Picus Security מכריזה כי זכתה להכרה ב-Gartner® Market Guide לאימות חשיפה של יריבים

Picus Security שואפת להעצים צוותי אבטחה התקפיים והגנתיים הפועלים לאימות חשיפות לאיומים בהתאם לתרחישי וטכניקות תקיפה

Picus Security , חברת אימות האבטחה המובילה, הודיעה כי נבחרה כספקית מייצגת ב- ® Gartner Market Guide for Adversarial Exposure Validation (AEV ). קטגוריית AEV כוללת טכנולוגיה שמאמתת נקודות תורפה ומזהה טכניקות המאפשרות ליריבים לעשוק ארגונים. מחקר זה עוזר למובילי אבטחה וניהול סיכונים להבין את תרחישי השימוש העיקריים לאימות חשיפה של יריבים ולנווט בשוק פתרונות ה-AEV.

קטגוריית שוק ה-AEV משלבת הדמיות של פריצה והתקפה (BAS), בדיקות חדירה אוטומטיות וטכנולוגיות צוות אדום, שלוש קטגוריות שהיו נפרדות בעבר תחת Gartner® Hype Cycle™ for Operations Security. Gartner מצהירה כי "עד 2027, 40% מהארגונים יאמצו יוזמות רשמיות לאימות חשיפה, ורובם יסתמכו על טכנולוגיות AEV וספקיות שירותים מנוהלים לצורך הבשלה ועקביות".

פלטפורמת אימות האבטחה של Picus מאפשרת לארגונים לדמות תרחישי תקיפה מציאותיים, ומספקת אימות רציף ואוטומטי של חשיפות שניתנות לניצול תוך אספקת הערכה ליעילות של בקרות האבטחה. על ידי חיקוי טקטיקות, טכניקות ונהלים בהם משתמשים תוקפים מסייעת Picus לצוותי אבטחה לזהות נקודות תורפה קריטיות, לקבוע עדיפות של מאמצי התיקון ולשפר באופן כללי את עמדת האבטחה מבלי להגביר את רמת המיומנות הנדרשת מצוותי ההגנה המאבטחים.

"מבול הפניות מצד האנליסטים מוכיח שארגונים רוצים לאמת חשיפות לאיומים באמצעות תרחישי תקיפה אמיתיים בכדי להצדיק השקעות באבטחה וכדי לקבוע את העדיפות של הטיפול בנקודות תורפה", אמר וולקן ארטורק (Volkan Ertürk), המייסד-שותף ומנהל הטכנולוגיה הראשי של Picus Security. "לארגונים יש יותר מדי נקודות תורפה שמנותקות מבקרות האבטחה ומההקשרים. פלטפורמת Picus מספקת באופן ייחודי יכולת לקבוע עדיפות ואימות חשיפה שמבוססים על ראיות, ומוציאה מהרשימה פגיעויות קריטיות שאינן באמת ניתנות לניצול, כך שצוותי האבטחה יכולים להתמקד במה שיותר חשוב".

לאחר סקירה מקיפה של Gartner Market Guide for Adversarial Exposure Validation, Picus Security מצאה כי:

*פתרונות AEV עוזרים לארגונים לחזק את ההגנות, לתעדף נקודות תורפה ולשפר את המוכנות להתקפות בעולם האמיתי.

*שוק ה-AEV מתפתח במהירות, כאשר הספקים מציעים יכולות מיוחדות ומקיפות כאחד כדי לתת מענה לצרכי אימות אבטחה מגוונים.

*טכנולוגיית AEV מפחיתה את המורכבות ומורידה את מחסום המיומנויות הנדרש לבדיקות התקפיות.

*יכולות אינטגרציה ואוטומציה בפתרונות AEV מייעלות את פעולות האבטחה, משפרות את שיתוף הפעולה בין הצוותים ומשפרות את הדיוק והיעילות של בדיקות האבטחה.

למידע נוסף, הורידו את ® Gartner Market Guide for Adversarial Exposure Validation או קראו את הפוסט האחרון בבלוג שלנו על האופן שבו AEV מהווה מכפיל כוח.

אודות Picus Security

Picus Security, חברת אימות האבטחה המובילה, נותנת לארגונים תמונה ברורה של סיכון הסייבר שלהם על סמך ההקשר העסקי. Picus משנה את נוהלי האבטחה על ידי מתאם, תעדוף ואימות חשיפות על פני ממצאים מבודדים, כך שצוותים יכולים להתמקד בפערים קריטיים ובתיקונים בעלי השפעה רבה. עם Picus, צוותי אבטחה יכולים לנקוט בפעולה במהירות עם צמצום סיכונים בלחיצה אחת כדי לעצור איומים נוספים בפחות מאמץ. כשהיא מציעה אימות חשיפה של יריבים עם הדמיית פריצה והתקפה ועם בדיקות חדירה אוטומטיות הפועלות יחד להשגת תוצאות טובות יותר, Picus מספקת טכנולוגיה עטורת פרסים, ממוקדת איומים, המאפשרת לצוותים להתמקד בתיקונים שכדאי להתמודד כדי להשיג אותם.

עקבו אחר Picus Security ב- X ובלינקדאין .

