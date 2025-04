AI-Media Bermitra dengan AudioShake untuk Merevolusi Audio Acara Olahraga Langsung dan Penerjemahan Suara AI

NEW YORK, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media , pemimpin global dalam teknologi dan solusi bahasa yang didukung AI, dengan senang hati mengumumkan kemitraan lanjutan dengan AudioShake , perusahaan teknologi audio perintis yang memiliki spesialisasi pemisahan suara. Kemitraan ini akan meningkatkan kualitas solusi LEXI Voice AI-Media, yang menciptakan perpaduan audio berkualitas tinggi yang sepenuhnya otomatis dengan penerjemahan suara AI secara real time sehingga menetapkan standar industri baru bagi audio siaran langsung.

Teknologi canggih milik AudioShake dapat mengisolasi dialog dari lingkungan bising seperti acara olahraga langsung, konser musik, dan feed berita. Kemampuan ini akan memungkinkan AI-Media untuk memisahkan dan membersihkan audio olahraga yang berisi campuran suara—termasuk suara komentar dan stadion—dan me-remix-nya dengan suara komentar yang baru diterjemahkan dengan menggunakan LEXI Voice. Hasilnya berupa pengalaman siaran dengan suara yang terdengar alami dan berkualitas tinggi sehingga mempertahankan suara latar belakang asli sekaligus menghadirkan penerjemahan real time yang akurat dalam banyak bahasa. Kombinasi teknologi keduanya menghasilkan solusi yang terdepan di pasar yang mendefinisikan ulang hal-hal yang bisa dilakukan dalam penyiaran multiabahasa langsung.

Manfaat Utama Kemitraan Ini:

Audio yang Lebih Jernih – AudioShake dapat mengisolasi komentar dari latar belakang yang bising, yang memastikan LEXI Voice menghadirkan audio terjemahan yang berkualitas tinggi dan bersih.

– AudioShake dapat mengisolasi komentar dari latar belakang yang bising, yang memastikan LEXI Voice menghadirkan audio terjemahan yang berkualitas tinggi dan bersih. Integrasi yang Lancar – Kompatibel dengan fitur audio mixing dan ducking berteknologi AI canggih dari LEXI Voice baik dalam mix stereo dan 5.1 profesional.

– Kompatibel dengan fitur audio mixing dan ducking berteknologi AI canggih dari LEXI Voice baik dalam mix stereo dan 5.1 profesional. Alur Kerja yang Sepenuhnya Otomatis – Otomatisasi menyeluruh yang mencakup transkripsi, penerjemahan, pembuatan suara sintetis, dan re-mixing untuk pengalaman mendengarkan yang imersif.

– Otomatisasi menyeluruh yang mencakup transkripsi, penerjemahan, pembuatan suara sintetis, dan re-mixing untuk pengalaman mendengarkan yang imersif. Pembuatan Trek Audio yang Baru – AudioShake memungkinkan pembuatan trek latar belakang terpisah yang bersih sehingga LEXI Voice dapat menyisipkan komentar hasil terjemahan sekaligus mempertahankan suara latar belakang yang asli.

– AudioShake memungkinkan pembuatan trek latar belakang terpisah yang bersih sehingga LEXI Voice dapat menyisipkan komentar hasil terjemahan sekaligus mempertahankan suara latar belakang yang asli. Aksesibilitas Global – Peningkatan kualitas ini akan lebih lanjut memperkuat posisi AI-Media sebagai pemimpin dalam penyiaran acara olahraga dan aksesibilitas acara langsung di tingkat global.



"Kemitraan ini dengan AudioShake merupakan terobosan bagi penyiaran acara olahraga dan acara langsung," ujar Tony Abrahams, CEO AI-Media. "Kemampuan untuk mengisolasi dan membersihkan komentar dalam acara olahraga secara real time sekaligus menghadirkan terjemahan buatan AI melalui LEXI Voice akan mendefinisikan ulang pengalaman menonton bagi audiens global."

AI-Media akan mengintegrasikan AudioShake ke dalam jaringan iCap milik AI-Media; jaringan distribusi paling besar dan paling aman sedunia. Solusi baru ini dijadwalkan akan dirilis pertama kali pada bulan Juli 2025.

"Kami bersemangat untuk menggabungkan teknologi isolasi suara dan latar belakang kami yang canggih dengan kekuatan dan jangkauan kemampuan pembuatan takarir dan penerjemahan dari AI-Media,” kata Jessica Powell, CEO AudioShake. “Bersama kami memungkinkan lembaga penyiaran untuk menyajikan acara langsung yang dapat diakses penonton di seluruh dunia.”

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi perintis yang berkecimpung di ranah solusi alur kerja bahasa dan pembuatan takarir berteknologi AI. Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, yaitu LEXI, dibandingkan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal. Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan kelancaran aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka. AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada tanggal 15 September 2020. Kunjungi AI-MEDIA.TV

Tentang AudioShake

AudioShake memisahkan suara untuk membuat audio lebih mudah diedit, mudah diakses, dan bermanfaat. Teknologi perintis ini digunakan dalam berbagai alur kerja hiburan dan ucapan—mulai dari ekstraksi ucapan dan musik yang bersih dari lingkungan bising hingga mixing imersif, pelokalan, pemisahan M&E, dan masih banyak lagi. Teknologi pemisahan suara B2B dan transkripsi lirik perusahaan ini pernah masuk daftar Penemuan Terbaik versi TIME dan pemenang Tantangan Inovasi Pilot dari NAB digunakan oleh perusahaan label rekaman, studio film, platform streaming, dan perusahaan teknologi ucapan terkemuka. Kunjungi Audioshake.ai

