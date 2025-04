EBC ชี้โอกาสทองจากอุตสาหกรรมนิกเกิลบูมในอินโดนีเซีย หนุนโลกเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว

EBC เผยบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมนิเกิลอินโดนีเซีย ตัวเร่งเศรษฐกิจสีเขียว พร้อมเป็นทางเลือกการลงทุนใหม่ที่ยั่งยืน หนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตทั่วโลก

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า EBC มองอุตสาหกรรมนิกเกิลอินโดนีเซียเป็นโอกาสทองในการลงทุน สร้างสมดุลยั่งยืน ขยายความร่วมมือ และขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกัน

INDONESIA, April 2, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในขณะที่อินโดนีเซียกำลังเดินหน้าสู่ชาติที่ใช้พลังงานสะอาด กระแสการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหมืองนิกเกิลกำลังผลักดันให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสีเขียวในระดับโลก ซึ่งนิกเกิล ถือเป็นวัสดุพื้นฐานสำคัญของการผลิตแบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นกำลังหลักในการกำหนดอนาคตของการขนส่งที่ยั่งยืน การเติบโตนี้นำมาซึ่งโอกาสสำคัญที่อินโดนีเซียจะตอกย้ำบทบาทผู้นำของตน ด้วยการผสานเป้าหมายด้านอุตสาหกรรมนิกเกิลเข้ากับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนที่หลากหลาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว EBC Financial Group (EBC) นำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งกำลังพลิกโฉมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อตลาดโลก และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์มีส่วนร่วมกับการเติบโตที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยภูมิภาคมากขึ้น

การขยายการผลิตนิกเกิลของอินโดนีเซีย: เดินหน้าเศรษฐกิจพร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม

อินโดนีเซียกำลังให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนิกเกิลมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งนั่นในการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ ทั้งเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของโลก และเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศ ในฐานะชาติหนึ่งที่มีอัตราการปล่อยคาร์บอนสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงเริ่มวางรากฐานสู่อนาคตพลังงานที่มีความหลากหลายและยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกับการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งสะท้อนถึงทั้งความมุ่งมั่นและความสามารถในการปรับตัวของประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยปริมาณสำรองนิกเกิลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้อินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บทบาทนี้นำมาซึ่งทั้งโอกาสและความรับผิดชอบร่วมกัน เมื่ออุตสาหกรรมนิกเกิลขยายตัว ความตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษในแหล่งน้ำ และการปล่อยคาร์บอนสูงสะท้อนว่าอินโดนีเซียกำลังพยายามยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของนานาประเทศและภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นใจว่าความก้าวหน้าจะก่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของเสียงเรียกร้องระดับโลก ที่ต้องการให้ประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร เช่น อินโดนีเซีย มีบทบาทในการสร้างรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืนมากขึ้น

ความก้าวหน้าล่าสุดด้านกฎระเบียบและตลาดได้ทดสอบรากฐานของภาคส่วนนี้ ไม่ใช่ในฐานะอุปสรรค แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการตามธรรมชาติในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับอินโดนีเซีย นี่คือช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่ได้บรรลุมาแล้ว เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบที่มีอยู่ และคงความมุ่งมั่นในการกำหนดทิศทางของภาคส่วนนี้ด้วยการกำกับดูแลที่มั่นคงและรอบคอบ

จีนมีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซียอย่างปฏิเสธไม่ได้ ด้วยเม็ดเงินลงทุนที่สูงกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ และการครอบครองกำลังการผลิตราว 75% บริษัทจีนได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตขั้นปลาย อย่างไรก็ตาม ในอนาคต อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะขยายฐานการลงทุนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น และการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศ

การลงทุนของจีนกับหุ้นส่วนที่หลากหลายในอุตสาหกรรมยุคปรับตัว

จีนเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เป็นอันดับสองของอินโดนีเซีย โดยมีบทบาทสำคัญทั้งในภาคการทำเหมืองและพลังงานหมุนเวียน นับตั้งแต่การประกาศห้ามส่งออกแร่นิกเกิลดิบในปี 2020—ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ—บริษัทจีนได้ทุ่มลงทุนอย่างมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านการถลุงแร่และการผลิตแบตเตอรี่ การลงทุนเหล่านี้ได้เร่งบทบาทของอินโดนีเซียในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระดับโลกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Hyundai, LG และ Foxconn ก็ได้เข้ามาลงทุนในตลาดนี้เช่นกัน ส่งเสริมให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญในเศรษฐกิจพลังงานสะอาด

เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นทั้งในด้านขนาดและความซับซ้อน อินโดนีเซียกำลังกำหนดพื้นที่สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่กว้างขวางขึ้น เปิดรับองค์ความรู้ นวัตกรรม และการเป็นพันธมิตรระยะยาว เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าร่วมกัน

อุตสาหกรรมนิกเกิลของอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นถึงสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่างความทะเยอทะยานของประเทศ ความร่วมมือระดับโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในขณะที่โลกกำลังก้าวสู่เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้น แนวทางของอินโดนีเซียในการจัดการทรัพยากรและการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศจะไม่เพียงกำหนดทิศทางของตลาดเท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในยุคต่อไปด้วย

