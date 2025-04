BTCC 거래소와 Red Eagle Foundation, 프리미어 리그 전설인 Matt Le Tissier가 참여한 Kent Construction Golf Cup에서 불우 아동을 위해 £30,000 모금

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

VILNIUS, Lithuania, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 암호화폐 거래소인 BTCC는 레드 이글 재단과 다시 한 번 파트너십을 맺고 2025년 3월 27일 런던의 명문 골프 클럽에서 성공적인 Kent Construction 골프컵을 개최했습니다. 메인 스폰서로서 BTCC는 영국 전역의 장애, 불우, 불치병 아동을 지원하기 위해 3만 파운드(한화 약 3,000만원)를 모금하는 데 도움을 주었습니다.

이제 레드 이글 재단과의 두 번째 협업을 맞이한 BTCC는 변화를 만드는 대의에 지속적으로 환원하고 지원하고 있습니다. Kent Construction 골프 컵은 업계에서 28개 팀이 모여 런던 골프 클럽의 헤리티지 코스에서 흥미진진한 경쟁과 기금 모금을 위한 하루를 보냈습니다.

코미디언 Aaron James(애런 제임스)의 활기찬 엔터테인먼트, 스포츠 텔레비전 전문가 Scott Minto(스콧 민토)와 프리미어 리그의 전설 Matt Le Tissier(매트 르 티시에)의 Q&A 세션, 전 유러피언 투어 선수 Steven Tiley(스티븐 타일리)가 참여한 흥미진진한 경기 등이 하이라이트였습니다. AIMIS(에이미스스)가 우승의 영예를 안았으며 Clean Slate Demolition(클린 슬레이트 데몰리션)이 2위를 차지했습니다.

BTCC의 브랜딩 책임자인 Aaryn Ling은 Matt Le Tissier(매트 르 티시에)의 대회 참여에 감사를 표했습니다. “레드 이글 재단과 두 번째로 파트너십을 맺는 것은 우리의 보답의 방식입니다. Matt Le Tissier(매트 르 티시에)의 지원은 경이적이었습니다. 그의 존재는 에너지와 기부금 모두를 이끌어내는 데 도움이 되었습니다.” 라고 Aaryn은 말했습니다.

BTCC와 레드 이글 재단의 지속적인 파트너십은 앞으로도 계속될 것이며, 불우한 어린이들을 지원하기 위한 더 많은 자선 활동을 준비 중입니다.

또한 BTCC는 충성도 높은 커뮤니티에 대한 감사의 표시로 매트 르 티시에의 사인 셔츠가 포함된 경품 행사도 진행할 예정입니다. 팬과 지지자 여러분은 거래소 X(트위터)에서 자세한 내용을 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

2011년에 설립된 BTCC는 암호화폐 거래의 안정성과 접근성을 높이기 위해 노력하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 10년간의 실적을 보유한 BTCC는 커뮤니티 중심의 이벤트를 통해 암호화폐 거래를 위한 안전한 거래환경을 제공합니다.

