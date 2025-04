Picus Security annonce son référencement dans la catégorie validation de sécurité continue du Gartner® Market Guide

Picus Security entend fournir aux équipes en charge de la sécurité offensive et de la sécurité défensive les outils nécessaires à la validation des expositions aux menaces en vertu de scénarios d’attaque et de techniques.

SAN FRANCISCO, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Picus Security , premier acteur de la validation de la sécurité, annonce ce jour avoir été référencé dans le Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validation comme « Representative Vendor » pour ses performances en validation de sécurité continue. Cette catégorie regroupe les technologies contribuant à la validation des vulnérabilités et à l’identification des techniques sur lesquelles se reposent les pirates pour les exploiter. Cette recherche aide les responsables de la sécurité et de la gestion des risques à prendre conscience des principaux cas de figure de la validation de sécurité continue et à mieux s’orienter sur le marché des solutions disponibles.

Cette tranche du marché regroupe la simulation de violations et d’attaques (ou BAS, de l’anglais breach and attack simulation), les tests de pénétration automatisés et les technologies de red teaming, trois catégories auparavant référencées distinctement dans le Gartner® Hype Cycle™ consacré aux opérations de sécurité. D’après Gartner, d’ici « 2027, 40 % des organisations auront formellement adopté des stratégies de validation de sécurité, et la plupart d’entre elles s’appuieront à la fois sur des technologies de validation continue et des prestataires proposant des services packagés pour une question de maturité et de cohérence. »

La plateforme de validation de sécurité développée par Picus permet aux organisations de simuler de réels scénarios d’attaque et intègre une validation automatisée et constante des risques exploitables tout en évaluant l’efficacité des contrôles de sécurité. En calquant les tactiques, techniques et procédures des pirates, les TTP, Picus aide les équipes de sécurité à identifier les vulnérabilités critiques, prioriser les solutions de remédiation et améliorer la situation de sécurité globale sans augmenter le niveau de compétence requis par les équipes en charge de la protection.

« Le flot de demandes d’analystes montre bien que les organisations veulent valider les expositions aux menaces au moyen de réels scénarios d’attaque en vue de justifier les investissements en sécurité et prioriser la réponse aux vulnérabilités », observe Volkan Ertürk, cofondateur et directeur technique de Picus Security. « Les organisations présentent un quota trop élevé de vulnérabilités déconnectées des contrôles de sécurité qu’elles effectuent, et de leur contexte. La plateforme Picus rassemble sous le même toit la priorisation et la validation des expositions reposant sur des preuves, réduisant ainsi les risques en lien avec les vulnérabilités critiques qui ne sont pas réellement exploitables, ceci dans le but de libérer les équipes de sécurité et les laisser se concentrer sur ce qui compte vraiment. » poursuit-il.

Il ressort les constats suivants de la revue effectuée par Picus du Gartner Market Guide for Adversarial Exposure :

Les solutions de validation de sécurité continue aident les organisations à renforcer leurs systèmes de défense, prioriser les vulnérabilités et optimiser leur maturité envers de réelles attaques.

Cette branche du cybermarché évolue rapidement, et regroupe des fournisseurs proposant des fonctionnalités à la fois spécialisées et complètes en réponse aux différentes exigences de la validation de la sécurité.

La technologie de validation continue simplifie le processus et place moins haut la barre des compétences requises pour les besoins des tests offensifs.

Les capacités d’intégration et d’automatisation au sein de ces solutions standardisent les opérations de sécurité, renforcent la collaboration inter-équipes et améliorent la précision et l’efficacité des tests de sécurité.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à télécharger le Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validation ou à parcourir un récent article publié sur notre blog, illustrant les nets avantages concurrentiels des solutions de validation de sécurité continue.

À propos de Gartner®

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Elles sont citées dans ce communiqué avec l’autorisation de leur détenteur. Tous droits réservés.

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos de Picus Security

Acteur leader du domaine de la validation de la sécurité, Picus Security restitue aux organisations un schéma clair de leur risque cybernétique dérivé de leur contexte commercial. Picus réinvente les pratiques de sécurité en reliant, priorisant et validant les expositions à travers des découvertes cloisonnées en vue de laisser les équipes dédiées se concentrer sur les écarts critiques et les corrections à fort impact. Grâce à Picus, les équipes de sécurité peuvent rapidement entrer en action à l’appui de mesures correctives accessibles en un clic pour faire barrage à plus de menaces à raison d’un effort moindre. En combinant la validation continue, la simulation de violations et d’attaques et des tests de pénétration automatisés pour atteindre de meilleurs résultats, Picus délivre une technologie primée, axée sur les menaces, et qui permet aux équipes en charge de la sécurité d’identifier les actions correctives à mettre en place.

Suivez Picus Security sur X et LinkedIn.

Coordonnées :

Jennifer Tanner

Agence Look Left Marketing

picus@lookleftmarketing.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.