AI-Media geht Partnerschaft mit AudioShake ein, um Live-Sport-Audio und KI-Sprachübersetzung zu revolutionieren

NEW YORK, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , AudioShake LEXI Voice von AI-Media verbessern und eine vollautomatische, hochwertige Mischung mit KI-Sprachübersetzung in Echtzeit schaffen, die einen neuen Branchenstandard für Live-Audioübertragungen setzt.

Die hochmoderne Technologie von AudioShake kann Dialoge aus lauten Umgebungen wie Live-Sportübertragungen, Musikkonzerten und Nachrichtenfeeds isolieren. Diese Fähigkeit wird es AI-Media ermöglichen, gemischte Sport-Audiodaten – einschließlich Kommentare und Stadiongeräusche – zu trennen und zu bereinigen und sie mit einer neuen übersetzten Kommentatorstimme unter Verwendung von LEXI Voice neu abzumischen. Das Ergebnis: ein hochwertiges, natürlich klingendes Übertragungserlebnis, das die ursprünglichen Hintergrundgeräusche bewahrt und gleichzeitig eine genaue Echtzeit-Übersetzung in mehrere Sprachen liefert. Zusammen schaffen die gemeinsamen Technologien eine marktführende Lösung, die die Möglichkeiten mehrsprachiger Live-Übertragungen neu definiert.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft:

Verbesserte Audioqualität – AudioShake kann Kommentare von lauten Hintergrundgeräuschen isolieren und so sicherstellen, dass LEXI Voice saubere, hochwertige übersetzte Audiodateien liefert.

– AudioShake kann Kommentare von lauten Hintergrundgeräuschen isolieren und so sicherstellen, dass LEXI Voice saubere, hochwertige übersetzte Audiodateien liefert. Nahtlose Integration – Funktioniert mit den fortschrittlichen KI-Audiomisch- und Ducking-Funktionen von LEXI Voice in professionellen Stereo- und 5.1-Mischungen.

– Funktioniert mit den fortschrittlichen KI-Audiomisch- und Ducking-Funktionen von LEXI Voice in professionellen Stereo- und 5.1-Mischungen. Vollständig automatisierter Workflow – End-to-End-Automatisierung, die Transkription, Übersetzung, synthetische Sprachgenerierung und Remixing für ein immersives Hörerlebnis umfasst.

– End-to-End-Automatisierung, die Transkription, Übersetzung, synthetische Sprachgenerierung und Remixing für ein immersives Hörerlebnis umfasst. Erstellung einer neuen Tonspur – Mit AudioShake kann eine separate, saubere Hintergrundspur erstellt werden, sodass LEXI Voice übersetzte Kommentare einfügen kann, während die Authentizität der Hintergrundgeräusche erhalten bleibt.

– Mit AudioShake kann eine separate, saubere Hintergrundspur erstellt werden, sodass LEXI Voice übersetzte Kommentare einfügen kann, während die Authentizität der Hintergrundgeräusche erhalten bleibt. Globale Barrierefreiheit – Die verbesserte Qualität wird die Position von AI-Media als führendes Unternehmen im Bereich der globalen Sportübertragung und der Barrierefreiheit bei Live-Veranstaltungen weiter stärken.



„Diese Partnerschaft mit AudioShake ist ein Meilenstein für die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen und Events“, so Tony Abrahams, CEO von AI-Media. „Die Möglichkeit, Sportkommentare in Echtzeit zu isolieren und zu bereinigen, während KI-generierte Übersetzungen über LEXI Voice bereitgestellt werden, wird das Zuschauererlebnis für ein globales Publikum neu definieren.“

AI-Media wird AudioShake in das iCap-Netzwerk des Unternehmens integrieren, das weltweit größte und sicherste Vertriebsnetzwerk. Die erste Veröffentlichung dieser neuen Lösung ist für Juli 2025 geplant.

„Wir freuen uns, unsere hochmoderne Technologie zur Sprach- und Hintergrundisolierung mit der Stärke und Reichweite der Untertitelungs- und Übersetzungsfunktionen von AI-Media zu kombinieren“, so Jessica Powell, CEO von AudioShake. „Gemeinsam ermöglichen wir es Sendeanstalten, Live-Veranstaltungen für Zuschauer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf KI-Sprach- und Untertitelungs-Workflow-Lösungen spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen belegen. Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen. AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen. Besuchen Sie AI-MEDIA.TV

Über AudioShake

AudioShake ist im Bereich Klangseparation tätig, um Audio besser bearbeitbar, zugänglicher und nützlicher zu machen. Die bahnbrechende Technologie wird in einer Vielzahl von Unterhaltungs- und Sprach-Workflows eingesetzt – von der Extraktion von Sprache und Musik aus lauten Umgebungen bis hin zu immersivem Mischen, Lokalisierung, M&E-Trennung und mehr. Die B2B-Technologie des Unternehmens zur Klangsortierung und Liedtexttranskription wurde in die Liste der besten Erfindungen von TIME aufgenommen und ist Gewinner des NAB's Pilot Innovation Challenge. Sie wird von großen Plattenfirmen, Filmstudios, Streaming-Plattformen und Sprachtechnologieunternehmen eingesetzt. Besuchen Sie Audioshake.ai

Links zu AI-Media:

Links zu AudioShake:

Weitere Informationen:

Ai-Media

Fiona Habben, Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a17e7d-6cbb-457d-9c71-ab580625a256

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.