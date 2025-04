Picus Security Umumkan Pengakuan dalam Panduan Pasar Gartner® untuk Validasi Paparan Adversarial

Picus Security berupaya memberdayakan tim keamanan ofensif dan defensif yang bekerja untuk memvalidasi paparan ancaman terhadap skenario dan teknik serangan.

SAN FRANCISCO, April 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Picus Security , perusahaan validasi keamanan terkemuka, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah dinobatkan sebagai Vendor Representatif dalam Panduan Pasar Gartner ® untuk Validasi Paparan Adversarial (Adversarial Exposure Validation - AEV). Kategori AEV mencakup teknologi yang memvalidasi kerentanan dan mengidentifikasi teknik yang memungkinkan musuh untuk mengeksploitasi suatu organisasi. Riset ini membantu pimpinan manajemen keamanan dan risiko untuk memahami kasus penggunaan utama dari validasi paparan permusuhan dan menavigasi pasar solusi AEV.

Kategori pasar AEV mempersatukan simulasi pelanggaran dan serangan (breach and attack simulation - BAS), pengujian penetrasi otomatis dan teknologi pembentukan tim merah, tiga kategori yang sebelumnya terpisah dalam Gartner® Hype Cycle™ untuk Operasi Keamanan. Gartner menyatakan bahwa per “tahun 2027, 40% organisasi akan mengadopsi inisiatif validasi paparan formal, yang sebagian besar mengandalkan teknologi AEV dan penyedia layanan terkelola untuk maturitas dan konsistensi.”

Platform Validasi Picus Security memungkinkan organisasi untuk mensimulasikan skenario serangan dunia nyata, yang memberikan validasi paparan yang dapat dieksploitasi secara otomatis dan terus-menerus sekaligus menilai efektivitas kontrol keamanan. Dengan meniru taktik, teknik dan prosedur (TTP) permusuhan, Picus membantu tim keamanan dalam mengidentifikasi kerentanan kritis, memprioritaskan upaya remediasi dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan tanpa meningkatkan level keterampilan yang diperlukan oleh tim pertahanan keamanan.

“Membanjirnya inkuiri analis membuktikan bahwa organisasi ingin memvalidasi paparan ancaman melalui skenario serangan dunia nyata untuk menjustifikasi investasi keamanan dan memprioritaskan kerentanan,” demikian kata CTO dan salah satu pendiri Picus Security Volkan Ertürk. “Organisasi memiliki terlalu banyak kerentanan yang terputus dari kontrol dan konteks keamanan mereka. Platform Picus secara unik memberikan prioritas dan validasi paparan berbasis bukti, yang mengurangi risiko kerentanan kritis yang tidak benar-benar dapat dieksploitasi, sehingga tim keamanan dapat berfokus pada hal-hal yang paling penting.”

Setelah tinjauan komprehensif terhadap Panduan Pasar Gartner untuk Validasi Paparan Permusuhan, Picus Security menemukan:

Solusi AEV membantu organisasi memperkuat pertahanan, memprioritaskan kerentanan dan meningkatkan kesiapan menghadapi serangan dunia nyata.

Pasar AEV berkembang pesat, dengan vendor menawarkan kemampuan khusus dan komprehensif untuk memenuhi beragam kebutuhan validasi keamanan.

Teknologi AEV mengurangi kompleksitas dan menurunkan hambatan keterampilan yang diperlukan untuk pengujian ofensif.

Kemampuan integrasi dan automasi dalam solusi AEV merampingkan operasi keamanan, meningkatkan kolaborasi antartim, dan meningkatkan ketepatan serta efektivitas pengujian keamanan.

Untuk mempelajari lebih lanjut, unduh Panduan Pasar Gartner® untuk Validasi Paparan Permusuhan atau baca blog terbaru kami tentang bagaimana AEV menjadi pengganda kekuatan.

Tentang Gartner®

GARTNER adalah merek dagang terdaftar dan tanda layanan dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di A.S. dan secara internasional, dan digunakan di sini dengan izin. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Gartner tidak mempromosikan vendor, produk atau layanan apa pun yang disebutkan dalam publikasi risetnya, dan Gartner tidak memberikan saran kepada pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor tertentu yang memiliki peringkat tertinggi atau gelar lainnya. Publikasi riset Gartner terdiri dari opini organisasi riset Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menafikan semua jaminan tersurat maupun tersirat terkait dengan riset ini, termasuk jaminan atas kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Tentang Picus Security

Picus Security, perusahaan validasi keamanan terkemuka, memberi organisasi gambaran yang jelas tentang risiko siber mereka berdasarkan konteks bisnis. Picus mengubah praktik keamanan dengan mengkorelasikan, memprioritaskan dan memvalidasi paparan di seluruh temuan yang terisolasi sehingga tim dapat berfokus pada celah kritis dan perbaikan berdampak tinggi. Dengan Picus, tim keamanan dapat secara cepat mengambil tindakan dengan mitigasi satu klik untuk menghentikan lebih banyak ancaman dengan lebih sedikit usaha. Menawarkan Validasi Paparan Permusuhan dengan Simulasi Pelanggaran dan Serangan dan Pengujian Penetrasi Otomatis yang bekerja bersama untuk hasil yang lebih hebat, Picus menghadirkan teknologi peraih penghargaan yang berpusat pada ancaman yang memungkinkan tim untuk menentukan perbaikan yang patut diupayakan.

Ikuti Picus Security di X dan LinkedIn.

Hubungi

Jennifer Tanner

Look Left Marketing

picus@lookleftmarketing.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.