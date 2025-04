Picus Security 宣布荣获 Gartner®《对抗性暴露验证市场指南》认可

Picus Security 助力攻防安全团队针对攻击场景和技术验证威胁暴露情况。

旧金山, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家领先的安全验证公司,Picus Security 今日宣布,公司已被评为 Gartner®《对抗性暴露验证 (AEV) 市场指南》的代表供应商。 AEV 领域涵盖用于验证漏洞的技术,并识别攻击者可能利用这些漏洞入侵组织的技术手段。 这项研究可帮助安全与风险管理领导者深入了解对抗性暴露验证的关键应用场景,并有效引导他们在 AEV 解决方案市场中作出明智决策。

AEV 市场领域整合了入侵和攻击模拟 (BAS)、自动化渗透测试以及红队技术,这三大技术领域曾在 Gartner® Hype Cycle™ for Security Operations 中独立存在。 Gartner 表示,“到 2027 年,40% 的企业将采用正式的暴露验证计划,其中大多数将依赖 AEV 技术和托管服务提供商来保证成熟度和一致性。”

Picus Security 验证平台使组织能够模拟真实攻击场景,提供对可利用漏洞暴露的持续、自动化验证,同时评估安全控制措施的有效性。 通过模拟攻击者的战术、技术和操作程序 (TTP),Picus 帮助安全团队识别关键漏洞,优先处理修复工作,并在不增加安全团队技能要求的情况下提升整体安全防御能力。

“众多分析师咨询表明,企业希望通过模拟真实攻击场景来验证威胁暴露情况,从而为安全投资提供有力依据,并优先修复关键漏洞。”Picus Security 联合创始人兼首席技术官 Volkan Ertürk 表示, “企业面临着大量与其安全控制和环境脱节的漏洞。 Picus 平台独具特色,通过基于证据的暴露优先级排序与验证,有效降低那些实际上无法被利用的关键漏洞风险,帮助安全团队专注于最为紧迫的防护任务。”

全面审阅 Gartner 的《对抗性暴露验证市场指南》后,Picus Security 发现:

AEV 解决方案有助于企业强化防御能力,优先识别漏洞,提升应对真实攻击的准备工作。

AEV 市场正快速发展,各大供应商提供了既具专业性又全面的解决方案,以满足多样化的安全验证需求。

AEV 技术简化了复杂性,降低了攻防测试所需的技能门槛。

AEV 解决方案中的集成与自动化功能简化了安全操作流程,提升了团队协作效率,并增强了安全测试的精准度和有效性。

如需了解更多信息,敬请下载 Gartner® 发布的《对抗性暴露验证市场指南》,或阅读我们的最新博客,了解 AEV 如何成为增强安全防护效能的强大助力。

关于 Picus Security

作为一家领先的安全验证公司,Picus Security 致力于帮助企业根据业务背景清晰识别其网络风险。 Picus 通过关联、优先排序和在各个孤立的安全检测结果中验证暴露风险,革新了安全管理实践,助力团队聚焦于解决关键漏洞和高影响修复措施。 借助 Picus,安全团队可以通过一键式缓解措施迅速采取行动,以更少的精力应对更多威胁。 Picus 提供对抗性暴露验证、入侵与攻击模拟以及自动化渗透测试,旨在通过协作创造更为卓越的成果。Picus 所提供的技术备受赞誉,以威胁为核心,使团队能够精准识别并修复那些值得解决的漏洞问题。

