er en game changer for militære operasjoner, sier Dan Ouchterlony, leder av Telenor Amp.

KNL har gjennom ti år utviklet såkalt høyfrekvente (HF) kommunikasjonsløsninger som sikrer forbindelse uavhengig av enhver infrastruktur, inkludert satellitter og GPS-systemer, noe som er avgjørende for militære operasjoner. Løsningen er bærbar og gir mulighet til å oppnå pålitelig kommunikasjon i de mest krevende situasjoner, selv under jamming og andre forstyrrelser.

I en signeringsseremoni i dag skrev KNL under på en avtale med det nordiske forsvarssamarbeidet kalt NORDEFCO, som har fått nytt driv etter at Sverige og Finland kom med i NATO. Rammeavtalen, som er mellom KNL, den svenske forsvarsmaterielladministrasjonen og det finske forsvaret, er gjeldende fra 2025 til 2035. Verdien av avtalen er konfidensiell.

- Vi er stolt over å ha utviklet en teknologi i verdensklasse og denne avtalen er en anerkjennelse av det. KNLs kommunikasjonssystemer fungerer selv under de mest ekstreme forhold, også når tradisjonell infrastruktur er nede eller når fienden aktivt forsøker å forstyrre kommunikasjonen, sier Toni Lindén, administrerende direktør i KNL.

En viktig del av det nordiske forsvarskonseptet er samarbeid om forsvarsmateriell. Forsvaret i de nordiske landene knytter seg tettere sammen og det betyr blant annet at landene skal kjøpe så likt materiell som mulig, og helst ha identisk utstyr. Gjennom avtalen med NORDEFCO kan det åpne seg ytterligere muligheter for KNL, dersom andre NATO-land slutter seg til avtalen.

Stort potensial

I tillegg til rammeavtalen med NORDEFCO, har KNL etablert tett dialog og samarbeid med en rekke NATO-land. Telenor har store forventninger til selskapets utvikling og ser et betydelig vekstpotensial internasjonalt.

- Dette er bare starten på noe stort. Vår teknologi møter et kritisk behov i dagens sikkerhetssituasjon, og interessen vi ser fra flere NATO-land bekrefter at vi har utviklet noe virkelig verdifullt og unikt. Med denne avtalen som fundament kan vi akselerere videre utvikling og styrke vår posisjon i det internasjonale forsvarsmarkedet, sier Lindén.

- Vi ser et betydelig vekstpotensial i dette markedet, og med denne innovative teknologien og Telenors ressurser i ryggen, forventer vi at KNL vil utvikle seg til å bli en markant aktør i årene som kommer, avslutter Ouchterlony.

Pressekontakter:

Telenor:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com

KNL:

Toni Lindén, administrerende direktør, KNL

+358 50 5867161 | toni.linden@knl.fi





