AI-Media จับมือกับ AudioShake เพื่อปฏิวัติระบบเสียงด้านการถ่ายทอดสดกีฬาและการแปลคำพูดด้วย AI

นิวยอร์ก, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชันเกี่ยวกับภาษาผ่าน AI ระดับโลกรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะประกาศความร่วมมือในระดับสูงกับ AudioShake บริษัทเทคโนโลยีด้านเสียงชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการแยกเสียง ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับโซลูชัน LEXI Voice ของ AI-Media ช่วยสร้างการมิกซ์เสียงพร้อมการแปลคำพูดด้วย AI แบบเรียลไทม์ผ่านระบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ที่จะกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ในด้านระบบเสียงถ่ายทอดสด

เทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ AudioShake สามารถแยกบทสนทนาออกจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน เช่น ในการถ่ายทอดสดกีฬา การแสดงคอนเสิร์ตดนตรี และฟีดข่าวต่าง ๆ ได้ ซึ่งความสามารถนี้ช่วยให้ AI-Media สามารถแยกและคัดเสียงกีฬาที่มิกซ์มาแล้ว ซึ่งเป็นเสียงที่ประกอบด้วยเสียงบรรยายและเสียงในสนามกีฬา จากนั้นนำมามิกซ์เสียงใหม่อีกครั้งด้วยเสียงบรรยายที่แปลภาษาใหม่ด้วย LEXI Voice ผลลัพธ์: ประสบการณ์การออกอากาศที่ให้เสียงคุณภาพสูงที่เป็นธรรมชาติ ที่ยังสามารถคงเสียงพื้นหลังเดิมไว้ในขณะที่แปลบทพูดเป็นภาษาต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำ เมื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานร่วมกันจะสร้างโซลูชันระดับชั้นนำของตลาด ที่ให้คำนิยามใหม่ของคำว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในการออกอากาศสดหลายภาษา

ประโยชน์สำคัญของความร่วมมือ:

เพิ่มความชัดเจนของเสียง – AudioShake สามารถแยกคำบรรยายออกจากพื้นหลังที่มีเสียงรบกวนได้ ช่วยมอบความมั่นใจได้ว่า LEXI Voice จะแปลเสียงคุณภาพสูงได้อย่างคมชัด

การผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อ – สามารถใช้งานร่วมกับคุณสมบัติการมิกซ์เสียงและการลดเสียงรบกวนขั้นสูงของ LEXI Voice ได้ทั้งในระบบเสียงสเตอริโอและ 5.1 ระดับมืออาชีพ

ขั้นตอนการทำงานระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ – การทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งการถอดเสียง การแปลภาษา การสร้างเสียงสังเคราะห์ และการมิกซ์เสียงใหม่เพื่อประสบการณ์การฟังที่ดื่มด่ำ

การสร้างแทร็กเสียงใหม่ – AudioShake ช่วยให้คุณสามารถสร้างแทร็กเสียงพื้นหลังที่ไร้เสียงรบกวนแยกต่างหากได้ ช่วยให้ LEXI Voice สามารถแทรกคำบรรยายที่ผ่านการแปลภาษาแล้วลงไปได้ ในขณะที่ยังคงรักษาเสียงพื้นหลังต้นฉบับไว้

การเข้าถึงทั่วโลก – คุณภาพที่ยกระดับขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ AI-Media ในฐานะผู้นำด้านการถ่ายทอดสดภาพกีฬาระดับโลกและงานกิจกรรมต่าง ๆ





คุณ Tony Abrahams ประธานคณะผู้บริหารของ AI-Media กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ AudioShake ครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการถ่ายทอดสดกีฬาและงานกิจกรรมต่าง ๆ” “ความสามารถในการแยกและลบคำบรรยายกีฬาแบบเรียลไทม์พร้อมไปกับมอบการแปลภาษาด้วย AI ผ่าน LEXI Voice จะช่วยมอบนิยามประสบการณ์การรับชมใหม่ให้กับเหล่าผู้ชมทั่วโลก”

AI-Media จะนำ AudioShake เข้าไปผสานกับเครือข่าย iCap ของบริษัท ซึ่งเป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดและปลอดภัยที่สุดในโลก ซึ่งเราได้กำหนดการเปิดตัวโซลูชันใหม่ครั้งแรกไว้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2025

คุณ Jessica Powell ประธานคณะผู้บริหารของ AudioShake กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากในการทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีการแยกเสียงและพื้นหลังอันล้ำสมัยของเรากับจุดแข็งและความสามารถด้านสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาของ AI-Media” “ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ของเราช่วยให้ผู้ออกอากาศสามารถนำกิจกรรมสดต่าง ๆ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกได้”

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย AI-Media เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020 เยี่ยมชม AI-MEDIA.TV

เกี่ยวกับ AudioShake

AudioShake ทำหน้าที่แยกเสียง เพื่อทำให้คุณสามารถแก้ไข เข้าใช้งาน และใช้ประโยชน์จากเสียงได้มากขึ้น เทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้ถูกนำไปใช้งานด้านความบันเทิงและขั้นตอนเรียบเรียงการพูดในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การคัดแยกคำพูดและเพลงออกจากสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนได้อย่างชัดเจน ไปจนถึงการผสานเสียง, การแปลภาษา, การแยก M&E และอื่น ๆ อีกมากมาย เทคโนโลยีการแยกเสียงและถอดเสียงแบบ B2B ของบริษัทได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในรายชื่อของ TIME's Best Inventions และเป็นผู้ชนะรางวัล Pilot Innovation Challenge ของ NAB ซึ่งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ สตูดิโอภาพยนตร์ แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และบริษัทเทคโนโลยีด้านการพูดเลือกนำไปใช้งาน เยี่ยมชม Audioshake.ai

ลิงก์ของ AI-Media:

ลิงก์ของ AudioShake:

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Ai-Media

Fiona Habben หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก

Fiona.habben@ai-media.tv

คุณสามารถรับชมรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a17e7d-6cbb-457d-9c71-ab580625a256

