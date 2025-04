AI-Media 携手 AudioShake 共同革新体育赛事直播音频及 AI 语音翻译

纽约, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 AI 语言技术和解决方案提供商 AI-Media 欣然宣布与专注于声音分离技术的创新音频技术公司 AudioShake 达成深度合作。 这一合作将进一步增强 AI-Media 的 LEXI Voice 解决方案,实现全自动、高质量的 AI 语音实时翻译混音,为现场直播音频树立新行业标准。

AudioShake 的尖端技术能够在嘈杂的环境(如体育赛事、音乐会和新闻直播)中精准分离人声。 借助这一能力,AI-Media 将能够分离并优化混合体育音频(包括解说和体育场声音),并通过 LEXI Voice 将其与新翻译解说语音重新混音。 最终呈现的效果是:在保留原有背景声音的同时,提供准确的多语言实时翻译,实现高质量、自然的广播体验。 他们的技术共同创造了市场领先的解决方案,重新定义了多语言直播的可能性。

合作的主要优势:

增强音频清晰度——AudioShake 可从嘈杂背景中分离解说语音,确保 LEXI Voice 提供清晰、高质量的翻译音频。

无缝集成——支持 LEXI Voice 的先进 AI 音频混音和降低音量功能,适用于立体声及 5.1 专业混音。

全自动化流程——实现从语音转录、翻译、合成语音生成到重新混音的端到端自动化,带来沉浸式听觉体验。

新音轨创建——AudioShake 可生成独立的干净背景音轨,使 LEXI Voice 能够在保留背景音真实性的同时插入翻译解说。

全球可及性——增强后的音频质量将进一步巩固 AI-Media 在全球体育赛事直播及现场活动无障碍服务领域的领先地位。





“这次与 AudioShake 的合作将彻底改变体育赛事和现场活动的广播方式,”AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示, “能够在实时解说中实现语音分离和清理,同时通过 LEXI Voice 生成 AI 翻译解说,将为全球观众带来全新的观赛体验。”

AI-Media 计划将 AudioShake 技术集成到其全球最大、最安全的分发网络 iCap 中。 该全新解决方案预计将在 2025 年 7 月首次发布。

“我们非常高兴能够将最先进的语音和背景分离技术与 AI-Media 在字幕和翻译领域的强大实力相结合,”AudioShake 首席执行官 Jessica Powell 表示, “我们的合作将帮助全球各地的观众无障碍地观看直播内容。”

关于 AI-Media

AI-Media 成立于 2003 年,总部位于澳大利亚,是一家专门从事 AI 语言技术和字幕工作流程解决方案的开创性技术公司。 作为全球领先者,AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。 2024 年 2 月,AI-Media 首次公布了突破性数据,展示其 AI 字幕产品 LEXI 相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。 AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术,创造简化流程的解决方案,为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持,确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。 AI-Media (ASX: AIM) 于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。 欢迎访问 AI-MEDIA.TV

关于 AudioShake

AudioShake 通过音频分离技术使音频更易于编辑、可及和有用。 其创新技术广泛应用于娱乐和语音处理工作流程,包括从嘈杂环境中提取干净语音或音乐,以及沉浸式混音、本地化、音乐和音效分离等。 AudioShake 曾被 TIME 杂志评选为 Best Inventions ,并赢得 NAB Pilot Innovation 挑战奖。其 B2B 音频分离与歌词转录技术已被主要唱片公司、电影制片厂、流媒体平台和语音技术公司广泛采用。 了解更多信息,请访问: Audioshake.ai

