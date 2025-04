AI-Media משתפת פעולה עם AudioShake כדי לחולל מהפכה עבור שמע בשידורי ספורט חיים ותרגום קולי מבוסס בינה מלאכותית

ניו יורק, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media , מובילה עולמית בפתרונות תרגום וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית, נרגשת להכריז על שותפות מתקדמת עם AudioShake , חברת טכנולוגיית שמע פורצת דרך המתמחה בהפרדת קולות. שותפות זו תשפר את הפתרון LEXI Voice של AI-Media ותוביל ליצירת מיקס איכותי אוטומטי לחלוטין עם תרגום קולי בזמן אמת מבוסס בינה מלאכותית - שגם יגדיר סטנדרט חדש בתעשיית השידורים החיים.

הטכנולוגיה המתקדמת של AudioShake יכולה לבודד דיאלוגים מסביבות רועשות כמו אירועי ספורט, קונצרטים מוזיקליים ותזרימי חדשות. יכולת זו תאפשר ל-AI-Media להפריד ולנקות קולות מעורבבים בשידורי ספורט - כולל צלילי פרשנות ואצטדיון - ולערבב אותו מחדש עם פרשנות קולית מתורגמת חדשה באמצעות LEXI Voice. התוצאה: חוויית שידור איכותית בצלילים טבעיים השומרת על צלילי הרקע המקוריים תוך אספקת תרגום מדויק בזמן אמת במספר שפות.

יחד, הטכנולוגיות שלהם יוצרות פתרון מוביל בשוק שמגדיר מחדש את מה שאפשרי בשידור חי רב-לשוני.

היתרונות העיקריים של השותפות:

*בהירות שמע משופרת - AudioShake יכול לבודד פרשנות מרקעים רועשים, מה שמבטיח ש-LEXI Voice מספק אודיו מתורגם נקי ואיכותי.

*אינטגרציה חלקה - עובד עם תכונות ערבוב ודחיקת השמע המתקדמות המבוססות בינה מלאכותית של LEXI Voice במיקסים מקצועיים בסטריאו וב-5.1 ערוצים

*זרימת עבודה אוטומטית לחלוטין - אוטומציה מקצה לקצה המכסה תמלול, תרגום, יצירת קול סינתטי ורמיקס מחדש לחוויית האזנה סוחפת.

*יצירת רצועות אודיו חדשות - AudioShake מאפשר יצירת רצועת רקע נקייה נפרדת, המאפשרת ל-LEXI Voice להכניס פרשנות מתורגמת תוך שמירה על אותנטיות צליל הרקע.

*נגישות גלובלית - האיכות המשופרת תחזק עוד יותר את מעמדה של AI-Media כמובילה בשידורי ספורט גלובליים ונגישות לאירועים חיים.

"השותפות הזו עם AudioShake משנה את כללי המשחק עבור ספורט חי ושידור אירועים", אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media. "היכולת לבודד ולנקות פרשנות ספורט בזמן אמת תוך אספקת תרגומים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית באמצעות LEXI Voice תגדיר מחדש את חווית הצפייה עבור קהלים גלובליים".

AI-Media תשלב את AudioShake ברשת ה-iCap של החברה, רשת ההפצה הגדולה והמאובטחת בעולם. המהדורה הראשונה של פתרון חדש זה מתוכננת ליולי 2025.

"אנו נרגשים לשלב את טכנולוגיית בידוד הקול והרקע המתקדמת שלנו עם החוזק והטווח של יכולות הכתוביות והתרגום של AI-Media", אמרה ג'סיקה פאוול (Jessica Powell), מנכ"לית AudioShake. "יחד אנו מאפשרים לשדרנים להנגיש אירועים חיים לצופים ברחבי העולם".

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות. כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם. AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר. עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם. AI-Media (ASX: AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ASX ב-15 בספטמבר 2020. למידע נוסף בקרו בכתובת AI-MEDIA.TV

אודות AudioShake

AudioShake מפריד צלילים כדי להפוך את האודיו לערוך יותר, נגיש ושימושי יותר. הטכנולוגיה החלוצית משמשת במגוון רחב של תהליכי עבודה של בידור ודיבור - החל מדיבור נקי וחילוץ מוזיקה מסביבות רועשות ועד לערבוב סוחף, לוקליזציה, הפרדת M&E ועוד. נבחר לרשימת ההמצאות הטובות ביותר של TIME והזוכה באתגר פיילוט החדשנות של NAB, טכנולוגיית הפרדת הצליל B2B ותמלול המילים של החברה משמשת מותגים גדולים, אולפני סרטים, פלטפורמות סטרימינג וחברות טכנולוגיית דיבור. למידע נוסף, בקרו בכתובת Audioshake.ai

למידע נוסף:

Ai-Media

Fiona Habben, Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5a17e7d-6cbb-457d-9c71-ab580625a256

