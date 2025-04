AI-Media se asocia con AudioShake para revolucionar el audio de deportes en vivo y la traducción de voz con IA

NUEVA YORK, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , el líder mundial en tecnología y soluciones lingüísticas impulsadas por IA, se complace en anunciar una asociación avanzada con AudioShake , una empresa pionera en tecnología de audio especializada en separación de sonido. Esta asociación mejorará la solución LEXI Voice de AI-Media, creando una combinación totalmente automatizada y de alta calidad con traducción de voz de AI en tiempo real, estableciendo un nuevo estándar de la industria para audio de transmisión en vivo.

La tecnología de vanguardia de AudioShake puede aislar el diálogo de entornos ruidosos como eventos deportivos en vivo, conciertos de música y transmisiones noticiosas. Esta capacidad permitirá a AI-Media separar y limpiar el audio mezclado de eventos deportivos, incluyendo comentarios y sonidos del estadio, para luego remezclarlo con una nueva voz de comentario traducida mediante LEXI Voice. El resultado: una experiencia de transmisión de alta calidad y sonido natural que preserva los sonidos de fondo originales mientras ofrece una traducción precisa en tiempo real en varios idiomas. Juntas, sus tecnologías crean una solución líder en el mercado que redefine lo que es posible en la transmisión multilingüe en vivo.

Principales beneficios de la asociación:

Claridad de audio mejorada : AudioShake puede aislar los comentarios de fondos ruidosos, lo que garantiza que LEXI Voice ofrezca un audio traducido limpio y de alta calidad.

: AudioShake puede aislar los comentarios de fondos ruidosos, lo que garantiza que LEXI Voice ofrezca un audio traducido limpio y de alta calidad. Integración perfecta : funciona con las funciones avanzadas de mezcla y elusión de audio con IA de LEXI Voice tanto en mezclas estéreo como profesionales 5.1.

: funciona con las funciones avanzadas de mezcla y elusión de audio con IA de LEXI Voice tanto en mezclas estéreo como profesionales 5.1. Flujo de trabajo totalmente automatizado : automatización de extremo a extremo que cubre la transcripción, traducción, generación de voz sintética y remezcla para una experiencia auditiva inmersiva.

: automatización de extremo a extremo que cubre la transcripción, traducción, generación de voz sintética y remezcla para una experiencia auditiva inmersiva. Nueva creación de pistas de audio : AudioShake permite la creación de una pista de fondo limpia por separado, permitiendo a LEXI Voice insertar comentarios traducidos mientras preserva la autenticidad del sonido de fondo.

: AudioShake permite la creación de una pista de fondo limpia por separado, permitiendo a LEXI Voice insertar comentarios traducidos mientras preserva la autenticidad del sonido de fondo. Accesibilidad global: la calidad mejorada fortalecerá aún más la posición de AI-Media como líder en transmisión deportiva global y accesibilidad a eventos en vivo.



"Esta asociación con AudioShake significa un cambio innovador para los deportes en vivo y la transmisión de eventos en vivo", dijo Tony Abrahams, director ejecutivo de AI-Media. "La capacidad de aislar y limpiar los comentarios deportivos en tiempo real mientras se ofrecen traducciones generadas por IA a través de LEXI Voice redefinirá la experiencia de visualización para las audiencias globales".

AI-Media integrará AudioShake en la red iCap de la empresa; la red de distribución más grande y segura del mundo. El primer lanzamiento de esta nueva solución está programada para julio de 2025.

"Estamos muy contentos de combinar nuestra tecnología de vanguardia de aislamiento de voz y fondo con la solidez y el alcance de las capacidades de subtitulación y traducción de AI-Media", dijo Jessica Powell, directora ejecutiva de AudioShake. "Juntos, estamos permitiendo que las difusoras hagan los eventos en vivo accesibles para los espectadores de todo el mundo".

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado. Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo. Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos. Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020. Visite AI-MEDIA.TV

Acerca de AudioShake

AudioShake separa sonidos para hacer que el audio sea más editable, accesible y útil. La tecnología pionera se utiliza en una amplia variedad de flujos de trabajo de entretenimiento y voz, desde la extracción limpia de voz y música de entornos ruidosos hasta la mezclas envolventes, localización, separación de M&E y más. Nombrada en la lista de Mejores Invenciones de TIME y ganadora del Desafío de Innovación Piloto de NAB, la tecnología de separación de sonido y transcripción lírica B2B de la empresa es utilizada por los principales sellos discográficos, estudios cinematográficos, plataformas de transmisión y empresas de tecnología del voz. Visite Audioshake.ai

Fiona Habben, Directora de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv

