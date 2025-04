エイアイメディア (AI-Media)、オーディオシェイク (AudioShake) と提携し、ライブスポーツ音声とAI音声翻訳を変革

ニューヨーク発, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した言語技術およびソリューションのグローバルリーダーである エイアイメディア は、音源分離を専門とする先駆的な音声テクノロジー企業である オーディオシェイク との先進的提携を発表した。 この提携により、エイアイメディア の LEXI Voice ソリューションが強化され、全自動の高品質なミックスとリアルタイムのAI音声翻訳が組み合わさり、ライブ放送音声の新たな業界標準が確立される。

オーディオシェイクの最先端技術では、ライブスポーツ、音楽コンサート、ニュース配信などの騒がしい環境から会話を分離することができる。 この機能により、エイアイメディアは、解説とスタジアムの音声を含む混合したスポーツの音声を分離およびクーンアップして、LEXI Voiceを使用して、新しい翻訳済みの解説音声にリミックスすることができる。 その結果、オリジナルの背景音を保持しながら、正確なリアルタイム翻訳を多言語で提供できるため、高品質で自然な放送体験が実現する。 両社の技術が一体となることで、ライブ多言語放送の可能性を再定義する、市場をリードするソリューションが誕生する。

この提携の主な利点:

音声の明瞭性の向上 – オーディオシェイクが解説を騒がしい背景から分離し、LEXI Voiceがクリーンで高品質な翻訳音声を実現する。

– オーディオシェイクが解説を騒がしい背景から分離し、LEXI Voiceがクリーンで高品質な翻訳音声を実現する。 シームレスな統合 – ステレオミックスと5.1プロフェッショナルミックスの両方で、LEXI Voiceの高度なAIオーディオミキシングおよびダッキング機能に対応。

– ステレオミックスと5.1プロフェッショナルミックスの両方で、LEXI Voiceの高度なAIオーディオミキシングおよびダッキング機能に対応。 全自動のワークフロー – 文字起こし、翻訳、合成音声生成、リミックスまでをカバーするエンドツーエンドの自動化により、没入感のあるリスニング体験が実現。

– 文字起こし、翻訳、合成音声生成、リミックスまでをカバーするエンドツーエンドの自動化により、没入感のあるリスニング体験が実現。 新しいオーディオトラックの作成 – オーディオシェイクは、クリーンな背景トラックを個別に作成し、これにより、LEXI Voiceは、背景音の本物らしさを保持しながら、翻訳された解説を挿入できる。

– オーディオシェイクは、クリーンな背景トラックを個別に作成し、これにより、LEXI Voiceは、背景音の本物らしさを保持しながら、翻訳された解説を挿入できる。 グローバルアクセシビリティ – 品質の向上により、エイアイメディアは、世界中のスポーツ放送およびライブイベントのアクセシビリティにおけるリーダーとしての地位をさらに強化する。





エイアイメディアのCEOであるトニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams) は、次のように述べている。「オーディオシェイクとの提携は、スポーツやイベントのライブ放送に革命をもたらすものです。」 「スポーツ中継の解説をリアルタイムで分離し、クリーンアップしながら、LEXI Voiceを通じてAI生成の翻訳を提供する能力により、世界中の視聴者の視聴体験が再定義されるでしょう。」

エイアイメディアは、オーディオシェイクを同社のiCapネットワークに統合する予定である。iCapネットワークは、世界最大かつ最も安全な配信ネットワークである。 この新しいソリューションの最初のリリースは、2025年7月を予定している。

オーディオシェイクのCEOであるジェシカ・パウエル (Jessica Powell) は、次のように述べている。「私たちは、エイアイメディアの強力で影響力のあるキャプション生成および翻訳機能に、当社の最先端の音声および背景音分離技術を組み合わせられることを嬉しく思います。」 「私たちは提携することで、放送局が世界中の視聴者にライブイベントを届けることを可能にします。」

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。 エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。 エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。 エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。 エイアイメディア (ASX: AIM) は、2020年9月15日からASX (オーストラリア証券取引所) で取引を開始した。 AI-MEDIA.TV を参照のこと。

オーディオシェイクについて

オーディオシェイク は、音源を分離して、音声の編集性、アクセス可能性、有用性を高める。 この先駆的な技術は、騒がしい環境におけるクリーンな話し声や音楽の抽出から、没入感のあるミックス、ローカライゼーション、M&E分離など、幅広いエンターテインメントおよび音声ワークフローで使用されている。 『タイム (TIME)』誌のベスト・インベンション リストに選出され、全米放送事業者協会 (NAB) のパイロット・イノベーション・チャレンジで優勝した同社のB2B向け音源分離および歌詞文字起こし技術は、大手レコード会社、映画スタジオ、ストリーミングプラットフォーム、音声技術企業によって利用されている。 詳細は Audioshake.ai を閲覧されたい。

