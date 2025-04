AI-Media Bekerjasama dengan AudioShake untuk Merevolusikan Audio Sukan Langsung dan Terjemahan Suara AI

NEW YORK, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , AudioShake LEXI Voice AI-Media, mewujudkan gabungan audio automatik yang berkualiti tinggi dengan terjemahan suara AI masa nyata, seterusnya menetapkan piawaian baharu dalam industri siaran langsung.

Teknologi terkini AudioShake boleh mengasingkan dialog daripada persekitaran yang bising seperti sukan langsung, konsert muzik dan suapan berita. Keupayaan ini akan membolehkan AI-Media memisahkan serta membersihkan audio sukan bercampur - termasuk ulasan dan bunyi stadium - dan mencampurkannya semula dengan suara ulasan terjemahan baharu menggunakan LEXI Voice. Hasilnya: pengalaman penyiaran berkualiti tinggi dan bunyi semula jadi yang mengekalkan bunyi latar belakang asal sambil menyampaikan terjemahan masa nyata yang tepat dalam pelbagai bahasa. Bersama-sama, teknologi mereka mencipta penyelesaian terkemuka pasaran yang mentakrifkan semula kemungkinan dalam penyiaran langsung berbilang bahasa.

Faedah utama Kerjasama:

Kejelasan Audio yang Dipertingkatkan – AudioShake boleh mengasingkan ulasan daripada latar belakang yang bising, memastikan LEXI Voice menyampaikan audio terjemahan yang bersih dan berkualiti tinggi.

– AudioShake boleh mengasingkan ulasan daripada latar belakang yang bising, memastikan LEXI Voice menyampaikan audio terjemahan yang bersih dan berkualiti tinggi. Penyepaduan yang Lancar – Berfungsi dengan ciri pencampuran serta ducking audio AI termaju LEXI Voice dalam kedua-dua campuran stereo dan 5.1 profesional.

– Berfungsi dengan ciri pencampuran serta ducking audio AI termaju LEXI Voice dalam kedua-dua campuran stereo dan 5.1 profesional. Aliran Kerja Automatik Sepenuhnya – Automasi hujung ke hujung yang meliputi transkripsi, terjemahan, penjanaan suara sintetik dan pengadunan semula untuk pengalaman mendengar yang mengasyikkan.

– Automasi hujung ke hujung yang meliputi transkripsi, terjemahan, penjanaan suara sintetik dan pengadunan semula untuk pengalaman mendengar yang mengasyikkan. Penciptaan Trek Audio Baharu – AudioShake membolehkan penciptaan trek latar belakang bersih yang berasingan, membenarkan LEXI Voice memasukkan ulasan yang diterjemahkan sambil mengekalkan keaslian bunyi latar belakang.

– AudioShake membolehkan penciptaan trek latar belakang bersih yang berasingan, membenarkan LEXI Voice memasukkan ulasan yang diterjemahkan sambil mengekalkan keaslian bunyi latar belakang. Kebolehaksesan Global – Kualiti yang dipertingkatkan akan mengukuhkan lagi kedudukan AI-Media sebagai peneraju dalam penyiaran sukan global dan kebolehaksesan acara langsung.



"Kerjasama dengan AudioShake ini membawa perubahan besar dalam penyiaran sukan dan acara secara langsung," kata Tony Abrahams, Ketua Pegawai Eksekutif AI-Media. "Keupayaan untuk mengasingkan dan membersihkan ulasan sukan secara masa nyata sambil menyediakan terjemahan yang dijana AI melalui LEXI Voice akan mentakrifkan semula pengalaman tontonan bagi penonton di seluruh dunia."

AI-Media akan menyepadukan AudioShake ke dalam rangkaian iCap syarikat; rangkaian pengedaran terbesar dan paling selamat di dunia. Pelepasan pertama bagi penyelesaian baharu ini dijadualkan pada bulan Julai 2025.

"Kami teruja untuk menggandingkan teknologi pengasingan suara dan latar belakang kami yang canggih dengan kekuatan dan jangkauan keupayaan kapsyen dan terjemahan AI-Media," kata Jessica Powell, Ketua Pegawai Eksekutif AudioShake. "Kami bersama-sama membolehkan penyiar menjadikan acara langsung boleh diakses oleh penonton di seluruh dunia."

Perihal Ai-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan syarikat teknologi perintis yang mengkhusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen. Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian berkualiti tinggi bagi kapsyen dan terjemahan langsung dan dirakam yang dikuasakan AI kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia. Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data inovatif yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AI yang dinamakan LEXI, yang menandingi aliran kerja oleh manusia yang tradisional dan lebih mahal. Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kandungan yang terangkum dan boleh dicapai dengan lancar. AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020. Layari AI-MEDIA.TV

Perihal AudioShake

AudioShake memisahkan bunyi untuk menjadikan audio lebih mudah disunting, diakses, dan dimanfaatkan. Teknologi perintis ini digunakan dalam pelbagai aliran kerja hiburan dan pertuturan, meliputi pengekstrakan suara yang jelas serta muzik daripada persekitaran yang bising sehingga pencampuran imersif, penyesuaian bahasa, pemisahan M&E dan banyak lagi. Diiktiraf dalam senarai Best Inventions oleh TIME dan pemenang Pilot Innovative Challenge NAB, teknologi pemisahan bunyi dan transkripsi lirik B2B syarikat ini digunakan secara meluas oleh label muzik utama, studio filem, platform penstriman serta syarikat teknologi pertuturan. Layari Audioshake.ai

Ai-Media

Fiona Habben, Ketua Pemasaran Global

Fiona.habben@ai-media.tv

